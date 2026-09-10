Ошибка ГИС МТ «Статус КИ не соответствует выполняемой операции», как правильно оформить УПД при выводе из оборота для собственных нужд

Разбираем ошибку ГИС МТ «Статус КИ не соответствует выполняемой операции» при работе с УПД и выводом из оборота. Практические варианты оформления передачи маркированного товара для собственных нужд и пошаговый алгоритм исправления ошибки.

📉 Получили ошибку в ГИС МТ и не понимаете, в чём дело? Разберём на реальном примере.

🙂 Вы выписали УПД 24.08: контрагент брал товар для собственных нужд. Вывод из оборота сделали заранее, а УПД отправили только вчера — и тут система выдала ошибку: «Статус КИ не соответствует выполняемой операции».



🙄 В чём причина? Всё просто: ошибка 24 возникает, когда в УПД пытаются передать коды маркировки, которые уже выведены из оборота. А по правилам передавать по УПД можно только коды в статусе «В обороте».



📌 Где была ошибка в схеме работы: сначала вывели коды, а потом попытались отправить с ними УПД. Система сразу видит несоответствие и блокирует операцию. Как сделать правильно — есть два рабочих варианта:



✅ Вариант 1. Отправить УПД с признаком вывода из оборота (код причины 1 — «для собственных нужд»). В этом случае система автоматически выведет коды при подписании документа обеими сторонами. Главное — не выводите коды вручную до отправки УПД.



✅ Вариант 2. Если контрагент не работает с ЭДО, УПД можно вообще не передавать. Просто оформите вывод из оборота в личном кабинете «Честного ЗНАКа» с причиной «для собственных нужд» и укажите ИНН контрагента.

Что делать прямо сейчас: аннулируйте ошибочный УПД. Если контрагенту нужен документ — отправьте новый, но уже без кодов маркировки.

💡 На будущее: всегда сначала отправляйте УПД с признаком выбытия «для собственных нужд», и только потом (или вообще не надо — система сделает сама) занимайтесь ручным выводом кодов.



Сохраняйте пост — такая ошибка встречается часто, а алгоритм действий лучше держать под рукой! 👇

