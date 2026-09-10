ЕЭК обновила перечень стандартов к ТР ТС 021/2011, что изменилось для производителей пищевой продукции

Изменения затронули девять позиций и продолжают курс на замену национальных стандартов едиными межгосударственными документами для всего ЕАЭС.

8 сентября 2026 года Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в перечень стандартов добровольного применения к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Что конкретно изменилось

Три документа изложены в актуализированной редакции. Их пересмотр был запланирован той же Программой и к настоящему времени завершён.

Исключены три национальных стандарта стран ЕАЭС — те, на основе которых и были подготовлены новые межгосударственные документы. По сути, национальные стандарты уступают место общим для всего Союза.

Добавлены три межгосударственных стандарта. Они разработаны в рамках Программы по разработке межгосударственных стандартов к ТР ТС 021/2011 , утверждённой решением Коллегии ЕЭК от 21 июня 2021 года № 67.

Когда изменения вступят в силу

Обновлённый перечень начинает действовать по истечении 180 календарных дней с даты официального опубликования решения Коллегии ЕЭК. До этого момента применяется прежняя редакция. Точную дату вступления в силу нужно отслеживать по дате публикации самого решения, а не по дате новости.

Почему это важно для пищевого бизнеса

Предприятиям пищевой отрасли при выборе нормативных документов для подтверждения соответствия продукции следует ориентироваться на актуальную редакцию перечня — иначе при регистрации или продлении декларации соответствия могут возникнуть проблемы, если лаборатория или орган по сертификации уже работают по новой редакции.

Перечень стандартов к ТР ТС 021/2011 включает документы, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований технического регламента.

Как оформлены изменения

Изменения внесены в соответствии с подпунктом «б» пункта 36 Порядка разработки и принятия перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, утверждённого решением Совета ЕЭК от 18 октября 2016 года № 161.

Внесение таких изменений проводится без процедур публичного обсуждения и без рассмотрения на заседании профильного Консультативного комитета. Основание — предложения уполномоченных органов по стандартизации при условии присоединения к соответствующим стандартам всех государств — членов ЕАЭС.