ЕЭК обновила перечень стандартов к ТР ТС 021/2011, что изменилось для производителей пищевой продукции

8 сентября 2026 года Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в перечень стандартов добровольного применения к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).
Изменения затронули девять позиций и продолжают курс на замену национальных стандартов едиными межгосударственными документами для всего ЕАЭС.
Что конкретно изменилось
Изменения состоят из трёх блоков:
Добавлены три межгосударственных стандарта. Они разработаны в рамках Программы по разработке межгосударственных стандартов к ТР ТС 021/2011, утверждённой решением Коллегии ЕЭК от 21 июня 2021 года № 67.
Исключены три национальных стандарта стран ЕАЭС — те, на основе которых и были подготовлены новые межгосударственные документы. По сути, национальные стандарты уступают место общим для всего Союза.
Три документа изложены в актуализированной редакции. Их пересмотр был запланирован той же Программой и к настоящему времени завершён.
Когда изменения вступят в силу
Обновлённый перечень начинает действовать по истечении 180 календарных дней с даты официального опубликования решения Коллегии ЕЭК. До этого момента применяется прежняя редакция. Точную дату вступления в силу нужно отслеживать по дате публикации самого решения, а не по дате новости.
Почему это важно для пищевого бизнеса
Перечень стандартов к ТР ТС 021/2011 включает документы, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований технического регламента.
Предприятиям пищевой отрасли при выборе нормативных документов для подтверждения соответствия продукции следует ориентироваться на актуальную редакцию перечня — иначе при регистрации или продлении декларации соответствия могут возникнуть проблемы, если лаборатория или орган по сертификации уже работают по новой редакции.
Как оформлены изменения
Изменения внесены в соответствии с подпунктом «б» пункта 36 Порядка разработки и принятия перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, утверждённого решением Совета ЕЭК от 18 октября 2016 года № 161.
Внесение таких изменений проводится без процедур публичного обсуждения и без рассмотрения на заседании профильного Консультативного комитета. Основание — предложения уполномоченных органов по стандартизации при условии присоединения к соответствующим стандартам всех государств — членов ЕАЭС.
Что делать производителям
Сверьте обозначения и редакции применяемых стандартов с обновлённым перечнем после публикации решения.
Составьте список затронутых стандартов и согласуйте с профильными специалистами обновление документации.
Отслеживайте дату официального опубликования решения, чтобы вовремя перейти на новые стандарты.