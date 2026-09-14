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Евгения Задорожная
Маркетплейсы
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Маркетплейсы будут сами проверять права на товары 

Маркетплейсы будут сами проверять права на товары 

Роспатент и маркетплейсы — автоматическая проверка товарных знаков и прав селлеров с 2027 года. Объясняем, как работает новый механизм, какие документы нужны продавцам и какие риски возникают при отсутствии подтвержденных прав на товар.

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Маркетплейсы будут сами проверять права на товары — что это значит для продавцов?

Правительство усиливает защиту интеллектуальной собственности на онлайн‑площадках. По поручению Мишустина запускается новый механизм контроля, который серьёзно поменяет правила игры для селлеров.

🗓 Что меняется?

С 1 марта 2027 года маркетплейсы начнут автоматически сверять товары и продавцов с реестром Роспатента. Система будет проверять:

✅ наличие исключительных прав;
✅ действующие лицензионные соглашения;
✅ регистрацию товарного знака.

🌐 Уже сейчас МП имеют доступ к реестрам Роспатента — он появился ещё 1 апреля текущего года.

Позже планируют пойти ещё дальше: связать Роспатент с другими госсистемами, чтобы отслеживать всю цепочку прав — от правообладателя до карточки товара конкретного продавца.

⚠️ Почему это важно?

Сейчас большинство проверок запускают только после жалобы правообладателя. С марта контроль станет проактивным: площадка сама будет проверять документы ещё до размещения или в процессе продажи.

💥 К чему готовиться?

Эпоха «я купил у поставщика, вот накладная» постепенно уходит в прошлое. Для продавцов, которые торгуют товарами известных брендов без прозрачной цепочки документов, это может стать серьёзным риском — вплоть до блокировки карточек и претензий от правообладателей.

💡 Совет продавцам: прямо сейчас проверьте, есть ли у вас все необходимые документы (лицензии, договоры, подтверждения прав). Это поможет избежать проблем, когда система заработает в полном объёме.

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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