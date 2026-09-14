Маркетплейсы будут сами проверять права на товары — что это значит для продавцов?

Правительство усиливает защиту интеллектуальной собственности на онлайн‑площадках. По поручению Мишустина запускается новый механизм контроля, который серьёзно поменяет правила игры для селлеров.

🗓 Что меняется?



С 1 марта 2027 года маркетплейсы начнут автоматически сверять товары и продавцов с реестром Роспатента. Система будет проверять:



✅ наличие исключительных прав;

✅ действующие лицензионные соглашения;

✅ регистрацию товарного знака.



🌐 Уже сейчас МП имеют доступ к реестрам Роспатента — он появился ещё 1 апреля текущего года.

Позже планируют пойти ещё дальше: связать Роспатент с другими госсистемами, чтобы отслеживать всю цепочку прав — от правообладателя до карточки товара конкретного продавца.

⚠️ Почему это важно?



Сейчас большинство проверок запускают только после жалобы правообладателя. С марта контроль станет проактивным: площадка сама будет проверять документы ещё до размещения или в процессе продажи.



💥 К чему готовиться?



Эпоха «я купил у поставщика, вот накладная» постепенно уходит в прошлое. Для продавцов, которые торгуют товарами известных брендов без прозрачной цепочки документов, это может стать серьёзным риском — вплоть до блокировки карточек и претензий от правообладателей.