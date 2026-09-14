Маркетплейсы будут сами проверять права на товары — что это значит для продавцов?
Правительство усиливает защиту интеллектуальной собственности на онлайн‑площадках. По поручению Мишустина запускается новый механизм контроля, который серьёзно поменяет правила игры для селлеров.
🗓 Что меняется?
С 1 марта 2027 года маркетплейсы начнут автоматически сверять товары и продавцов с реестром Роспатента. Система будет проверять:
✅ наличие исключительных прав;
✅ действующие лицензионные соглашения;
✅ регистрацию товарного знака.
🌐 Уже сейчас МП имеют доступ к реестрам Роспатента — он появился ещё 1 апреля текущего года.
Позже планируют пойти ещё дальше: связать Роспатент с другими госсистемами, чтобы отслеживать всю цепочку прав — от правообладателя до карточки товара конкретного продавца.
⚠️ Почему это важно?
Сейчас большинство проверок запускают только после жалобы правообладателя. С марта контроль станет проактивным: площадка сама будет проверять документы ещё до размещения или в процессе продажи.
💥 К чему готовиться?
Эпоха «я купил у поставщика, вот накладная» постепенно уходит в прошлое. Для продавцов, которые торгуют товарами известных брендов без прозрачной цепочки документов, это может стать серьёзным риском — вплоть до блокировки карточек и претензий от правообладателей.
💡 Совет продавцам: прямо сейчас проверьте, есть ли у вас все необходимые документы (лицензии, договоры, подтверждения прав). Это поможет избежать проблем, когда система заработает в полном объёме.