Проверяем декларацию на одежду, как убедиться, что ваш артикул там есть

Поставщик прислал декларацию соответствия на одежду с длинным перечнем артикулов. Как понять, покрывает ли она именно ваш товар? Разбираем по шагам — от приложения к декларации до сверки в реестре Росаккредитации.

Шаг 1. Проверьте тело декларации и приложение

В строке «ПРОДУКЦИЯ» декларации должны быть указаны сведения, обеспечивающие идентификацию товара: наименование, тип, марка, модель, артикул. Это требование закреплено в приказе Минпромторга РФ от 27.05.2021 № 1934, приложение № 4. Если позиций много и они не помещаются в основной бланк, сведения выносятся в приложение к декларации, которое является её неотъемлемой частью. Каждый лист приложения нумеруется, на нём проставляются регистрационный номер декларации, подпись заявителя и печать. В самом бланке при этом даётся ссылка на приложение с указанием количества листов. Если поставщик прислал только скан декларации без приложения — запросите его отдельно. Без приложения документ не подтверждает ваш артикул, если он не указан в основном бланке.

Шаг 2. Найдите свой артикул в приложении

Ищите по следующим параметрам: Артикул — точное совпадение с вашим.

Модель / торговое наименование — если артикулов нет, но модель указана.

Код ТН ВЭД ЕАЭС — как минимум, товарная позиция должна совпадать. Если в приложении указан только общий код ТН ВЭД без конкретных артикулов и моделей — это не доказывает, что ваш товар подпадает под декларацию. Маркетплейсы при автоматической сверке сопоставляют наименование продукции, модели, изготовителя и заявителя с данными карточки товара.

Шаг 3. Проверьте декларацию в реестре Росаккредитации

Откройте публичную часть ФГИС Росаккредитации. Это единственный официальный источник. Регистрация не нужна, проверка бесплатная. Выберите раздел «Реестр деклараций о соответствии» и введите номер документа. Для деклараций достаточно ввести последние 6 символов номера — например, В.53822. Что проверить в карточке документа: Параметр Что должно совпадать Статус «Действует» (зелёный). Жёлтый — приостановлен, красный — аннулирован Заявитель Данные поставщика: наименование, ИНН Изготовитель Наименование и страна производителя Продукция Наименование, модели, артикулы, охватывающие ваш товар Техрегламент ТР ТС 017/2011 — взрослая одежда, ТР ТС 007/2011 — детская Срок действия Не истёк. Серийный выпуск — до 5 лет, партия — срок устанавливается заявителем

Шаг 4. Если артикула нет в декларации

Поставщик оформил декларацию на общую группу, например «одежда верхняя женская из хлопка», без указания конкретных артикулов и моделей. Что делать: Уточните у поставщика — возможно, есть приложение с полным перечнем, которое он не передал. Если приложения нет и поставщик не может его предоставить — декларация не распространяется на ваш артикул. Использовать её для маркетплейса нельзя. Придётся оформить собственную декларацию — как ИП или ООО, выступая заявителем самостоятельно. Важно: один документ может покрывать несколько артикулов, но только если товары однородны — одинаковый состав материала, одно функциональное назначение, указаны одним общим наименованием. Например, хлопковые футболки 5 размеров и 3 цветов — можно объединить. А купальники из полиэстера и полиамида — уже нет, нужны разные документы.

Шаг 5. Какой техрегламент нужен: ТР ТС 017 или ТР ТС 007

Это ключевой момент, в котором чаще всего ошибаются. ТР ТС 017/2011 — продукция лёгкой промышленности для взрослых. Основная форма подтверждения — декларация соответствия (заявитель сам отвечает за соответствие). ТР ТС 007/2011 — одежда и изделия для детей и подростков. Здесь строже: для многих категорий требуется сертификат, а не декларация. Для детей до 3 лет дополнительно нужно свидетельство о государственной регистрации (СГР). Категория Первый слой (бельё, футболки) Второй слой (платья, брюки) Третий слой (куртки, пальто) Взрослые (ТР ТС 017) Сертификат Декларация Декларация Дети до 3 лет (ТР ТС 007) Сертификат + СГР Сертификат Сертификат Дети 3+ (ТР ТС 007) Сертификат Декларация / Сертификат Декларация Если на детскую одежду предъявлена декларация по ТР ТС 017 вместо сертификата по ТР ТС 007 — документ недействителен для этой категории. Товар конфискуют.

Шаг 6. Что будет, если загрузить неподходящую декларацию на маркетплейс

С 1 сентября 2026 года вступили в силу поправки к Закону «О защите прав потребителей» (ФЗ № 546 от 28.12.2024). Продавец обязан разместить в карточке товара активную ссылку на запись в реестре Росаккредитации — не скан PDF, а именно URL из сайта ФСА С 1 октября 2026 года маркетплейсы обязаны сверять карточки с государственными реестрами автоматически (ФЗ № 289 от 31.07.2025, Постановление Правительства № 821). Новые карточки проверяются за 3 рабочих дня, уже размещённые — в течение 180 дней, повторная проверка — не реже раза в 10 рабочих дней. МП (ягодка) проводит ежедневную автоматическую сверку. Если по артикулу документ отсутствует, ведёт на недействующую запись или не охватывает конкретный товар — карточку скроют без предупреждения и апелляции. Второй глобальный МП начал скрывать товары без документов раньше срока — с 27 июля 2026 года. При запросе документов даёт 3 рабочих дня на предоставление, иначе товары скрывают из продажи.

Чек-лист: проверка декларации соответствия на одежду