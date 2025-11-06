ЦОК ОК МП 05.11 Мобильная
Игор Ивчевски
Маркетинг

Почему во «Вкусно — и точка» всегда очереди? И нужно ли всегда делать лучший оффер

Те кто следит за моим каналом и бывал на моих эфирах, думаю в курсе, что я всегда ратую за то, чтобы делать предложения, в которых четко обозначена польза и выгода для покупающего.

И это позиция правильная.

Но давайте чуть глубже копнем что такое польза и выгода [и не бывает ли она вредной].

Возьмем такой пример [недавно наткнулся на одном канале, очень наглядно на самом деле] - здоровая еда и фастфуд. Почему во "Вкусно - и точка" всегда очереди, а в каком-нибудь ресторанчике корейской или морской еды на фуд-корте в ТЦ - нет?

Казалось бы, что у здоровой еды просто огромное количество плюсов и преимуществ.
Ведь вред и польза тут стоят прямо противоположно. Но нет, на деле мы видим совсем обратную ситуацию.

Выгода - это не обязательно что-то полезное [в данном случае это даже что-то вредное]. Зато вкусно, быстро, привычно. И это то, что хотелось получить.

Короче. Хотите повысить конверсии в продажу? Предлагайте не то, что на самом деле лучше /полезнее /выгоднее /правильнее, а то что решает задачу в настоящий момент!

Вот это вот "в настоящий" момент довольно часто упускают.

Я сам тоже, если честно. Предлагаю нередко типа крутые системные решения, но людям то они прямо сейчас не нужны - куда ты лезешь со своими системами 😆
И сделка упущена. Но что делать, против себя не попрешь.

Мой Телеграм-канал: https://t.me/ivchevski_seo_preclick

