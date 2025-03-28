Устами налогового инспектора или как допрос пошел на пользу «Мисс Y»

Как ни крути, поход в налоговую – это всегда стресс, а если вы еще идете целенаправленно на допрос, то это и вовсе влияет на ваше психоэмоциональное состояние. Но перед инспектором вы должны сохранять спокойствие, хладнокровие и уверенность, особенно если вы директор фирмы.

Героиню нашей сегодняшней истории пригласили на допрос в налоговую, так как подозревали ее в том, что она является нереальным (иными словами – номинальным) директором организации. К ее приходу инспектор уже заручилась Заявлением, которое нужно было просто подписать «Мисс Y», сознавшись, что она номинал.

«Мисс Y» появилась в налоговой, явно позаботившись о том, какое первое впечатление ей нужно произвести. Она выглядела ухоженно и опрятно, а держалась очень уверенно.

Перед тем, как приступить к ответу на первый поступивший вопрос, она потребовала у инспектора соблюсти порядок проведения процедуры и разъяснить ей все ее права и обязанности в данной процедуре.

Включив диктофон, о чем оповестила инспектора, она приступила к ответам на поступающие вопросы. «Мисс Y» выглядела спокойно, держалась уверенно и хладнокровно, знала ответы на поставленные вопросы, умело пользовалась ст. 51 Конституции РФ и ФЗ «О персональных данных» и не дала ни одного раскрывающего ответа на провокационные вопросы. По окончанию процедуры, она внимательно перечитала весь протокол и попросила копию.

Инспектор был огорчен проведенным допросом, так как никакие манипуляции и уловки не сработали в адрес «Мисс Y». У налоговой была заранее собрана доказательная база, о том, что «Мисс Y» является номинальным директором, оставалось только заполучить заполненное в ходе процедуры допроса Заявление. Однако «Мисс Y» не только не подписала Заявление, но и полностью перечеркнула их доказательную базу, убедив инспектора, что она реальный единственный действующий директор, который ведет бизнес.

История умалчивает, кем в действительности является «Мисс Y», однако ее поход в налоговую для допроса, явно, пошел ей и действующему бизнесу на пользу.

Вот так знание простых правил подготовки к процедуре допроса и отсутствие паники может порой спасти ваш бизнес от детальной проверки со стороны ФНС.