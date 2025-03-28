Процедура допроса
Процедура проведения комиссии
1
Уведомление о вызове в налоговый орган для дачи показаний
Уведомлением о вызове в налоговый орган налогоплательщика
2
Регламентирует ст.90 НК РФ
Регламентирует ст.31 п.1 пп. 4 НК РФ, однако законодательства, которое бы конкретно регулировало проведение таких комиссий, не существует
3
Можно прийти с адвокатом, однако обязательно присутствие лично того, кого вызывают
Не обязательно приходить Директору организации и даже бухгалтеру, возможно отправить любое лицо по доверенности, даже не связанное с этой организацией
4
Протокол допроса является частью доказательной базы в ходе проведения проверки
Протокол комиссии не является доказательной базой и зачастую в нем прописаны лишь рекомендательно-побуждающая информация к легализации и упорядочению деклараций
5
В процедуре допроса участвует только Инспектор и лицо, вызываемое на допрос (Иногда еще юрист)
В заседании контрольно-аналитической группы зачастую принимают участие Инспектор, начальник отдела, заместитель начальника инспекции и представитель от вызываемого лица либо само лицо
6
Статьей 128 НК РФ установлена ответственность свидетеля за неявку или уклонение от явки, а также за неправомерный отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний, в виде штрафа 1000 рублей.
Неявка может быть расценена налоговиками как неповиновение законному требованию должностного лица надзорного органа, что, согласно ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ, грозит взысканием штрафа:
Разница между вызовом на допрос и вызовом на комиссию
Ранее мы говорили вам о том, чтобы вы не путали «Уведомление о вызове в налоговый орган для дачи показаний» и «Уведомлением о вызове в налоговый орган налогоплательщика». Давайте разберемся – в чем же ключевая разница.
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