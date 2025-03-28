Разница между вызовом на допрос и вызовом на комиссию

Уведомлением о вызове в налоговый орган налогоплательщика

Уведомление о вызове в налоговый орган для дачи показаний

Регламентирует ст.31 п.1 пп. 4 НК РФ , однако законодательства, которое бы конкретно регулировало проведение таких комиссий, не существует

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Можно прийти с адвокатом, однако обязательно присутствие лично того, кого вызывают