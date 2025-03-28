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Налоговая Правда
Налоговые проверки

Разница между вызовом на допрос и вызовом на комиссию

Ранее мы говорили вам о том, чтобы вы не путали «Уведомление о вызове в налоговый орган для дачи показаний» и «Уведомлением о вызове в налоговый орган налогоплательщика». Давайте разберемся – в чем же ключевая разница.

Процедура допроса

Процедура проведения комиссии

1

Уведомление о вызове в налоговый орган для дачи показаний

Уведомлением о вызове в налоговый орган налогоплательщика

2

Регламентирует ст.90 НК РФ

Регламентирует ст.31 п.1 пп. 4 НК РФ, однако законодательства, которое бы конкретно регулировало проведение таких комиссий, не существует

3

Можно прийти с адвокатом, однако обязательно присутствие лично того, кого вызывают

Не обязательно приходить Директору организации и даже бухгалтеру, возможно отправить любое лицо по доверенности, даже не связанное с этой организацией

4

Протокол допроса является частью доказательной базы в ходе проведения проверки

Протокол комиссии не является доказательной базой и зачастую в нем прописаны лишь рекомендательно-побуждающая информация к легализации и упорядочению деклараций  

5

В процедуре допроса участвует только Инспектор и лицо, вызываемое на допрос (Иногда еще юрист)

В заседании контрольно-аналитической группы зачастую принимают участие Инспектор, начальник отдела, заместитель начальника инспекции и представитель от вызываемого лица либо само лицо

6

Статьей 128 НК РФ установлена ответственность свидетеля за неявку или уклонение от явки, а также за неправомерный отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний, в виде штрафа 1000 рублей.

Неявка может быть расценена налоговиками как неповиновение законному требованию должностного лица надзорного органа, что, согласно ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ, грозит взысканием штрафа:

  • 500–1 000 рублей с граждан (правда, физлица могут отделаться и предупреждением);

  • 2 000–4 000 рублей — с предпринимателей и организаций (должностных лиц).

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Налоговая Правда

Налоговая Правда

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