2025 год: Главные изменения для самозанятых

1. Новые требования к предоставлению отчетности

Запрашивать отчетность непосредственно у самозанятых Росстат не планирует — он будет получать необходимые данные из административных источников или на основе уже существующих обследований.

То есть сдавать статотчетность в Росстат с 1 января 2025 года самозанятым не нужно.

Эту же информацию подтвердил Минфин в письме от 04.12.2024 № 03-11-11/122074.

Сам факт введения таких требований говорит о стремлении государства усилить контроль за доходами этой категории налогоплательщиков.