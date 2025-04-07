2025 год: Главные изменения для самозанятых

Основные изменения для самозанятых в 2025 году:
1. Новые требования к предоставлению отчетности
Запрашивать отчетность непосредственно у самозанятых Росстат не планирует — он будет получать необходимые данные из административных источников или на основе уже существующих обследований.
То есть сдавать статотчетность в Росстат с 1 января 2025 года самозанятым не нужно.
Эту же информацию подтвердил Минфин в письме от 04.12.2024 № 03-11-11/122074.
Сам факт введения таких требований говорит о стремлении государства усилить контроль за доходами этой категории налогоплательщиков.
2. Расширение перечня запрещенных видов деятельности
С 1 января 2025 года самозанятые, занимающиеся реализацией и приобретением цифровой валюты, не смогут использовать режим НПД.
3. ФНС проводит пилотный проект «Электронный документооборот с самозанятыми гражданами»
В его рамках самозанятые граждане смогут с помощью мобильного приложения или портативного устройства составлять, подписывать и направлять своим заказчикам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям акты выполненных работ/оказанных услуг в электронном виде.
4. Четкие правила формирования чеков
Самозанятые должны формировать чеки через приложение «Мой налог». Сроки зависят от формы оплаты.
5. Антимонопольное регулирование
С 1 марта 2025 года самозанятые официально считаются участниками рынка, могут участвовать в тендерах и госзакупках. Но за ценовой сговор и другие нарушения грозит юридическая ответственность.
С 2025 года самозанятость остается выгодным режимом для работы на себя. Но контроль со стороны государства становится жестче, а лимит дохода остался на уровне 2,4 млн рублей. Чтобы работать без штрафов, важно вовремя регистрировать доходы, выдавать чеки и соблюдать ограничения.
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