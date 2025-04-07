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Налоговая Правда
Самозанятые

2025 год: Главные изменения для самозанятых

Кто такие самозанятые и что нужно знать о налоге на профессиональный доход? Самозанятые — это физические лица и индивидуальные предприниматели, которые выбрали специальный налоговый режим НПД. Этот налог был введен в 2019 году, чтобы узаконить доходы граждан, которые работают самостоятельно и без наемных работников.

Основные изменения для самозанятых в 2025 году:

1. Новые требования к предоставлению отчетности

Запрашивать отчетность непосредственно у самозанятых Росстат не планирует — он будет получать необходимые данные из административных источников или на основе уже существующих обследований.

То есть сдавать статотчетность в Росстат с 1 января 2025 года самозанятым не нужно.

Эту же информацию подтвердил Минфин в письме от 04.12.2024 № 03-11-11/122074

Сам факт введения таких требований говорит о стремлении государства усилить контроль за доходами этой категории налогоплательщиков. 

2.  Расширение перечня запрещенных видов деятельности

С 1 января 2025 года самозанятые, занимающиеся реализацией и приобретением цифровой валюты, не смогут использовать режим НПД.

3.  ФНС проводит пилотный проект «Электронный документооборот с самозанятыми гражданами» 

В его рамках самозанятые граждане смогут с помощью мобильного приложения или портативного устройства составлять, подписывать и направлять своим заказчикам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям акты выполненных работ/оказанных услуг в электронном виде. 

4. Четкие правила формирования чеков

Самозанятые должны формировать чеки через приложение «Мой налог». Сроки зависят от формы оплаты.

5.  Антимонопольное регулирование 

С 1 марта 2025 года самозанятые официально считаются участниками рынка, могут участвовать в тендерах и госзакупках. Но за ценовой сговор и другие нарушения грозит юридическая ответственность.

С 2025 года самозанятость остается выгодным режимом для работы на себя. Но контроль со стороны государства становится жестче, а лимит дохода остался на уровне 2,4 млн рублей. Чтобы работать без штрафов, важно вовремя регистрировать доходы, выдавать чеки и соблюдать ограничения.

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Налоговая Правда

Налоговая Правда

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