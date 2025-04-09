Самозанятые слили сырную схему: ликвидация отменяется

На стол налогового инспектора попало дело Маслосырокомбината, который мы условно назвали «Сырник». Четыре коробки документов и целая кладезь финансовых схем, статей налогового кодекса, которые были нарушены, ну и, конечно, тем для обсуждения в Налоговой правде.

Схема финансово-хозяйственной деятельности

Организация «S» решила самостоятельно подать документы в налоговый орган на ликвидацию, уверяя, что с налоговой у них проблем не должно возникнуть. Однако при такой процедуре ФНС тщательнее проверяет финансово-хозяйственную деятельность за все года работы фирмы.

И вот на столе у налогового инспектора финансовая схема незаконной оптимизации налогообложения.

Сегодня мы с вами обсудим одну ветвь в данной паутине.

В Комбинате №1 работали по найму самозанятые, которые по факту были наняты по Договору ГПХ на работу в ООО «S» и получали выплаты от Общества с назначением платежа «Заработная плата».

Казалось бы, в данной схеме странно, подозрительно и нецелесообразно абсолютно всё, НО данная модель просуществовала 2 года, и возможно, если бы «S» не начало процедуру Ликвидации, то налоговый орган и сегодня бы не стал с этим разбираться.

Чем обернется для Комбината сотрудничество с физическими лицами?

В ходе проверки налоговый инспектор выявил следующие факты:

У Самозанятых отсутствовали договоры ГПХ, заключенные с ООО «S». Однако у них имелись Договоры на оказание услуг, заключенные с Комбинатом №1, в которых прописано, что оплата за услуги будет производиться с расчетного счета ООО «S»;

На личные счета самозанятых два раза в месяц производились выплаты с назначением «Заработная плата»;

Самозанятые получили должностные инструкции от Комбината №1 и расписались в журнале об ознакомлении с техникой безопасности, который создан для штата Комбината;

Самозанятые не оплачивали налог на профессиональный доход, но и ни Комбинат №1, ни ООО «S» не оплачивали зарплатные налоги и взносы за данных работников;

Физические лица приобрели статус «Самозанятый» уже в процессе ликвидации ООО «S».

Все факты указывают на незаконную трудовую деятельность физических лиц, которых нанял Комбинат №1. Уклонение от налогов и искусственное уменьшение налоговой базы.

Соответственно, всю ответственность будет нести именно наш «Сырник», однако ООО «S» все еще находится в процессе ликвидации и проверки на этом не окончены.

Поэтому мы, как и вы, также ожидаем вынесение решения Налогового органа.

Следите за Налоговой правдой, и в следующий раз мы вам расскажем, почему же ООО «S» решило ликвидироваться, и тем самым навлекло такие проблемы на себя и на Маслосырокомбинат.

А как вы думаете, Уважаемые подписчики, чем может закончится данная история и что ждет впереди наш Комбинат «Сырник» и его директора «V»?