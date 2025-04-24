Доказательная база при формировании Акта налоговой проверки на основании представленной декларации по НДС

Ежеквартально все юридические лица сталкиваются с налоговой проверкой. Рассмотрим, как можно противодействовать попыткам налоговиков признать сделку недействительной.

Ежедневно налоговые споры являются объектом пристального внимания как налогоплательщиков, так и юристов. Налоговая старается все лучше оптимизировать данную деятельность путем снижения количества споров и увеличения числа решений по ним в пользу себя. Результаты расширенных коллегий за последние годы показывают, что в целом ФНС России пока справляется с данной задачей.

Ежеквартально все юридические лица сталкиваются с налоговой проверкой. Рассмотрим, как можно противодействовать попыткам налоговиков признать сделку недействительной.

Кто и что должен доказывать

Если контрагент, с которым фирма имела финансовые дела, признан недобросовестным (иными словами, относится к числу «однодневок»), проверок налоговых органов не избежать. Инспекторы будут рассматривать каждую сделку на предмет получения неправомерной налоговой выгоды. При этом они изучают:

движение денежных и товарных потоков (ведет ли фирма деятельность или только «пропускает» через себя деньги и товары);

возможную взаимозависимость участников сделки;

вероятность налоговой выгоды.

Каждое из этих положений в отдельности еще не является доказательством ненадежности контрагента. Поэтому, несмотря на то что доказательная база законодательно лежит на налоговой, в интересах фирмы подтверждать реальность своих сделок самостоятельно. При установлении фиктивности договоров фирма, совершившая сделку с однодневкой, может быть лишена вычета по НДС и/или списания расходов по налогу на прибыль.

Основные вопросы при формировании доказательной базы:

Подконтрольность недобросовестного контрагента налогоплательщику. Если будет выявлена финансовая или иная зависимость контрагента от фирмы, с которой он заключил сделку, то совершенно ясно, что это сделано с целью получения налоговой выгоды. Экономическая целесообразность именно этого контрагента. Чаще встречается ситуация, когда контрагенты не связаны между собой. Если один из них оказался недобросовестным, налоговая будет исследовать вопрос, почему он был выбран для сотрудничества. Причины выбора контрагента очень важны в доказательстве реальности сделки. Вот почему крайне важно уделять внимание проверке благонадежности потенциального партнера до совершения сделок. Подписи на документах. Все документы, подписанные от имени контрагентов, должны иметь подписи лиц, имеющих на это соответствующие полномочия. Оценка достаточности и разумности проверки контрагента. Если налогоплательщик не позаботился о проверке добросовестности будущего контрагента, он самостоятельно несет ответственность, если тот окажется однодневкой. Необходимо предпринимать ряд мер, устанавливающих надежность контрагента. Налоговики будут исследовать следующие моменты:

существует ли установленный порядок отбора контрагентов;

имел ли налогоплательщик дело с другими недобросовестными контрагентами ранее;

как именно проверялась платежеспособность потенциального партнера, его деловая репутация, наличие необходимых условий для выполнения сделки;

как оценивалась коммерческая составляющая сделки;

банковские выписки на предмет расчетов с контрагентом, а также на предмет осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности вашего партнера (оплата налогов, хозрасходы, арендные платежи и ит.д.)

Самым простым способом избежать неприятностей с налоговой был бы совет не сотрудничать с однодневками. Однако от столкновения с ними никто не застрахован. Даже самая тщательная предварительная проверка может не дать негативных результатов, и при этом в контрагентах окажется недобросовестный партнер.