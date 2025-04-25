Женщины с детьми — больше не будут плательщиками НДФЛ

В Госдуме предложили освободить от налога на доход (НДФЛ) женщин с детьми. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение палаты парламента руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

Законопроект предлагает освободить от НДФЛ женщин до 30 лет при рождении или усыновлении первого ребенка. Доход подпадающих под поддержку не должен в три раза превышать минимальный размер оплаты труда.

Кроме того, законопроект предлагает освободить от НДФЛ женщин любого возраста при рождении или усыновлении второго ребенка, если их доход не превышает четырехкратно минимальный размер оплаты труда.

По мнению Миронова, законопроект «создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости, и это станет одним из инструментов решения демографических проблем в нашей стране».

Как считает Бабаков, инициатива направлена на поддержку женщин, которые совмещают работу с материнством, а также она может снизить налоговую нагрузку и повысить уровень жизни семей с детьми.

Как ранее сообщалось, с 1 января 2025 года в России вступила в силу пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ. При доходе до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. Повышенный процент будет взиматься только с суммы, превышающей пороговое значение. То есть при доходе 2,5 млн руб. 2,4 млн будут облагаться по ставке 13%, а еще 100 тыс. руб. — 15%. Ставка 18% действует при доходе от 5 млн до 20 млн руб., 20% — от 20 млн до 50 млн руб., а 22% при доходе более 50 млн руб. в год (или около 4,2 млн руб. в месяц).