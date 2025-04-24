Сотрудничество юридического лица с самозанятыми – прямая дорога к доначислению налогов

ФНС все чаще в ходе проверок выявляет случаи подмены трудовых отношений гражданско-правовыми: например, когда фирма заключает с самозанятым договор на оказание услуг и, таким образом, фактически прикрывает трудовые отношения, не уплачивая при этом соответствующие налоги и страховые взносы.

Естественно, что налоговый инспектор, взяв в руки Договор, будет смотреть не на его название, а на суть взаимоотношений, который этот договор регламентирует. Если в сотрудничестве выявляются признаки трудовых отношений, гражданский договор могут запросто переквалифицировать в трудовой. Заказчик станет работодателем и будет обязан платить НДФЛ и взносы за работника.

В результате проверки только за 6 месяцев 2024 года УФНС России по Липецкой области сподвигло налоговых агентов, состоящих в деловых взаимоотношениях с самозанятыми, - уточнить свои налоговые обязательства на сумму 750 тыс. рублей (за 2023 год – 2,4 млн рублей).

Когда можно сотрудничать юридическому лицу с самозанятым?

Наша команда специалистов выделяет несколько рекомендаций читателям по заключению договоров с самозанятыми:

Предмет договора должен быть четко сформирован. Отсутствие конкретики приведет к сомнению налоговых органов. Продумайте условия оплаты по договорам ГПХ. Выплата по таким договорам два раза в месяц спровоцирует непонимание направленности данного договора. Давность приобретенного статуса самозанятого. Необходимо проверить как давно физическое лицо является самозанятым и получал ли он уже доход от других компаний за выполнение аналогичных услуг. Исключите риск того, что вы единственный, кто взаимодействует с данным лицом. Не включайте в договор фразы, свидетельствующие о наличии трудовых отношений. Пример: «самозанятый подчиняется непосредственно руководителю Общества/график работы самозанятого регулируется должной инструкцией» и иное. Позаботьтесь заранее о документах, подтверждающих экономическую целесообразность привлечения самозанятых. В критическом случае можно даже обратиться к заключению аудиторов.

Главное – помните, что подготовка предприятия к началу работу с самозанятыми даст больше шансов отстоять свою позицию в налоговых органах и в дальнейших ступенях спора с ФНС.