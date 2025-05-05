АСК НДС-2: Программа, вычисляющая цепочки финансово-хозяйственных взаимоотношений

Система АСК НДС-2 внедрена с 01 января 2015г. Основной целью системы является выявления рисковых, нереальных операций, которые используются для определения схем уклонения от уплаты НДС.

Сама программа АСК НДС-2 разработана для внутреннего использования и недоступна для налогоплательщиков, так как содержит сведения, составляющие налоговую тайну.

АСК НДС-2 помимо рисков по налогу на добавленную стоимость, позволяет найти аналогичные риски по другим налогам. Наиболее распространенный пример, это когда по налогу на прибыль налогоплательщик включает в состав расходов затраты по так называемым «фирмам-однодневкам».

Также система позволяет отследить формирование сумм налога на добавленную стоимость по всей цепочке движения товаров (работ, услуг) от поставщиков сырья для производства до конечного покупателя. Тем самым, обеспечивает прозрачность налогообложения бизнес-процессов и формирует «налоговую» историю организаций.

Помимо сопоставления данных книги покупок и продаж функционал системы позволяет строить дерево связей как со стороны покупок, так и продаж. При этом, отражает по каждому участнику дополнительную информацию, такую как общая характеристика организации (наименование, ИНН, КПП, показателях декларации, доля налоговых вычетов, сведения о поступившей выручке по ККТ, наличия имущества, транспортных средств, и другое), сведения о доле несформированных вычетов по цепочке контрагентов, степень налогового риска, количество контрагентов, статус организации (однодневка, транзитер, выгодоприобретатель или статус неопределенный) и другое.

Принцип работы АСК НДС 2

На начальном этапе проводит проверку налоговых деклараций на предмет:

совпадения контрольных соотношений. Например, сопоставляют данные из разделов 8 и 9 с показателями раздела 3 декларации;

На следующем этапе происходит анализ и сопоставления данных разделов 8-12 с присвоением следующих кодов ошибки:

«01» - имеются и расхождения между реквизитами проверяемой организации и ее контрагентов.

«02» - сумма вычета по ранее исчисленной предварительной оплате, которую покупатель заявил в декларации после отгрузки в счет нее товаров (работ, услуг), не соответствует сумме НДС исчисленного по книге продаж;

«03» - соответствие данных в разделах 10–11 декларации у посредника: комиссионера, агента, действующего от своего имени, застройщика или экспедитора.

«04» - соответствие реквизитов счетов-фактур или суммовых значений. Например, сумма налога не соответствует процентной доле (равной ставке налога) налоговой базы;

«05» - имеются расхождения, связанные со сроками счетов-фактур. Например, в разделе 8-12 отсутствует дата счета-фактуры;

«06» - имеются вычеты, по которым истек трехгодичный срок с момента принятия на учет товаров (работ, услуг);

«07» – имеются счета-фактуры, выписанные лицом, до его регистрации (после его ликвидации). Например, поставщик ошибочно выставил счет-фактуру, дата которого раньше дня его регистрации;

«08» - соответствие кода вида операции перечню кодов. Например, организация ошибочно отразила в книге продаж код вида операции «26» (отгрузка товаров (работ, услуг) лицам, не являющимися налогоплательщиками НДС.

«09» - имеется превышение сумм НДС с отрицательным значением сумме НДС, по счету-фактуре, которую сторнируют.

Если в ходе такой проверки в декларации будут обнаружены ошибки или расхождения, налоговый орган направит организации машиночитаемый файл требования о представлении пояснений в электронной форме (п. 3 ст. 88 НК РФ) с приложением с кодами ошибок.