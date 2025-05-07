ЦОК КПП УСН 07.05 Мобильный
Налоговая Правда
Декларация по НДС

Более 1,2 тыс. налогоплательщиков УСН обязаны представить налоговые декларации по НДС за I квартал 2025 года

С 2025 года организации и индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения (УСН) стали плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). Освобождены от этой обязанности только те, чей доход за 2024 год не превысил 60 млн руб. Все остальные налогоплательщики должны будут ежеквартально представлять декларацию по НДС.
Более 1,2 тыс. налогоплательщиков УСН обязаны представить налоговые декларации по НДС за I квартал 2025 года

По данным УФНС России по Мурманской области более 1,2 тыс. налогоплательщиков УСН обязаны представить налоговые декларации по НДС за I квартал 2025 года в срок не позднее 25 апреля 2025 года. 

Сумма исчисленного налога за 1 квартал 2025 года уплачивается тремя равными долями в срок:

  • не позднее 28 апреля;

  • не позднее 28 мая;

  • не позднее 30 июня (28 июня приходится на выходной день).

Форма декларации, порядок ее заполнения, форматы представления в электронной форме утверждены приказом ФНС России от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.

В форму декларации включены ставки НДС в размере:

  • 5% и 7%, 5/105% и 7/107%. для плательщиков на УСН, у которых доходы за 2024 год превысили 60 млн руб.;

  • 9,09% и 16,67% для российских маркетплейсов при реализации товаров Евразийского экономического союза физическим лицам.

Для плательщиков НДС существуют общие правила:

  • налоговым периодом является квартал;

  • по окончании каждого квартала налогоплательщики УСН, обязанные уплачивать НДС, рассчитывают общую сумму налога, которую должны перечислить в бюджет;

  • декларация по НДС представляется в налоговые органы по месту учета в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, исключительно в электронном виде через оператора электронного документооборота;

  • НДС уплачивается равными долями в течение трех месяцев, не позднее 28 числа каждого месяца, следующего за истекшим кварталом. Если срок уплаты приходится на выходной день, он переносится на следующий рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

    Подробная информация по НДС для УСН размещена на официальном сайте ФНС России в Методических рекомендациях по НДС для УСН.

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Налоговая Правда

Налоговая Правда

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