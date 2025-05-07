С 2025 года организации и индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения (УСН) стали плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). Освобождены от этой обязанности только те, чей доход за 2024 год не превысил 60 млн руб. Все остальные налогоплательщики должны будут ежеквартально представлять декларацию по НДС.

По данным УФНС России по Мурманской области более 1,2 тыс. налогоплательщиков УСН обязаны представить налоговые декларации по НДС за I квартал 2025 года в срок не позднее 25 апреля 2025 года.

Сумма исчисленного налога за 1 квартал 2025 года уплачивается тремя равными долями в срок:

не позднее 28 апреля;

не позднее 28 мая;

не позднее 30 июня (28 июня приходится на выходной день).

Форма декларации, порядок ее заполнения, форматы представления в электронной форме утверждены приказом ФНС России от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.

В форму декларации включены ставки НДС в размере:

5% и 7%, 5/105% и 7/107%. для плательщиков на УСН, у которых доходы за 2024 год превысили 60 млн руб.;

9,09% и 16,67% для российских маркетплейсов при реализации товаров Евразийского экономического союза физическим лицам.

Для плательщиков НДС существуют общие правила: