По данным УФНС России по Мурманской области более 1,2 тыс. налогоплательщиков УСН обязаны представить налоговые декларации по НДС за I квартал 2025 года в срок не позднее 25 апреля 2025 года.
Сумма исчисленного налога за 1 квартал 2025 года уплачивается тремя равными долями в срок:
не позднее 28 апреля;
не позднее 28 мая;
не позднее 30 июня (28 июня приходится на выходной день).
Форма декларации, порядок ее заполнения, форматы представления в электронной форме утверждены приказом ФНС России от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.
В форму декларации включены ставки НДС в размере:
5% и 7%, 5/105% и 7/107%. для плательщиков на УСН, у которых доходы за 2024 год превысили 60 млн руб.;
9,09% и 16,67% для российских маркетплейсов при реализации товаров Евразийского экономического союза физическим лицам.
Для плательщиков НДС существуют общие правила:
налоговым периодом является квартал;
по окончании каждого квартала налогоплательщики УСН, обязанные уплачивать НДС, рассчитывают общую сумму налога, которую должны перечислить в бюджет;
декларация по НДС представляется в налоговые органы по месту учета в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, исключительно в электронном виде через оператора электронного документооборота;
НДС уплачивается равными долями в течение трех месяцев, не позднее 28 числа каждого месяца, следующего за истекшим кварталом. Если срок уплаты приходится на выходной день, он переносится на следующий рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).
Подробная информация по НДС для УСН размещена на официальном сайте ФНС России в Методических рекомендациях по НДС для УСН.
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