Банк не дал открыть расчетный счет. Разбираем ошибки предпринимателей

Ошибка № 1: Не подготовились к визиту в банк
Важно помнить: открыть счёт в банке может только официальный представитель организации (генеральный директор компании, или его доверенное лицо с соответствующей доверенностью), однако не запрещено в сопровождении с собой иметь бухгалтера или финансиста для собственного спокойствия.
Вы должны понимать, что на все вопросы генеральный директор должен отвечать самостоятельно. Нельзя передавать слово коллегам, даже если кажется, что они расскажут подробнее. Сотрудник банка может решить, что генеральный директор номинальный и организация не планирует вести реальную деятельность. Если генеральный директор молчит или не может внятно сформулировать, чем планирует заниматься компания, банк может отказать в открытии счёта.
Совет от Банка: Изучите правила подачи, а также перечень необходимых документов. Если вы как генеральный директор самостоятельно пойдёте подавать документы, подумайте, как будете отвечать на вопросы и не забудьте паспорт.
Ошибка № 2: Остались открытые нерешенные вопросы с другими банками
Каждый банк мониторит операции компаний и может отказать в их проведении, если находит нарушения 115-ФЗ. Он задаёт уточняющие вопросы, запрашивает документы, и компании обязаны ответить на его запрос.
Иногда клиент меняет тактику: уходит в другой банк, надеясь, что там ему не будут задавать лишних вопросов. Но его историю уже знают — первый банк обязан сообщать о случаях и причинах отказа Росфинмониторингу, который, в свою очередь, должен рассказать остальным банкам.
Клиента заносят в так называемый список «отказников». Этот факт становится достаточным основанием для будущего отказа — получается замкнутый круг.
Совет от Банка: Отвечайте на запросы банка в течение 7 рабочих дней. Если меняете банк, не оставляйте старые запросы незакрытыми — это повлияет на вашу репутацию.
Несколько рекомендаций, если банк всё-таки отказал в открытии счета
Свяжитесь с банком по номеру горячей линии или в очном формате, и уточните причины для отказа в открытии счета;
Исправьте допущенные ошибки, которые банк расценил как «стоп» - сигнал;
Подтвердите всю надежность вашего бизнеса документально и направьте имеющиеся документы для реабилитации в Банк.
Открытие расчётного счёта — это не просто формальность, а элемент деловой репутации. Даже мелкие ошибки на старте могут обернуться серьёзными ограничениями в будущем. Банковский комплаенс всё чаще пересекается с налоговой проверкой, а значит — предпринимателю важно не только разбираться в бизнесе, но и понимать, как его действия воспринимаются регуляторами.
Чтобы не пропускать ключевые требования банков, ФНС и Росфинмониторинга — подписывайтесь на «Налоговую правду». Здесь говорят о рисках прямо и по делу.
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