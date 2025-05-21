Банк не дал открыть расчетный счет. Разбираем ошибки предпринимателей

Ошибка № 1: Не подготовились к визиту в банк

Важно помнить: открыть счёт в банке может только официальный представитель организации (генеральный директор компании, или его доверенное лицо с соответствующей доверенностью), однако не запрещено в сопровождении с собой иметь бухгалтера или финансиста для собственного спокойствия.

Вы должны понимать, что на все вопросы генеральный директор должен отвечать самостоятельно. Нельзя передавать слово коллегам, даже если кажется, что они расскажут подробнее. Сотрудник банка может решить, что генеральный директор номинальный и организация не планирует вести реальную деятельность. Если генеральный директор молчит или не может внятно сформулировать, чем планирует заниматься компания, банк может отказать в открытии счёта.

Совет от Банка: Изучите правила подачи, а также перечень необходимых документов. Если вы как генеральный директор самостоятельно пойдёте подавать документы, подумайте, как будете отвечать на вопросы и не забудьте паспорт.