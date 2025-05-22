Осмотр организации закончился доначислением налогов. Разбираем историю ООО «Виктория»

Напомним, что Налоговые органы вправе осматривать любые используемые налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложения независимо от места их нахождения производственные, складские, торговые и иные помещения и территории.

У Организации «Виктория» активно шла камеральная проверка, и находилась уже на этапе составления дополнений к вынесенному Акту камеральной проверки. В момент, когда каждое действие, ответ на требование, показания свидетелей на допросах имели важное значение для вынесения решения по проверке, главный «сомнительный» контрагент ООО «Виктория» допустил фатальную ошибку.

Налоговый орган вынес постановление об осмотре складского помещения, которое арендовал контрагент и вскоре налоговики явились по известному им адресу.

Складское помещение подразумевало собой небольшой офисный кабинет, на дверях которого не было никаких опознавательных знаков. Помещение было закрыто.

Налоговики, с присущей им чертой следователя, нашли собственника помещения, который по «счастливой» случайности находился в соседнем кабинете и попросили открыть им данный кабинет для осмотра. Собственник помещения оперативно предоставил им доступ.

Налоговики, войдя внутрь помещения, принадлежавшего «сомнительному» контрагенту, первым делом обнаружили на столе стопку Требований, которые были высланы в адрес ООО «Виктория», а также сам Акт налоговой проверки, с пометками: какие документы нужно сделать и с помощью каких махинаций оспорить выводы налогового органа.

Именно эта находка в ходе осмотра стала ключевым аргументом налоговой в формировании обвинения в «подконтрольности и взаимозависимости» ООО «Виктория» с его контрагентом.

На первый взгляд, действия собственника могут показаться неправомерными, однако в Договоре между арендателем и арендодателем имелся пункт на этот счет, поэтому собственник действовал вполне правомерно на основании подписанного Договора аренды.

А вот ООО «Виктория» стоило быть более предусмотрительными, особенно к своим личным документам и заметкам.

Ко всем мероприятиям налогового контроля необходимо готовиться внимательно и заблаговременно не только самой проверяемой организации, но и непосредственным контрагентам.

Выводы по делу ООО «Виктория» лишний раз подтверждают: камеральная проверка — это не просто переписка с инспекцией, а полноценный элемент налогового контроля, где любое действие может повлиять на итоговое решение. Даже осмотр помещений контрагента может стать ключевым доказательством при доначислениях. Поэтому важно выстраивать работу с партнёрами не только на юридически грамотных основаниях, но и с учётом возможных налоговых рисков.

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