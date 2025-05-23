ИП могут не платить НДС. Налоговая льгота по НДС для Индивидуальных предпринимателей

Кто может претендовать на налоговую льготу
Получить освобождение от уплаты НДС могут предприниматели и организации, которые:
зарегистрировали бизнес не меньше, чем за 3 месяца до освобождения от НДС;
за последние 3 месяца получили не более 2 млн рублей выручки без учёта НДС. В расчёт нужно включать выручку только от облагаемых НДС операций;
не продают подакцизные товары и не занимаются импортом.
Как получить льготу по НДС
Заполните форму уведомления об освобождении от уплаты НДС;
Подготовьте выписки из бухгалтерского учёта, книги учёта доходов и расходов и из книги продаж, чтобы подтвердить, что у вас нет других доходов;
Документы нужно предоставить в налоговую инспекцию, в которой вы стоите на учёте как ИП, не позднее 20-го числа месяца, с которого вы планируете перестать платить НДС.
На какой период освобождают от НДС
Льгота действует в течение года с возможностью продления.
Обратите внимание: после того как вы получили льготу, вы не можете от неё отказаться до истечения 12 календарных месяцев. Однако вам снова придётся начать платить НДС, если выручка организации превысит лимит — 2 млн рублей за 3 месяца.
Освобождение от уплаты НДС — это не только способ оптимизировать налоговую нагрузку, но и зона повышенного внимания со стороны ФНС. Применяя льготу, важно понимать не только выгоды, но и ограничения: несоблюдение лимитов по выручке или неучтённые операции могут привести к доначислениям. Прежде чем подавать уведомление, проверьте, соответствует ли ваш бизнес всем условиям — и подготовьте подтверждающие документы заранее.
Следите за актуальными разъяснениями, судебной практикой и новыми льготами — подписывайтесь на «Налоговую правду», чтобы понимать, как действовать правильно и вовремя.
Начать дискуссию