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Налоговая Правда
НДС

ИП могут не платить НДС. Налоговая льгота по НДС для Индивидуальных предпринимателей

Напомним, что с 2025 года ИП, применяющие Основную или Упрощенную систему налогообложения с годовым доходом свыше 60 млн рублей обязаны платить налог на добавленную стоимость (НДС). Но предприниматель может применить льготу — и получить освобождение от уплаты НДС. Рассказываем, кто освобождён от НДС и как это правильно использовать.

Кто может претендовать на налоговую льготу

Получить освобождение от уплаты НДС могут предприниматели и организации, которые:

  • зарегистрировали бизнес не меньше, чем за 3 месяца до освобождения от НДС;

  • за последние 3 месяца получили не более 2 млн рублей выручки без учёта НДС. В расчёт нужно включать выручку только от облагаемых НДС операций;

  • не продают подакцизные товары и не занимаются импортом.

Как получить льготу по НДС

  • Заполните форму уведомления об освобождении от уплаты НДС;

  • Подготовьте выписки из бухгалтерского учёта, книги учёта доходов и расходов и из книги продаж, чтобы подтвердить, что у вас нет других доходов;

  • Документы нужно предоставить в налоговую инспекцию, в которой вы стоите на учёте как ИП, не позднее 20-го числа месяца, с которого вы планируете перестать платить НДС.

На какой период освобождают от НДС

  • Льгота действует в течение года с возможностью продления.

Обратите внимание: после того как вы получили льготу, вы не можете от неё отказаться до истечения 12 календарных месяцев. Однако вам снова придётся начать платить НДС, если выручка организации превысит лимит — 2 млн рублей за 3 месяца.

Освобождение от уплаты НДС — это не только способ оптимизировать налоговую нагрузку, но и зона повышенного внимания со стороны ФНС. Применяя льготу, важно понимать не только выгоды, но и ограничения: несоблюдение лимитов по выручке или неучтённые операции могут привести к доначислениям. Прежде чем подавать уведомление, проверьте, соответствует ли ваш бизнес всем условиям — и подготовьте подтверждающие документы заранее.

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