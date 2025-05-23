ИП могут не платить НДС. Налоговая льгота по НДС для Индивидуальных предпринимателей

На какой период освобождают от НДС

Льгота действует в течение года с возможностью продления.

Обратите внимание: после того как вы получили льготу, вы не можете от неё отказаться до истечения 12 календарных месяцев. Однако вам снова придётся начать платить НДС, если выручка организации превысит лимит — 2 млн рублей за 3 месяца.

Освобождение от уплаты НДС — это не только способ оптимизировать налоговую нагрузку, но и зона повышенного внимания со стороны ФНС. Применяя льготу, важно понимать не только выгоды, но и ограничения: несоблюдение лимитов по выручке или неучтённые операции могут привести к доначислениям. Прежде чем подавать уведомление, проверьте, соответствует ли ваш бизнес всем условиям — и подготовьте подтверждающие документы заранее.

Следите за актуальными разъяснениями, судебной практикой и новыми льготами — подписывайтесь на «Налоговую правду», чтобы понимать, как действовать правильно и вовремя.