Курс по «невыученным налогам» у блогеров. Отмывание денег, амнистия бизнеса и домашний арест Лерчек (Валерии Чекалиной)

Дело о 250 миллионах: Валютные махинации и уход от налогов

Новое дело против Чекалиных началось 26 августа 2024 года после проверок ГУЭБиПК МВД.

Следствие считает, что Валерия, Артём и Вишняк продавали фитнес-марафон «Идеальное тело» через интернет, заключая договоры с иностранными юрлицами и переводя оплату на счета в Дубае.

Третьяков уточнил: изначально ФНС рассматривала сумму как налоговую недоимку, но в ходе развода Чекалиных дело переквалифицировали в валютные махинации, что исключает прекращение преследования даже при выплате долга.

В октябре 2024 года Троицкий суд отправил всех троих под домашний арест. Валерия просила подписку о невыезде, ссылаясь на троих детей и отсутствие сбережений после обысков, но суд отказал, мотивируя наличием загранпаспорта и риском бегства.

В январе 2025 года суд арестовал 45 миллионов рублей на счетах Валерии, а ранее — имущество на 311 миллионов рублей, включая коттеджи и люксовые авто.

Дело Чекалиных отражает борьбу государства с теневыми доходами блогеров. По данным ФНС, в 2023 году 60% инфлюенсеров с доходами свыше 100 миллионов рублей уклонялись от налогов. Случаи Лерчек и Блиновской стали показательными: выплата долгов больше не гарантирует закрытие дел, если появляются новые обвинения. Валютные операции через ОАЭ — редкое обвинение, но оно сигнализирует о внимании к зарубежным счетам.