Курс по «невыученным налогам» у блогеров. Отмывание денег, амнистия бизнеса и домашний арест Лерчек (Валерии Чекалиной)

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года фигуранты вывели через банк в ОАЭ более 250 миллионов рублей, используя подложные документы.
Им предъявлены обвинения по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции с подложными документами), предусматривающей до 10 лет лишения свободы. Валерия и Артём вину не признали, а адвокат Лерчек Екатерина Гордон утверждает: «Валерия не занималась бухгалтерией, не знала о переводах».
Дело о 250 миллионах: Валютные махинации и уход от налогов
Новое дело против Чекалиных началось 26 августа 2024 года после проверок ГУЭБиПК МВД.
Следствие считает, что Валерия, Артём и Вишняк продавали фитнес-марафон «Идеальное тело» через интернет, заключая договоры с иностранными юрлицами и переводя оплату на счета в Дубае.
Третьяков уточнил: изначально ФНС рассматривала сумму как налоговую недоимку, но в ходе развода Чекалиных дело переквалифицировали в валютные махинации, что исключает прекращение преследования даже при выплате долга.
В октябре 2024 года Троицкий суд отправил всех троих под домашний арест. Валерия просила подписку о невыезде, ссылаясь на троих детей и отсутствие сбережений после обысков, но суд отказал, мотивируя наличием загранпаспорта и риском бегства.
В январе 2025 года суд арестовал 45 миллионов рублей на счетах Валерии, а ранее — имущество на 311 миллионов рублей, включая коттеджи и люксовые авто.
Дело Чекалиных отражает борьбу государства с теневыми доходами блогеров. По данным ФНС, в 2023 году 60% инфлюенсеров с доходами свыше 100 миллионов рублей уклонялись от налогов. Случаи Лерчек и Блиновской стали показательными: выплата долгов больше не гарантирует закрытие дел, если появляются новые обвинения. Валютные операции через ОАЭ — редкое обвинение, но оно сигнализирует о внимании к зарубежным счетам.
Уроки дела
История Чекалиных учит:
Прозрачность. Блогеры обязаны декларировать доходы.
Закон. Выплата долгов не всегда спасает от новых дел, особенно валютных.
Семья. Развод и арест осложняют жизнь детей, но суд учитывает их проживание с матерью.
Публичность. Соцсети усиливают резонанс, но не помогают в суде.
Дело Чекалиных — не про блогинг. Это кейс о том, как публичность не освобождает от налоговой ответственности, а неверные шаги в документообороте могут закончиться не штрафом, а арестом имущества и свобод. Даже если вы не блогер с миллионами подписчиков, но работаете с зарубежными контрагентами, принимаете оплату из-за границы или строите бизнес на доверии аудитории — этот пример стоит разобрать внимательно.
Подписывайтесь на «Налоговую правду», чтобы понимать, где заканчивается маркетинг и начинается уголовное право. Мы объясняем, как вести бизнес так, чтобы налоговые риски не становились новостями федерального уровня.
Начать дискуссию