Отрицательное число в декларации, значит положительная сумма на вашем балансе. Возмещение НДС

Если в вашей декларации по итогу вышло так, что сумма НДС, которую нужно заплатить в бюджет, с минусом, то не вы должны бюджету, а бюджет должен вам. Это называется возмещение НДС.

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Бизнес может возместить НДС, если сумма НДС проданных за квартал товаров меньше входящего общего размера налога на добавленную стоимость по покупному продукту. Это регламентировано пунктом 2 статьи 173 НК РФ.

ПРИМЕР: ООО «ВАСИЛЁК» торгует лампочками. Во втором квартале компания закупила у поставщика товара на 6 млн рублей, в сумму включен НДС — 1 млн рублей. В этом же квартале фирма продала лампочки на 4,5 млн рублей с НДС размером в 750 тысяч.

ООО «ВАСИЛЁК» может вернуть разницу налога на добавленную стоимость: 1 000 000 − 750 000 = 250 000 рублей.

Кому актуально:

Экспортёрам.

Тем, кто продаёт товары по ставке 10%, а закупает по 20%.

Компаниям, которые за квартал закупили больше, чем продали.

С 2025 года даже те, кто на упрощёнке (УСН), смогут возмещать НДС, если применяют ставки 10% или 20%.

Порядок возмещения:

Разница в том, что при заявительном порядке деньги придут до того времени, как налоговая завершит камеральную проверку.

В каких ситуациях можно возместить НДС?

Есть несколько случаев, когда компания или ИП могут вернуть НДС:

Входящий НДС больше, чем исчисленный в одном квартале.

Фирма или ИП занимается экспортом товаров — статья 164 НК РФ.

Налогоплательщик импортирует продукцию в Россию — статья 171 НК РФ.

Что значит заявительный порядок возмещения НДС?

Заявительный порядок — это форма, по которой вернуть НДС можно до завершения камеральной проверки. Но если после проверки налоговая откажет в возмещении, полученные деньги придется вернуть государству, а также выплатить пени и проценты за использование бюджетных средств.

Причины отказа в возмещении могут отказать:

Ошибки или исправления в документах.

Отсутствие документов, подтверждающих сделку.

Нарушение сроков подачи декларации.

Попытка получить необоснованную налоговую выгоду.

Если не согласны с отказом, можно обжаловать решение в налоговой или в суде.

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