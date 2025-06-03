Формулировка имеет значение: исправленный и корректировочный счета-фактуры

Как заполняют исправленный счет-фактуру

Продавец: В книге продаж (дополнительном листе книги продаж) за тот квартал, в котором продавец составил первоначальный счет-фактуру. Первоначальный счет-фактуру с ошибками продавец аннулирует — регистрирует его еще раз, но цифровые значения вносит со знаком «минус».

Покупатель: В книге покупок (дополнительном листе книги покупок) за квартал, в котором покупатель зарегистрировал первоначальный счет-фактуру. Первоначальный счет-фактуру с ошибками покупатель аннулирует — регистрирует его еще раз, но цифровые значения вносит со знаком «минус».

Посредник: Посредник регистрирует исправленные счета-фактуры, выставленные и полученные в рамках деятельности в интересах третьих лиц, в журнале учета счетов-фактур.

Ошибочная формулировка в документе — это не просто формальность. Это прямой риск получить доначисление, пени и штраф. Разница между исправленным и корректировочным счетом-фактурой — не только в названии. Это разные основания, разные последствия и разная налоговая трактовка.

Если инспектор увидит неправильный тип документа, он не будет разбираться в причинах — он просто включит это в акт. И тогда обычное исправление может обернуться проверкой, спорами и дополнительной финансовой нагрузкой.

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