Формулировка имеет значение: исправленный и корректировочный счета-фактуры

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Когда оформить корректировочный счет-фактуру:
По общему правилу, корректировочный счет-фактуру выставляет продавец, если после реализации по согласованию с покупателем изменилась цена и (или) количество поставки (п. 3 ст. 168, п. 10 ст. 172 НК). Происходить это может при следующих условиях:
увеличении цены и (или) количества товаров, работ, услуг, имущественных прав;
уменьшении цены и (или) количества товаров, работ, услуг, имущественных прав;
одновременном увеличении и уменьшении цены и (или) количества товаров, работ, услуг, имущественных прав.
Пример: продавец выставляет корректировочный счет-фактуру, когда покупатель возвращает товар в рамках первоначального договора.
Минфина и ФНС раскрыли, какие еще есть ситуации, когда продавец оформляет корректировочный счет-фактуру:
стоимость товаров или услуг изменилась по решению суда;
продавец согласно условиям договора предоставил покупателю скидки за выполнение определенных условий договора;
в процессе приемки покупатель выявил недостачу или несоответствие по качеству товаров, работ, услуг или имущественных прав и продавец признал эту претензию;
продавец отгрузил покупателю товары по предварительным ценам. Впоследствии их пересмотрели с учетом цен, по которым продукцию продали конечным потребителям.
Когда оформить исправленный счет-фактуру
В случае, если вы выявили ошибку в первоначальном счете-фактуре: например, неправильно ввели в бухгалтерскую систему цену или количество товаров, указали неверное наименование товара, код валюты, ИНН покупателя (письма Минфина от 18.12.2017 № 03-07-11/84472, ФНС от 01.02.2013 № ЕД-4-3/1406).
Как заполняют исправленный счет-фактуру
Продавец: В книге продаж (дополнительном листе книги продаж) за тот квартал, в котором продавец составил первоначальный счет-фактуру. Первоначальный счет-фактуру с ошибками продавец аннулирует — регистрирует его еще раз, но цифровые значения вносит со знаком «минус».
Покупатель: В книге покупок (дополнительном листе книги покупок) за квартал, в котором покупатель зарегистрировал первоначальный счет-фактуру. Первоначальный счет-фактуру с ошибками покупатель аннулирует — регистрирует его еще раз, но цифровые значения вносит со знаком «минус».
Посредник: Посредник регистрирует исправленные счета-фактуры, выставленные и полученные в рамках деятельности в интересах третьих лиц, в журнале учета счетов-фактур.
Ошибочная формулировка в документе — это не просто формальность. Это прямой риск получить доначисление, пени и штраф. Разница между исправленным и корректировочным счетом-фактурой — не только в названии. Это разные основания, разные последствия и разная налоговая трактовка.
Если инспектор увидит неправильный тип документа, он не будет разбираться в причинах — он просто включит это в акт. И тогда обычное исправление может обернуться проверкой, спорами и дополнительной финансовой нагрузкой.
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