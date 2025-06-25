«Прибыльные риски» или как допущенная ошибка в документации может лишить упрощенца всех расходов

Покупка товаров у физлиц – не редкое явление. Зачастую фирмы покупают что-то нужное у своих учредителей, руководителей или иных сотрудников. Но порой машину, компьютер, необходимое оборудование, запчасти, стройматериалы и т. д. выгодно приобрести и у каких-то сторонних граждан.

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Удобный закупочный акт

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 161 Гражданского кодекса РФ сделки компаний с гражданами должны совершаться в простой письменной форме. Для многих оптимальный вариант – закупочный акт, одновременно выполняющий функции договора купли-продажи и акта приема-передачи. Минфин России ничего против не имеет. Но тогда закупочный акт должен содержать все условия сделки: наименование и количество продукции, единицу измерения, цену и итоговую сумму, место закупки, должность и фамилию представителя организации, сведения о продавце (паспортные данные и адрес места жительства).

Граждане, продающие имущество, принадлежащее им на праве собственности, самостоятельно исчисляют НДФЛ с доходов от такой сделки и уплачивают его в бюджет. Таким образом, форму 6-НДФЛ подобные сделки никоим образом не затронут. Более того, организация не должна представлять фискалам сведения о доходах, выплаченных гражданам-продавцам (то есть, справки 2-НДФЛ).

Для юридических лиц приобретение у физлиц товаров, сырья, материалов, основных средств отражается в налоговом учете в том же порядке, что и покупка данных ценностей у организации. При этом первичная документация должна быть в идеальном состоянии, а расходы – экономически обоснованны (п. 1 ст. 252 НК РФ).

Все условия, казалось бы, на стороне юридического лица - «Бери и работай»! Однако организации и здесь имеют неосторожность поработать против себя.

Так ООО «Фруктовый Дом» в первичной документации на приобретение продукции у частного лица допустило фатальную ошибку.

Заполненные в документе сведения из паспорта оказались совсем другого гражданина, утерянного им несколько лет назад. Причем сам этот человек в момент совершения сделки отбывал наказание в исправительной колонии и, соответственно, отрицал свою причастность к данным сделкам.

В результате, ООО «Фруктовый Дом» лишилось расходов несмотря на то, что товар был действительно приобретен, оприходован и впоследствии реализован.

Следите за тем, чтобы в закупочных актах содержались полные и достоверные сведения. Если выяснится, что по перечисленным адресам физлица не проживали, или паспорта с указанными в актах данными продавцам не выдавались, компания вполне может поплатиться своим бюджетом.