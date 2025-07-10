Ваши банковские переводы под тщательным контролем

Что изменилось: лимиты, контроль, блокировки

Раньше было просто. Переводы до 15 000 ₽ вообще не идентифицировались. Всё, что выше — попадало под упрощённую проверку. Верхней границы не существовало.

Теперь:

С 15 000 ₽ до 100 000 ₽ — действует упрощённая идентификация .

Свыше 100 000 ₽ — обязательна полная идентификация отправителя и получателя.

Банки обязаны проверять операции. И если операция вызовет подозрения — карту могут заблокировать на срок до 10 рабочих дней. Причём это не крайняя мера — а предусмотренный законом механизм, который начнёт применяться массово.

Под особое внимание попадают:

переводы между физлицами , если они повторяются регулярно;

операции, где сумма поступлений не соответствует официальным доходам получателя.

Все такие транзакции банки будут оперативно передавать в Росфинмониторинг и ФНС России.

Если вы получаете оплату за работу напрямую на карту, особенно от незнакомых лиц или компаний, и делаете это регулярно — высок риск, что операции будут расценены как налогооблагаемый доход.