Ваши банковские переводы под тщательным контролем

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С 1 июля 2025 года вступили в силу изменения, которые напрямую касаются банковских переводов между физлицами. Новый Федеральный закон № 522-ФЗ внёс поправки в закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». Эти поправки уже вызвали оживлённую реакцию и множество вопросов.
Теперь привычные переводы — особенно регулярные — больше не проходят бесследно. И если раньше финансовый контроль казался чем-то абстрактным, то теперь каждый перевод может попасть под наблюдение.
Что изменилось: лимиты, контроль, блокировки
Раньше было просто. Переводы до 15 000 ₽ вообще не идентифицировались. Всё, что выше — попадало под упрощённую проверку. Верхней границы не существовало.
Теперь:
С 15 000 ₽ до 100 000 ₽ — действует упрощённая идентификация.
Свыше 100 000 ₽ — обязательна полная идентификация отправителя и получателя.
Банки обязаны проверять операции. И если операция вызовет подозрения — карту могут заблокировать на срок до 10 рабочих дней. Причём это не крайняя мера — а предусмотренный законом механизм, который начнёт применяться массово.
Под особое внимание попадают:
переводы между физлицами, если они повторяются регулярно;
операции, где сумма поступлений не соответствует официальным доходам получателя.
Все такие транзакции банки будут оперативно передавать в Росфинмониторинг и ФНС России.
Если вы получаете оплату за работу напрямую на карту, особенно от незнакомых лиц или компаний, и делаете это регулярно — высок риск, что операции будут расценены как налогооблагаемый доход.
Что говорит ФНС
После вступления закона в силу, ФНС выпустила разъяснение.
Оно подтвердило: не все переводы облагаются налогом. Но есть принципиальные исключения, на которые теперь будут обращать особое внимание.
«Согласно действующему законодательству, средства, безвозмездно полученные одним физлицом от другого, не считаются доходом и не облагаются налогом. Но если эти средства поступают, например, в качестве оплаты за оказанные услуги, они признаются доходом физлица и подлежат обложению НДФЛ».
Это значит:
Если вам разово перевёл деньги брат или мама — налог не начисляется.
Но если вы получаете регулярные переводы от клиентов, ИП или других физлиц, и это очевидно оплата труда или услуг — это доход. И его нужно декларировать, платить НДФЛ и возможные страховые взносы.
Какие переводы могут вызвать вопросы у налоговой
Обратите внимание: не все переводы одинаково безопасны. Вот типичные ситуации, которые могут заинтересовать ФНС и Росфинмониторинг:
Регулярные переводы от одного и того же человека — без договора и чека.
Переводы от юрлиц или ИП на карту физлица.
Частые поступления от разных людей с пометкой «оплата», «за услуги», «товар».
Общая сумма переводов существенно выше ваших официальных доходов.
Каждая из этих операций по отдельности может не вызывать вопросов. Но в совокупности — особенно при регулярности, подозрительных назначениях и отсутствии оформления — они становятся сигналом для контроля.
Какие переводы безопасны
ФНС и банки всё же различают, где личные переводы, а где доход.
Безопасными считаются:
Переводы между членами семьи или близкими друзьями — если нет признаков оплаты.
Возврат долга — если вы можете подтвердить факт займа (например, распиской).
Разовые переводы с пометкой «подарок», «безвозмездно» и без регулярности.
Внимание: назначение платежа — не просто формальность. Именно оно может спасти от блокировки счёта или, наоборот, спровоцировать проверку.
Что это значит для бизнеса и фриланса
Если вы принимаете оплату за услуги от физлиц или юрлиц на личную карту, но не оформляете договоры и не платите налоги — с июля 2025 года это стало риском.
Теперь:
Банк обязан проверить и при необходимости заблокировать карту.
Росфинмониторинг получает информацию и может инициировать расследование.
ФНС вправе запросить объяснения, провести проверку и доначислить НДФЛ, пени и штрафы.
Если вы работаете на себя, лучше:
оформить самозанятость или ИП;
использовать официальные каналы оплаты;
выдавать чеки и соблюдать прозрачность.
Вывод
Контроль за переводами между физлицами ужесточился. То, что раньше было «частным делом», теперь может стать предметом налоговой проверки.
Будьте внимательны:
проверяйте назначения платежей;
не принимайте платежи от юрлиц и ИП без официального статуса;
подумайте о регистрации самозанятости — это проще, чем разбираться с блокировками и доначислениями.
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Комментарии8
ИИ статьи пишет, ИИ банковские переводы контролирует и проверяет, ИИ счета блокирует. Скоро можно будет сказать что ИИ становится всемогущим
А будут проверять водителей, на карты которых капает по 1000 переводов в день по 50 рублей или это так и останется теневой сферой?
за что платят 50 р.???
@Татьяна, за проезд
За проезд
никто не мешает водителю - физику соответствующе оформить свою деятельность и законно получать по 1000 переводов в день по 50 рублей.
Тогда проезд будет стоить 70 рублей. или даже 100 - для ровного счёта.
Что называется...
Вам шашечки или ехать?
@Arhimed0, да будет дороже. Но мы же обсуждаем статью про контроль за платежами. Так что могу ответить взаимообразно: вам шашечки или блокировка счета?