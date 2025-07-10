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Налоговая Правда
НДФЛ
Ваши банковские переводы под тщательным контролем

Ваши банковские переводы под тщательным контролем

Что изменилось с 1 июля 2025 года и как новые правила затронут бизнес.

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С 1 июля 2025 года вступили в силу изменения, которые напрямую касаются банковских переводов между физлицами. Новый Федеральный закон № 522-ФЗ внёс поправки в закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». Эти поправки уже вызвали оживлённую реакцию и множество вопросов.

Теперь привычные переводы — особенно регулярные — больше не проходят бесследно. И если раньше финансовый контроль казался чем-то абстрактным, то теперь каждый перевод может попасть под наблюдение.

Что изменилось: лимиты, контроль, блокировки

Раньше было просто. Переводы до 15 000 ₽ вообще не идентифицировались. Всё, что выше — попадало под упрощённую проверку. Верхней границы не существовало.

Теперь:

  • С 15 000 ₽ до 100 000 ₽ — действует упрощённая идентификация.

  • Свыше 100 000 ₽ — обязательна полная идентификация отправителя и получателя.

Банки обязаны проверять операции. И если операция вызовет подозрения — карту могут заблокировать на срок до 10 рабочих дней. Причём это не крайняя мера — а предусмотренный законом механизм, который начнёт применяться массово.

Под особое внимание попадают:

  • переводы между физлицами, если они повторяются регулярно;

  • операции, где сумма поступлений не соответствует официальным доходам получателя.

Все такие транзакции банки будут оперативно передавать в Росфинмониторинг и ФНС России.

Если вы получаете оплату за работу напрямую на карту, особенно от незнакомых лиц или компаний, и делаете это регулярно — высок риск, что операции будут расценены как налогооблагаемый доход.

Что говорит ФНС

После вступления закона в силу, ФНС выпустила разъяснение.

Оно подтвердило: не все переводы облагаются налогом. Но есть принципиальные исключения, на которые теперь будут обращать особое внимание.

«Согласно действующему законодательству, средства, безвозмездно полученные одним физлицом от другого, не считаются доходом и не облагаются налогом. Но если эти средства поступают, например, в качестве оплаты за оказанные услуги, они признаются доходом физлица и подлежат обложению НДФЛ».

Это значит:

  • Если вам разово перевёл деньги брат или мама — налог не начисляется.

  • Но если вы получаете регулярные переводы от клиентов, ИП или других физлиц, и это очевидно оплата труда или услугэто доход. И его нужно декларировать, платить НДФЛ и возможные страховые взносы.

Какие переводы могут вызвать вопросы у налоговой

Обратите внимание: не все переводы одинаково безопасны. Вот типичные ситуации, которые могут заинтересовать ФНС и Росфинмониторинг:

  • Регулярные переводы от одного и того же человека — без договора и чека.

  • Переводы от юрлиц или ИП на карту физлица.

  • Частые поступления от разных людей с пометкой «оплата», «за услуги», «товар».

  • Общая сумма переводов существенно выше ваших официальных доходов.

Каждая из этих операций по отдельности может не вызывать вопросов. Но в совокупности — особенно при регулярности, подозрительных назначениях и отсутствии оформления — они становятся сигналом для контроля.

Какие переводы безопасны

ФНС и банки всё же различают, где личные переводы, а где доход.

Безопасными считаются:

  • Переводы между членами семьи или близкими друзьями — если нет признаков оплаты.

  • Возврат долга — если вы можете подтвердить факт займа (например, распиской).

  • Разовые переводы с пометкой «подарок», «безвозмездно» и без регулярности.

Внимание: назначение платежа — не просто формальность. Именно оно может спасти от блокировки счёта или, наоборот, спровоцировать проверку.

Что это значит для бизнеса и фриланса

Если вы принимаете оплату за услуги от физлиц или юрлиц на личную карту, но не оформляете договоры и не платите налоги — с июля 2025 года это стало риском.

Теперь:

  • Банк обязан проверить и при необходимости заблокировать карту.

  • Росфинмониторинг получает информацию и может инициировать расследование.

  • ФНС вправе запросить объяснения, провести проверку и доначислить НДФЛ, пени и штрафы.

Если вы работаете на себя, лучше:

  • оформить самозанятость или ИП;

  • использовать официальные каналы оплаты;

  • выдавать чеки и соблюдать прозрачность.

Вывод

Контроль за переводами между физлицами ужесточился. То, что раньше было «частным делом», теперь может стать предметом налоговой проверки.

Будьте внимательны:

  • проверяйте назначения платежей;

  • не принимайте платежи от юрлиц и ИП без официального статуса;

  • подумайте о регистрации самозанятости — это проще, чем разбираться с блокировками и доначислениями.

Налоговая правда — о налогах честно, с фактами и без паники.

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Налоговая Правда

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

8
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    ИИ статьи пишет, ИИ банковские переводы контролирует и проверяет, ИИ счета блокирует. Скоро можно будет сказать что ИИ становится всемогущим

  • AleksandraAl

    А будут проверять водителей, на карты которых капает по 1000 переводов в день по 50 рублей или это так и останется теневой сферой?

    • Татьяна
      Главный бухгалтер

      никто не мешает водителю - физику соответствующе оформить свою деятельность и законно получать по 1000 переводов в день по 50 рублей.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      оформить свою деятельность и законно получать по 1000 переводов в день по 50 рублей.

      Тогда проезд будет стоить 70 рублей. или даже 100 - для ровного счёта.

      Что называется...

      Вам шашечки или ехать?

    • Татьяна
      Главный бухгалтер

      @Arhimed0, да будет дороже. Но мы же обсуждаем статью про контроль за платежами. Так что могу ответить взаимообразно: вам шашечки или блокировка счета?

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