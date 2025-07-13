Мифы о блокировках счёта по 115-ФЗ: что правда, а что домыслы

115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» действует более 20 лет. За это время закон не только стал ключевым инструментом финансового контроля, но и оброс большим количеством мифов. Разбираем, как работает система и почему даже законопослушный бизнес может попасть под подозрение.

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В чём суть 115-ФЗ и кого проверяют

Как следует из самого названия закона, его цель — предотвращение обналичивания и легализации преступных доходов, а также противодействие финансированию терроризма. Однако контролировать исполнение этого закона должны не только банки. Под действие 115-ФЗ попадают и другие организации, которые оперируют финансами и имуществом:

– агентства недвижимости,

– страховые компании,

– ломбарды,

– иные участники финансового рынка.

Проверке подлежат все участники финансовых операций: юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица. Даже продавцы на маркетплейсах могут попасть под мониторинг, если их деятельность вызовет подозрения.

⚠️ За нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов предусмотрена административная, гражданская и даже уголовная ответственность.

Миф № 1: банк может признать подозрительной любую операцию

На практике внимание банков действительно могут привлечь как операции бизнеса, так и действия физических лиц — особенно если речь идёт о самозанятых. Но это не означает, что любая операция автоматически вызывает подозрения.

Банки руководствуются не только положениями 115-ФЗ, но и:

– рекомендациями Банка России,

– внутренними регламентами,

– анализом типовых рисков, сформированных на основе собственной практики.

Примеры операций, которые могут быть признаны подозрительными:

– снятие крупных сумм наличными,

– резкий рост оборотов по счёту,

– выплаты низкой зарплаты при значительном обороте,

– уплата минимальных налогов при больших объёмах деятельности.

Такие сигналы не являются доказательством нарушений, но поводом для проверки — вполне.

Миф № 2: при любом подозрении банк сразу блокирует счёт

Это не соответствует действительности. Блокировка счёта по 115-ФЗ — исключительная мера, и ей предшествует ряд других действий. Алгоритм работы банка следующий:

Операция приостанавливается. Например, банк временно блокирует перевод в пользу контрагента. Клиенту направляется уведомление. В нём банк указывает, какие документы необходимо предоставить. Даётся срок и способ направления документов: скан-копии, электронная почта, чат в интернет-банке. Банк может назначить выезд в офис клиента, чтобы убедиться, что компания работает.

Если клиент предоставляет полный и корректный пакет документов, банк проводит внутреннюю проверку и может разблокировать операцию без последствий.

Миф № 3: оправдаться перед банком невозможно

В банковской среде используется термин «реабилитация» — это процесс устранения причин, по которым банк отказал клиенту в проведении операции.

Если операция приостановлена на основании 115-ФЗ:

– подготовьте подтверждающие документы;

– составьте пояснение о назначении операции и деловых отношениях;

– обратитесь в банк с просьбой пересмотра решения.

Банки охотно идут навстречу, если клиент демонстрирует прозрачность и документальное подтверждение законности сделки. Реабилитироваться возможно — и на практике это происходит регулярно.

Миф № 4: жаловаться на банки некуда

Если решить вопрос с банком не удалось, клиент может обратиться в межведомственную комиссию (МВК), куда входят:

– Банк России,

– Росфинмониторинг,

– Федеральная таможенная служба,

– представители общественных организаций.

МВК создана именно для рассмотрения споров, связанных с применением 115-ФЗ. Она рассматривает обращения клиентов, столкнувшихся с блокировкой счёта, отказом в обслуживании или некорректной трактовкой их деятельности как подозрительной.

Итог

Закон 115-ФЗ — мощный инструмент в борьбе с теневыми схемами, но его применение требует баланса. Бизнес не должен быть заложником недоразумений, а банки — карающими органами без апелляции.

Важно понимать:

– банки не блокируют всё подряд;

– при подозрении всегда можно предоставить документы;

– реабилитация — рабочий механизм, а не формальность;

– есть процедура обжалования в случае несправедливых решений.

Чем прозрачнее и понятнее ваша деятельность — тем меньше шансов попасть под санкции.

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