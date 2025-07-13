Мифы о блокировках счёта по 115-ФЗ: что правда, а что домыслы
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В чём суть 115-ФЗ и кого проверяют
Как следует из самого названия закона, его цель — предотвращение обналичивания и легализации преступных доходов, а также противодействие финансированию терроризма. Однако контролировать исполнение этого закона должны не только банки. Под действие 115-ФЗ попадают и другие организации, которые оперируют финансами и имуществом:
– агентства недвижимости,
– страховые компании,
– ломбарды,
– иные участники финансового рынка.
Проверке подлежат все участники финансовых операций: юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица. Даже продавцы на маркетплейсах могут попасть под мониторинг, если их деятельность вызовет подозрения.
⚠️ За нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов предусмотрена административная, гражданская и даже уголовная ответственность.
Миф № 1: банк может признать подозрительной любую операцию
На практике внимание банков действительно могут привлечь как операции бизнеса, так и действия физических лиц — особенно если речь идёт о самозанятых. Но это не означает, что любая операция автоматически вызывает подозрения.
Банки руководствуются не только положениями 115-ФЗ, но и:
– рекомендациями Банка России,
– внутренними регламентами,
– анализом типовых рисков, сформированных на основе собственной практики.
Примеры операций, которые могут быть признаны подозрительными:
– снятие крупных сумм наличными,
– резкий рост оборотов по счёту,
– выплаты низкой зарплаты при значительном обороте,
– уплата минимальных налогов при больших объёмах деятельности.
Такие сигналы не являются доказательством нарушений, но поводом для проверки — вполне.
Миф № 2: при любом подозрении банк сразу блокирует счёт
Это не соответствует действительности. Блокировка счёта по 115-ФЗ — исключительная мера, и ей предшествует ряд других действий. Алгоритм работы банка следующий:
Операция приостанавливается. Например, банк временно блокирует перевод в пользу контрагента.
Клиенту направляется уведомление. В нём банк указывает, какие документы необходимо предоставить.
Даётся срок и способ направления документов: скан-копии, электронная почта, чат в интернет-банке.
Банк может назначить выезд в офис клиента, чтобы убедиться, что компания работает.
Если клиент предоставляет полный и корректный пакет документов, банк проводит внутреннюю проверку и может разблокировать операцию без последствий.
Миф № 3: оправдаться перед банком невозможно
В банковской среде используется термин «реабилитация» — это процесс устранения причин, по которым банк отказал клиенту в проведении операции.
Если операция приостановлена на основании 115-ФЗ:
– подготовьте подтверждающие документы;
– составьте пояснение о назначении операции и деловых отношениях;
– обратитесь в банк с просьбой пересмотра решения.
Банки охотно идут навстречу, если клиент демонстрирует прозрачность и документальное подтверждение законности сделки. Реабилитироваться возможно — и на практике это происходит регулярно.
Миф № 4: жаловаться на банки некуда
Если решить вопрос с банком не удалось, клиент может обратиться в межведомственную комиссию (МВК), куда входят:
– Банк России,
– Росфинмониторинг,
– Федеральная таможенная служба,
– представители общественных организаций.
МВК создана именно для рассмотрения споров, связанных с применением 115-ФЗ. Она рассматривает обращения клиентов, столкнувшихся с блокировкой счёта, отказом в обслуживании или некорректной трактовкой их деятельности как подозрительной.
Итог
Закон 115-ФЗ — мощный инструмент в борьбе с теневыми схемами, но его применение требует баланса. Бизнес не должен быть заложником недоразумений, а банки — карающими органами без апелляции.
Важно понимать:
– банки не блокируют всё подряд;
– при подозрении всегда можно предоставить документы;
– реабилитация — рабочий механизм, а не формальность;
– есть процедура обжалования в случае несправедливых решений.
Чем прозрачнее и понятнее ваша деятельность — тем меньше шансов попасть под санкции.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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