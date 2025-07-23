Дополнительный вид деятельности и ставка НДС 0% в гостиничном бизнесе: что говорит Минфин

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С момента введения нулевой ставки НДС для гостиниц прошло уже более двух лет, но ключевые вопросы у бизнеса остаются. Один из них — можно ли применять льготу, если гостиничные услуги в организации указаны как дополнительный вид деятельности, а не основной? Ответ на него дал Минфин в письме от 10.04.2025 № 03-07-11/35788. Рассмотрим его подробно и разложим по полочкам всю нормативную базу, включая условия применения льготы, требования к объекту и ограничения.

Коротко о сути вопроса

С 1 июля 2022 года для гостиниц и иных объектов индустрии гостеприимства действует льготная ставка НДС 0%. Это часть государственной программы по поддержке внутреннего туризма. Однако практика применения льготы показала: у предпринимателей возникают вопросы на стыке формулировок. Один из них — влияет ли на применение нулевой ставки тот факт, что гостиничные услуги указаны в ЕГРЮЛ как дополнительный вид деятельности по ОКВЭД, а не основной?

Что считается дополнительным видом деятельности

Согласно ОКВЭД, дополнительный вид деятельности — это любые иные виды, не являющиеся основными, но при этом направленные на производство продукции или оказание услуг для реализации на сторону. То есть деятельность не внутренняя, не вспомогательная, а вполне полноценная — просто не основная.

На что распространяется ставка НДС 0%

Чтобы корректно применять льготу, важно понимать, к каким услугам она применяется, и при каких условиях.

Услуги с правом применения нулевой ставки:

1. Услуги временного проживания в гостиницах и аналогичных средствах размещения (пп. 19 п. 1 ст. 164 НК РФ).

Общая мера поддержки действует до 30.06.2027 .

Если объект введён в эксплуатацию после 01.01.2022 и включён в реестр объектов туристской индустрии, ставка 0% применяется в течение 20 налоговых периодов, следующих за кварталом ввода объекта.

2. Предоставление в аренду, пользование или иное распоряжение объектами туристской инфраструктуры, введёнными после 01.01.2022 и внесёнными в реестр (пп. 18 п. 1 ст. 164 НК РФ).

Условия применения льготы

Чтобы ставка 0% была правомерной, организация должна соблюсти следующие условия:

Объект размещения включён в реестр . Список размещён в приказе Минэкономразвития от 05.05.2023 № 302. В него входят гостиницы, санатории, кемпинги, базы отдыха, горнолыжные комплексы, аквапарки, МФК и другие.

Льгота применяется только к единой цене номера , включающей проживание и обязательные сопутствующие услуги (завтрак, парковка, спортзал и др.).

Дополнительные услуги , оплаченные отдельно (экскурсии, SPA, трансфер), облагаются по обычной ставке — 20% .

Компания должна применять общую ставку НДС (20%) . На пониженной ставке (5%, 7%) применять льготу нельзя.

Вместе с декларацией по НДС организация обязана предоставить отчёт о доходах от услуг размещения за квартал (в соответствии с разъяснениями ФНС и формами Росстата).

Что ответил Минфин

В письме от 10.04.2025 № 03-07-11/35788 Минфин чётко разъяснил:

«Применение нулевой ставки НДС не зависит от того, является ли деятельность по предоставлению мест для временного проживания основным или дополнительным видом деятельности организации».

То есть ключевым фактором является сам факт оказания услуги и соблюдение установленных условий, а не статус кода ОКВЭД в ЕГРЮЛ. Важно, чтобы:

объект размещения соответствовал критериям и был в реестре;

услуга оказывалась по своему содержанию именно как услуга временного проживания;

соблюдались все иные установленные законодательством требования.

Практический вывод

Если гостиничные услуги в вашей организации зарегистрированы как дополнительный ОКВЭД, это не препятствует применению ставки НДС 0%, при условии, что соблюдены остальные требования.

Главное — корректно оформить документы, вести учёт, подавать отчёты и соблюдать все критерии: по объекту, услугам и праву на льготу.

Что важно проверить в первую очередь

Наличие объекта в официальном реестре средств размещения

Дата ввода объекта в эксплуатацию — влияет на продолжительность действия льготы

Факт оказания услуги временного размещения, а не сопутствующих, не включённых в единую стоимость

Выбран общий режим налогообложения с базовой ставкой НДС 20%

Заключение

Минфин подтвердил: статус «основной» или «дополнительный» вид деятельности не влияет на право применения нулевой ставки НДС для гостиниц. Важна суть оказываемой услуги, а не формальный признак кода ОКВЭД в регистрационных документах.

Тем не менее, организациям важно тщательно соблюдать все формальные условия и документальное оформление. Нарушение одного пункта может привести к потере льготы и доначислению налога.

Следите за изменениями и разъяснениями — особенно по срокам применения, формам отчётности и условиям включения в реестры.

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