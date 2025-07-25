УСН под ударом: власти готовят отмену упрощёнки для торговли

Разбираем, что именно поручил Президент, когда ждать законопроект и как бизнесу готовиться к отмене режима.

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В России запускается второй этап налоговой реформы, и в фокусе — упрощённая система налогообложения. На этот раз — для предпринимателей в сфере торговли. Первая волна началась в январе 2025 года, когда для компаний и ИП с выручкой свыше 60 млн рублей ввели обязанность по уплате НДС. Теперь правительство готовится к следующему шагу — возможному полному отказу от УСН в торговле.

Подробности — в новой статье «Налоговой правды».

Что уже известно: источник и документы

Все изменения анонсированы в Перечне поручений Президента РФ, утверждённом по итогам встречи с участниками «Деловой России» (документ от 23 июня 2025 года).

На этой встрече бизнес поднял одну из наиболее острых тем: массовое злоупотребление спецрежимами в торговле. Под прикрытием УСН работают импортеры, торгующие контрафактом, продавцы без касс, схемщики на ЕНП и даже крупные маркетплейсы, дробящие бизнес на ИП.

Результат — нечестная конкуренция, демпинг и недопоступление налогов в бюджет.

Ответом на это стало поручение президента:

Провести анализ параметров УСН, действующих с 1 января 2025 года, и представить до 1 декабря предложения по их корректировке — в первую очередь для торговли.

О чём речь на практике

На сегодня обсуждается снижение лимита дохода, после которого ИП и организации на УСН будут обязаны перейти на НДС. Сейчас такой порог составляет 60 млн рублей. План — сделать его ниже для торговых компаний.

Но ключевое в другом:

В будущем возможен поэтапный отказ от применения УСН в сфере торговли как таковой.

Именно так — полный запрет использовать упрощёнку для тех, кто занимается реализацией товаров.

Когда ждать изменений

К осени 2025 года обещают подготовить законопроект.

Если примут до конца 2025 года — новые правила заработают с 2026 года .

Если работа затянется — вступление в силу перенесут на 2027 год.

Что бизнесу делать уже сейчас

Ожидание — не повод бездействовать. Уже сейчас предпринимателям стоит:

1. Оценить объёмы доходов.

Если вы приближаетесь к порогу — высока вероятность, что с 2026 года придётся платить НДС.

2. Смоделировать работу на ОСНО.

Нужно заранее понять: какая ставка НДС для вас выгоднее? Что с себестоимостью? Какие клиенты? Насколько болезнен переход?

3. Проверить структуру бизнеса.

Если вы дробились, используете множественные ИП, переводы на самозанятых — будьте готовы, что ФНС вернётся к теме дробления в новом контексте.

Не только УСН: другие поручения по налогам

В том же перечне поручений президента содержится ещё несколько направлений, которые могут повлиять на предпринимателей:

Общественное питание

Планируется совершенствование налогообложения ИП и юрлиц, оказывающих услуги общепита. В частности — разрешить зачислять часть НДС в местные бюджеты. Срок проработки законопроекта — до 1 октября 2025 года.

Федеральный и региональный инвествычеты

Правительство должно проанализировать, как на практике работает федеральный инвестиционный налоговый вычет, и изучить возможность одновременного применения федерального и регионального. Это может дать бизнесу дополнительные инструменты для налоговой экономии при инвестициях.

Самозанятые и работодатели

До 1 ноября 2025 года должны представить предложения по борьбе с подменой трудовых отношений налогом на профессиональный доход. Цель — не дать работодателям массово переводить штат в статус самозанятых ради оптимизации.

Что это всё значит

Налоговая реформа ускоряется. Причём теперь — точечно по отраслям и секторам, а не в рамках общей концепции.

Торговлю ждёт особый контроль. Спецрежимы в этой сфере — под вопросом. Власти прямо признают: на УСН слишком много схем. И следующим шагом станет закручивание гаек — от снижения лимитов до полной отмены режима.

Если вы работаете в рознице, опте, на маркетплейсах — начните подготовку уже сейчас.

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