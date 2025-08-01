Что меняется в ЭДО с 2025 года: налоговая, УПД, счета и безопасность

Получение документов от налоговой: теперь без подтверждений

С 5 февраля 2025 года начали действовать поправки в Налоговый кодекс (Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 259-ФЗ), которые меняют правила получения электронных документов от ФНС.

Теперь в статье 31 НК РФ прямо прописано: если налоговая отправила электронный документ через оператора ЭДО, считается, что вы его получили на шестой день после отправки.

Что это означает на практике:

больше не требуется направлять в ФНС квитанцию о получении ;

налоговики могут считать документ полученным даже без вашей реакции — по прошествии шести дней.

В статье 76 НК РФ при этом отменили основания для блокировки счетов за отсутствие квитанции на: