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Что меняется в ЭДО с 2025 года: налоговая, УПД, счета и безопасность

Что меняется в ЭДО с 2025 года: налоговая, УПД, счета и безопасность

Электронный документооборот (ЭДО) в 2025 году уже не просто инструмент для обмена счетами и актами. Он превращается в полноценный элемент системы администрирования, контроля и регулирования. Причем сразу по всем фронтам — от налоговой отчетности до защиты персональных данных. Разбираем, какие изменения уже вступили в силу и к чему нужно быть готовыми.

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Получение документов от налоговой: теперь без подтверждений

С 5 февраля 2025 года начали действовать поправки в Налоговый кодекс (Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 259-ФЗ), которые меняют правила получения электронных документов от ФНС.

Теперь в статье 31 НК РФ прямо прописано: если налоговая отправила электронный документ через оператора ЭДО, считается, что вы его получили на шестой день после отправки.

Что это означает на практике:

  • больше не требуется направлять в ФНС квитанцию о получении;

  • налоговики могут считать документ полученным даже без вашей реакции — по прошествии шести дней.

В статье 76 НК РФ при этом отменили основания для блокировки счетов за отсутствие квитанции на:

  • требования о представлении документов,

  • пояснения к декларациям,

  • уведомления о вызове в налоговую.

Новый формат УПД: версия 5.03 с 1 апреля 2025 года

С апреля действует только новая версия универсального передаточного документа — УПД 5.03. И он заметно отличается от предыдущих.

Что нового:

  • В один УПД можно включать маркированные, прослеживаемые и обычные товары.

  • Появился отдельный реквизит: «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без НДС, в руб.».

  • Можно указывать пониженные ставки НДС — 5% или 7%.

  • Формат подходит не только для поставок, но и для:

    • внутреннего перемещения имущества,

    • передачи на хранение.

  • При передаче бывших в употреблении основных средств можно указать:

    • амортизационную группу,

    • срок полезного использования,

    • код вида основных фондов.

Электронный счет на оплату — теперь официальный формат

20 января 2025 года ФНС утвердила формат электронного счета на оплату (Приказ № ЕД-7-26/29@). Документ включает в себя все платежные реквизиты продавца, и теперь его можно использовать наравне с бумажной версией.

С 20 марта 2025 года:

  • можно официально применять электронную версию счета на оплату;

  • этот документ также можно использовать в налоговых проверках, если ФНС затребует подтверждающие документы.

Книги покупок и продаж: новые ставки — новые графы

Всё связано с изменениями для ИП и организаций на УСН. С 2025 года:

  • если вы на УСН и превысили порог в 60 млн рублей в год — вы становитесь плательщиком НДС;

  • при этом можно применять специальные ставки 5% или 7%.

Соответственно, в книгах покупок и продаж появились дополнительные графы, которые позволяют корректно отразить эти пониженные ставки.

Безопасность ЭДО и персональных данных — всё серьёзнее

В 2025 году ужесточаются требования к защите информации. Причем речь не только о коммерческой тайне, но и о персональных данных.

Что нового:

📍 С 1 марта 2025 года
Квалифицированная электронная подпись (КЭП) теперь автоматически создается для карт болельщиков в системе Fan ID. Это первый массовый кейс применения КЭП в непрофильной цифровой системе.

📍 С 30 мая 2025 года
Увеличиваются штрафы за утечку персональных данных: от 3 до 15 млн рублей — в зависимости от числа пострадавших субъектов.

📍 С 1 июня 2025 года
Получить данные о машиночитаемой доверенности (МЧД) из блокчейн-хранилища можно будет только при одновременном наличии трех реквизитов:

  • регистрационного номера доверенности,

  • ИНН доверителя,

  • ИНН представителя.

Что всё это значит для бизнеса?

ЭДО уже не просто «цифровая альтернатива бумаге». Это полноценный канал для:

  • обмена с ФНС,

  • юридически значимого документооборота,

  • работы с контрольными органами,

  • соблюдения законодательства о персональных данных.

Важно:

  • обновить форматы УПД и счетов;

  • перестроить внутренние процессы под новые требования;

  • обратить внимание на безопасность данных;

  • и, конечно, не забывать про автоматическое получение документов от налоговой — теперь шесть дней без ответа = документ получен.

Если в ваших процессах ЭДО пока больше вопросов, чем ответов — самое время разбираться.

В «Налоговой правде» мы внимательно отслеживаем каждое изменение, потому что это влияет на риски, проверочные действия и ответственность.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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