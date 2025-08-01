Что меняется в ЭДО с 2025 года: налоговая, УПД, счета и безопасность

Получение документов от налоговой: теперь без подтверждений
С 5 февраля 2025 года начали действовать поправки в Налоговый кодекс (Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 259-ФЗ), которые меняют правила получения электронных документов от ФНС.
Теперь в статье 31 НК РФ прямо прописано: если налоговая отправила электронный документ через оператора ЭДО, считается, что вы его получили на шестой день после отправки.
Что это означает на практике:
больше не требуется направлять в ФНС квитанцию о получении;
налоговики могут считать документ полученным даже без вашей реакции — по прошествии шести дней.
В статье 76 НК РФ при этом отменили основания для блокировки счетов за отсутствие квитанции на:
требования о представлении документов,
пояснения к декларациям,
уведомления о вызове в налоговую.
Новый формат УПД: версия 5.03 с 1 апреля 2025 года
С апреля действует только новая версия универсального передаточного документа — УПД 5.03. И он заметно отличается от предыдущих.
Что нового:
В один УПД можно включать маркированные, прослеживаемые и обычные товары.
Появился отдельный реквизит: «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без НДС, в руб.».
Можно указывать пониженные ставки НДС — 5% или 7%.
Формат подходит не только для поставок, но и для:
внутреннего перемещения имущества,
передачи на хранение.
При передаче бывших в употреблении основных средств можно указать:
амортизационную группу,
срок полезного использования,
код вида основных фондов.
Электронный счет на оплату — теперь официальный формат
20 января 2025 года ФНС утвердила формат электронного счета на оплату (Приказ № ЕД-7-26/29@). Документ включает в себя все платежные реквизиты продавца, и теперь его можно использовать наравне с бумажной версией.
С 20 марта 2025 года:
можно официально применять электронную версию счета на оплату;
этот документ также можно использовать в налоговых проверках, если ФНС затребует подтверждающие документы.
Книги покупок и продаж: новые ставки — новые графы
Всё связано с изменениями для ИП и организаций на УСН. С 2025 года:
если вы на УСН и превысили порог в 60 млн рублей в год — вы становитесь плательщиком НДС;
при этом можно применять специальные ставки 5% или 7%.
Соответственно, в книгах покупок и продаж появились дополнительные графы, которые позволяют корректно отразить эти пониженные ставки.
Безопасность ЭДО и персональных данных — всё серьёзнее
В 2025 году ужесточаются требования к защите информации. Причем речь не только о коммерческой тайне, но и о персональных данных.
Что нового:
📍 С 1 марта 2025 года
Квалифицированная электронная подпись (КЭП) теперь автоматически создается для карт болельщиков в системе Fan ID. Это первый массовый кейс применения КЭП в непрофильной цифровой системе.
📍 С 30 мая 2025 года
Увеличиваются штрафы за утечку персональных данных: от 3 до 15 млн рублей — в зависимости от числа пострадавших субъектов.
📍 С 1 июня 2025 года
Получить данные о машиночитаемой доверенности (МЧД) из блокчейн-хранилища можно будет только при одновременном наличии трех реквизитов:
регистрационного номера доверенности,
ИНН доверителя,
ИНН представителя.
Что всё это значит для бизнеса?
ЭДО уже не просто «цифровая альтернатива бумаге». Это полноценный канал для:
обмена с ФНС,
юридически значимого документооборота,
работы с контрольными органами,
соблюдения законодательства о персональных данных.
Важно:
обновить форматы УПД и счетов;
перестроить внутренние процессы под новые требования;
обратить внимание на безопасность данных;
и, конечно, не забывать про автоматическое получение документов от налоговой — теперь шесть дней без ответа = документ получен.
Если в ваших процессах ЭДО пока больше вопросов, чем ответов — самое время разбираться.
В «Налоговой правде» мы внимательно отслеживаем каждое изменение, потому что это влияет на риски, проверочные действия и ответственность.
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