Кто такой бенефициар и что об этом говорит закон

Бенефициар — это кто

В самом общем смысле, бенефициар — лицо (физическое или юридическое), которое получает выгоду от деятельности или сделки.

Проще говоря, если по итогу операции кто-то получает доход — это и есть бенефициар. Это может быть:

– человек, сдающий в аренду недвижимость;

– получатель наследства, страховых выплат или процентов по вкладу;

– собственник или контролирующее лицо компании.

В законодательстве, судебной практике, документах ФНС и даже на уровне ЦБ РФ термин используется активно. Но, несмотря на это, в нормативных актах отсутствует универсальное и однозначное толкование.

На практике под бенефициаром чаще всего понимается тот, кто в реальности распоряжается активами и получает выгоду, даже если формально в документах фигурируют другие лица.