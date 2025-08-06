Кто такой бенефициар и что об этом говорит закон

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Бенефициар — это кто
В самом общем смысле, бенефициар — лицо (физическое или юридическое), которое получает выгоду от деятельности или сделки.
Проще говоря, если по итогу операции кто-то получает доход — это и есть бенефициар. Это может быть:
– человек, сдающий в аренду недвижимость;
– получатель наследства, страховых выплат или процентов по вкладу;
– собственник или контролирующее лицо компании.
В законодательстве, судебной практике, документах ФНС и даже на уровне ЦБ РФ термин используется активно. Но, несмотря на это, в нормативных актах отсутствует универсальное и однозначное толкование.
На практике под бенефициаром чаще всего понимается тот, кто в реальности распоряжается активами и получает выгоду, даже если формально в документах фигурируют другие лица.
Бенефициарный владелец и выгодоприобретатель: разница есть
Закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...» вводит важное разграничение:
Бенефициарный владелец — это лицо, владеющее не менее чем 25% в компании, либо оказывающее контрольное влияние на её решения (в том числе косвенно).
Выгодоприобретатель — это тот, кто получает выгоду от сделки, договора или другого действия, но при этом не контролирует компанию.
Простой пример: если вы владеете 30% долей в ООО — вы бенефициарный владелец. Если у вас есть пара акций и вы получаете по ним дивиденды — вы выгодоприобретатель.
Оба термина важны, но именно бенефициарного владельца требуют раскрывать и указывать в отчётности по 115-ФЗ.
Какие права и обязанности есть у бенефициара
Бенефициарный владелец имеет ряд полномочий и обязанностей, даже если формально не занимает пост в органах управления компании:
– Участвует в управлении: может голосовать на собраниях, знакомиться с финансовыми и корпоративными документами.
– Получает прибыль в соответствии со своей долей.
– Имеет право передать или продать долю, при этом в некоторых случаях может сохранять статус бенефициара (например, если сохраняется контроль через аффилированные лица).
Также важно: факт владения долей или получения дохода — не единственный критерий. Налоговая и Росфинмониторинг смотрят на фактическое влияние на бизнес, даже если на бумаге оно скрыто.
Как определить бенефициара, если он «спрятан»
Если компания подаёт недостоверные сведения, скрывает структуру или указывает номиналов — задача налоговиков, аудиторов или юристов — докопаться до настоящего бенефициара. Это делают через анализ всей цепочки владения и управления:
Проверка структуры собственности: кто в действительности владеет долями напрямую или через промежуточные компании.
Анализ аффилированных лиц: конечный бенефициар может быть владельцем другой организации, владеющей проверяемой компанией.
Фактическое поведение: кто подписывает договоры, даёт распоряжения, контролирует счета, получает дивиденды или займы.
Работа с ЕГРЮЛ: в некоторых случаях в открытом реестре уже можно найти указания на конечного владельца.
Поиск номиналов: студенты, пенсионеры и лица без реального участия в управлении часто используются как прикрытие.
Именно поэтому налоговые органы при проверках всё чаще идут не только по формальным документам, но и по фактическому контролю и движению средств.
Обязанности компаний: что требует закон
Все организации, которые работают с деньгами и подлежат требованиям 115-ФЗ (банки, бухгалтерские компании, лизинговые организации, застройщики и др.), обязаны:
– Устанавливать своих конечных бенефициаров;
– Хранить сведения о них (ФИО, дата рождения, гражданство, документы, подтверждающие контроль);
– Обновлять информацию минимум раз в год;
– Предоставлять эти данные по запросу Росфинмониторинга или ФНС.
За сокрытие бенефициаров, предоставление недостоверной информации или уклонение от раскрытия — предусмотрены санкции.
Почему это важно
Понимание, кто на самом деле получает выгоду от деятельности компании — ключевой фактор в налоговом контроле, борьбе с отмыванием средств и проверках деловой добросовестности.
Для налоговиков и финансового мониторинга бенефициар — это не тот, кто записан в уставе, а тот, кто управляет и получает.
Если структура бизнеса выстроена так, чтобы скрыть настоящего владельца, это не освобождает от ответственности, а наоборот — привлекает внимание.
Вывод:
Бенефициар — это не просто формальный статус, а важный правовой и налоговый ориентир.
И компании, и физические лица должны понимать: если вы контролируете бизнес, даже не будучи формальным директором или учредителем, вы несёте ответственность бенефициара — со всеми вытекающими.
Грамотная структура владения и своевременное раскрытие информации о бенефициарах — это не только требование закона, но и защита бизнеса от серьёзных рисков.
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