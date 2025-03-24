Пост-знакомство. «Клерк», привет!

Всем привет! Давайте знакомиться, меня зовут Наталья, я работаю бухгалтером уже более 15 лет.

Я бухгалтер уже более 15 лет.

Сейчас специализируюсь на работе с физлицами.

Знаю все о 3-НДФЛ и подсказываю налогоплательщикам, как получить максимально возможные вычеты и вовремя заплатить налог с доходов. Также помогаю законно экономить на налогах.

Вам бы было интересно почитать про тонкости составления декларации, а также ее сдачи в ФНС? Пишите в комментариях!