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Наталья Короткова
Бухгалтеры

Пост-знакомство. «Клерк», привет!

Всем привет! Давайте знакомиться, меня зовут Наталья, я работаю бухгалтером уже более 15 лет.

Я бухгалтер уже более 15 лет.

Сейчас специализируюсь на работе с физлицами.

Знаю все о 3-НДФЛ и подсказываю налогоплательщикам, как получить максимально возможные вычеты и вовремя заплатить налог с доходов. Также помогаю законно экономить на налогах.

Вам бы было интересно почитать про тонкости составления декларации, а также ее сдачи в ФНС? Пишите в комментариях!

Информации об авторе

Наталья Короткова

Наталья Короткова

Бухгалтер физ лиц

1 подписчик 1 пост

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Комментарии

1
  • Наталия Лукина
    Шеф-редактор Трибуны

    Наталья, добрый вечер! Рады вам на Клерке! Интересно было бы почитать про вычеты, как быстро проходит проверка данных в ФНС, как часто отказывают из-за чего. На какие моменты обратить особое внимание.