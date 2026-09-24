Подарил старую квартиру и оставил себе новую. Станет ли она «единственным жильем» при банкротстве?

Единственное жилье действительно защищено

Начнем с базового правила.

По общему правилу единственное пригодное для постоянного проживания жилье гражданина обладает исполнительским иммунитетом.

То есть наличие долгов само по себе не означает, что обычную единственную квартиру можно забрать и продать за кредиты.

Но есть важнейшее исключение из этой логики:

суд оценивает не только количество квартир на дату банкротства, но и обстоятельства, при которых жилье стало единственным.

И здесь начинается самое интересное.