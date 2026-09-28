Банк сам подал на ваше банкротство. Что делать и можно ли теперь остановить процедуру?

Большинство представляет банкротство так:
человек понимает, что не справляется с кредитами;
находит юриста;
собирает документы;
сам подает заявление в суд.
Но бывает иначе.
Однажды должник получает информацию из арбитражного суда и узнает:
банкротить его решил кредитор.
И вот здесь возникает паника:
«Как он может обанкротить меня без моего согласия?»
Может.
Банкротство — право не только самого должника
Закон позволяет обратиться с заявлением о признании гражданина банкротом не только самому гражданину.
Таким правом при наличии предусмотренных законом оснований обладает и конкурсный кредитор, а также уполномоченный орган.
То есть процедура банкротства не всегда начинается добровольно.
И согласие должника для самого факта обращения кредитора в суд не требуется.
Почему кредитору вообще это выгодно?
Представим:
человек должен 5 млн рублей.
При этом у него есть автомобиль, доля в бизнесе и несколько подозрительных сделок с родственниками.
Обычное исполнительное производство результата не дает.
Для кредитора банкротство может быть интереснее.
В процедуре появляется финансовый управляющий.
Исследуются сделки.
Формируется конкурсная масса.
Кредиторы получают предусмотренные законом инструменты для защиты своих интересов.
То есть для банка или другого крупного кредитора банкротство должника иногда является не способом «простить ему долг», а ровно наоборот — способом попытаться найти активы.
И здесь у должника исчезает главное преимущество — время на подготовку
Когда человек сам планирует банкротство, хороший юрист заранее анализирует:
имущество;
сделки;
счета;
кредиты;
отношения с супругом;
старые продажи недвижимости и автомобилей.
Если первым подает кредитор, времени может быть значительно меньше.
Именно поэтому игнорировать заявление по принципу:
«Я банкротиться не хочу, значит, ничего не будет»
очень опасно.
Суд рассмотрит заявление независимо от такого желания.
Можно просто быстро погасить долг заявителю?
Иногда урегулирование задолженности действительно меняет ситуацию.
Но здесь нельзя механически советовать:
«Заплатите этому банку, и дело исчезнет».
Во-первых, нужно смотреть, есть ли другие кредиторы.
Во-вторых, на какой стадии находится дело.
В-третьих, расчеты с отдельным кредитором в условиях уже существующей неплатежеспособности требуют аккуратной юридической оценки.
Поэтому первое действие после получения заявления — не срочный перевод денег, а анализ материалов дела.
Кто выберет финансового управляющего?
И вот здесь для должника есть еще один важный практический момент.
При инициировании банкротства самим гражданином в заявлении указывается СРО, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий.
Когда инициатором выступает кредитор, ситуация для должника уже иная.
Поэтому ждать, пока кредитор полностью сформирует процессуальную повестку, обычно не лучшая стратегия.
А если кредитор просто хочет годами держать человека в банкротстве?
Это тоже не безграничный инструмент.
В августе 2026 года Верховный Суд отдельно обратил внимание на ситуацию, когда процедура гражданина продолжалась около восьми лет.
ВС подчеркнул: кредиторы должны действовать добросовестно, а процедура банкротства не может бесконечно затягиваться только из-за их процессуальной активности, если она уже утратила разумную цель.
Это важная свежая позиция.
Права кредитора защищаются.
Но банкротство не должно превращаться в бессрочное наказание гражданина.
Что делать, если заявление уже подано?
Первое — не игнорировать суд.
Второе — получить материалы дела и понять основание требований.
Третье — срочно провести тот же анализ, который проводился бы перед добровольным банкротством:
что есть в собственности;
какие сделки совершались;
есть ли супруг;
какие еще кредиторы существуют;
есть ли основания спорить с требованиями заявителя;
каков реальный размер задолженности.
И главное — не пытаться после получения заявления срочно переписывать имущество.
Если кредитор уже дошел до банкротства, внезапная продажа автомобиля брату или дарение квартиры матери вряд ли сделают положение должника спокойнее.
Главное
Если банк подал на ваше банкротство первым, это не означает, что «всё уже решено».
Но это означает, что ждать больше нельзя.
У кредитора есть свои интересы и своя стратегия.
У должника должна появиться своя.
Поэтому письмо из арбитражного суда — не тот документ, который стоит положить на полку со словами:
«Разберусь потом».
В банкротстве «потом» иногда оказывается значительно дороже, чем своевременная юридическая оценка.
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