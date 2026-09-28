Банк сам подал на ваше банкротство. Что делать и можно ли теперь остановить процедуру?

Кто выберет финансового управляющего?

И вот здесь для должника есть еще один важный практический момент.

При инициировании банкротства самим гражданином в заявлении указывается СРО, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий.

Когда инициатором выступает кредитор, ситуация для должника уже иная.

Поэтому ждать, пока кредитор полностью сформирует процессуальную повестку, обычно не лучшая стратегия.