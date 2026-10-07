ИП закрыл бизнес с долгами по налогам. Могут ли взыскать деньги уже с обычной карты физлица

Что изменилось в 2026 году

Для налоговой задолженности физических лиц сейчас особенно важно учитывать действующий с ноября 2025 года механизм внесудебного взыскания бесспорной задолженности.

При наличии предусмотренных НК РФ оснований взыскание может осуществляться за счет денежных средств гражданина.

Но если человек не согласен с начислением и задолженность становится спорной, действует судебный порядок.

Поэтому старое налоговое требование после закрытия ИП нельзя просто игнорировать.

Нужно понять его происхождение.