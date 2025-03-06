Маркетинг для юристов: как продвигаться в 2025 году

Сегодня мы кратко рассмотрим основные платформы, их плюсы и минусы, а в конце я дам общие рекомендации по созданию контента. Погнали! Основные каналы продвижения для юристов в 2025 году Ниже я расскажу о 12 платформах, которые помогут юристам заявить о себе и найти клиентов. Каждый канал имеет свои особенности, аудиторию и подходы к продвижению.

Zakon ru

Что это: Платформа для юристов и бизнесменов, где публикуются статьи и обсуждаются юридические вопросы. Плюсы:

Целевая аудитория юристы и те кто интересуется юридическими вопросами.

Отличные позиции в поисковых системах.

Лояльное комьюнити. Минусы:

Небольшая и узкоспециализированная аудитория аудитория.

Малые охваты (самая просматривая статья на сайте набрала 2791 просмотр).

Редактор текст на любителя.

Клерк.ру

Что это: Форум для бухгалтеров и юристов, где можно делиться опытом и знаниями. Плюсы:

Большая и развивающаяся аудитория

Хорошие охваты статей

Целевая аудитория - бизнес, юристы, бухгалтеры. Минусы:

Небольшая и узкоспециализированная аудитория аудитория.

Все же в большей степени канал предназначен для бухгалтеров.

Dzen

Что это: Платформа для публикации статей и блогов с широкой аудиторией. Плюсы:

Большая аудитория.

Хорошая рекомендательная система.

Возможность настройки таргетной рекламы через рекламный кабинет VK. Минусы:

Большая конкуренция.

Слабый интерес к контенту юристов не связанный с проблемами физических лиц.

Таргетная реклама с минимальным бюджетом 10 000 рублей (протестировать рекламу на минимальном бюджете не выйдет).

VC

Что это: интернет-издание о бизнесе, стартапах, инновациях, маркетинге и технологиях. Плюсы:

Хорошие показы со старта.

Отличные позиции в поисковых системах.

Отзывчивое комьюнити и отличная целевая аудитория для юристов. Минусы:

Большая конкуренция.

Платный рекламный кабинет сомнительный.

VK

Что это: Крупнейшая соцсеть в России, где можно создавать группы и публиковать контент. Плюсы:

Огромная аудитория

Таргетная реклама от VK. Минусы:

Мертвая рекомендательная система.

Мертвые группы.

Редактор постов никакой (ни гиперссылок, ни выделения текста, ни курсив).

Сетка

Что это: Новая социальная соц.сеть для профессиональной аудитории от HH ру. Плюсы:

Постоянно растущая аудитория.

Активная рекламная компания социальной сети.

Постоянный обновления.

Статистика сегментирована. Минусы:

Аудитория пока маловата.

Ограничение по количеству знаков в постах.

Отсутствие веб-версии и появляющиеся баги в приложении.

LinkedIn*

*(запрещен в РФ) Что это: Иностранный TenChat, международная соцсеть для профессионалов. Плюсы:

Иностранная аудитория - возможность выхода на международный рынок

Доброжелательное комьюнити.

Нетворкинг приветствуется. Минусы:

Иностранная аудитория - если нет потребности в выходе на международный рынок, то бесполезная аудитория.

Слабая активность Российской аудитории.

Контент на русском языке получает мало показов.

Без VPN в нем сидеть не получится.

TenChat

Что это: Российский Linkedin, платформа для блогов и статей, ориентированная на профессиональную аудиторию. Плюсы:

Удобный редактор и интерфейс.

Лояльная и доброжелательная аудитория.

Большая целевая аудитория для юриста.

Хорошая рекомендательная система. Минусы:

Сложно попасть под рекомендательную волну.

Большая конкуренция.

Нет возможности делать отложки.

Телеграм

Что это: Мессенджер с функцией создания каналов и групп. Плюсы:

Отзывчивая аудитория.

Удобный редактор текста. Минусы:

Сложно собрать аудиторию.

Аудиторию в свой канал приходиться гнать с других источников.

Огромная конкуренция.

Аудиторию необходимо постоянно подпитывать контентом.

9111 ru

Что это: Сайт консультаций от юристов, с возможностью публикации статей.

Плюсы:

Большая аудитория.

Хорошие позиции в поисковой выдаче.

Целевая аудитория для юриста. Минусы:

80% статей на сайте - мусорный контент.

Интерфейс на любителя.

Большая конкуренция из-за мусорного контента.

Habr

Что это: Платформа для статей и новостей, ориентированная на IT, технологии и стартапы. Плюсы:

Большая аудитория.

Хорошие показы.

Целевая аудитория для IT/IP/корпоративного юриста. Минусы:

Большая конкуренция с техническими авторами.

Темы только сопряженные с IT, бизнесом и технологиями.

Долгая модерация и “душные” правила публикаций.

Токсичное комьюнити.

Т-Ж (Тинькофф Журнал)

Что это: Платформа для статей и блогов с широкой аудиторией. Плюсы:

Большая база читателей.

Хорошие позиции в поисковой выдаче.

Целевая аудитория для юристов. Минусы:

Высокая конкуренция.

“Душные” правила для публикуемого контента (никакой нативки, контент должен быть оригинальным, никакого кросспостинга).

Общие рекомендации по контенту

Чтобы ваш контент работал на вас, следуйте этим простым правилам: Будьте экспертом. Пишите о том, в чем разбираетесь, и подкрепляйте слова кейсами из практики.

Думайте о SEO. Используйте ключевые слова вроде "юридические услуги" или "советы юриста", чтобы вас находили в поиске.

Общайтесь с аудиторией. Отвечайте на комментарии, задавайте вопросы, вовлекайте читателей.

Экспериментируйте с форматами. Чередуйте статьи с видео, инфографикой или короткими постами, юмором, кейсами. В общем, контент должен быть разнообразным.

Публикуйте регулярно. Составьте график и придерживайтесь его, чтобы поддерживать интерес.

Что дальше?

Это только начало! В ближайшее время я опубликую серию статей, где подробно разберу каждый канал продвижения. Я покажу цифры, поделюсь примерами и дам конкретные рекомендации, как использовать эти платформы на максимум. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

Итог