Маркетинг для юристов: как продвигаться в 2025 году

Сегодня мы кратко рассмотрим основные платформы, их плюсы и минусы, а в конце я дам общие рекомендации по созданию контента. Погнали!
Основные каналы продвижения для юристов в 2025 году
Ниже я расскажу о 12 платформах, которые помогут юристам заявить о себе и найти клиентов. Каждый канал имеет свои особенности, аудиторию и подходы к продвижению.
Zakon ru
Что это: Платформа для юристов и бизнесменов, где публикуются статьи и обсуждаются юридические вопросы.
Плюсы:
Целевая аудитория юристы и те кто интересуется юридическими вопросами.
Отличные позиции в поисковых системах.
Лояльное комьюнити.
Минусы:
Небольшая и узкоспециализированная аудитория аудитория.
Малые охваты (самая просматривая статья на сайте набрала 2791 просмотр).
Редактор текст на любителя.
Клерк.ру
Что это: Форум для бухгалтеров и юристов, где можно делиться опытом и знаниями.
Плюсы:
Большая и развивающаяся аудитория
Хорошие охваты статей
Целевая аудитория - бизнес, юристы, бухгалтеры.
Минусы:
Небольшая и узкоспециализированная аудитория аудитория.
Все же в большей степени канал предназначен для бухгалтеров.
Dzen
Что это: Платформа для публикации статей и блогов с широкой аудиторией.
Плюсы:
Большая аудитория.
Хорошая рекомендательная система.
Возможность настройки таргетной рекламы через рекламный кабинет VK.
Минусы:
Большая конкуренция.
Слабый интерес к контенту юристов не связанный с проблемами физических лиц.
Таргетная реклама с минимальным бюджетом 10 000 рублей (протестировать рекламу на минимальном бюджете не выйдет).
VC
Что это: интернет-издание о бизнесе, стартапах, инновациях, маркетинге и технологиях.
Плюсы:
Хорошие показы со старта.
Отличные позиции в поисковых системах.
Отзывчивое комьюнити и отличная целевая аудитория для юристов.
Минусы:
Большая конкуренция.
Платный рекламный кабинет сомнительный.
VK
Что это: Крупнейшая соцсеть в России, где можно создавать группы и публиковать контент.
Плюсы:
Огромная аудитория
Таргетная реклама от VK.
Минусы:
Мертвая рекомендательная система.
Мертвые группы.
Редактор постов никакой (ни гиперссылок, ни выделения текста, ни курсив).
Сетка
Что это: Новая социальная соц.сеть для профессиональной аудитории от HH ру.
Плюсы:
Постоянно растущая аудитория.
Активная рекламная компания социальной сети.
Постоянный обновления.
Статистика сегментирована.
Минусы:
Аудитория пока маловата.
Ограничение по количеству знаков в постах.
Отсутствие веб-версии и появляющиеся баги в приложении.
LinkedIn*
*(запрещен в РФ)
Что это: Иностранный TenChat, международная соцсеть для профессионалов.
Плюсы:
Иностранная аудитория - возможность выхода на международный рынок
Доброжелательное комьюнити.
Нетворкинг приветствуется.
Минусы:
Иностранная аудитория - если нет потребности в выходе на международный рынок, то бесполезная аудитория.
Слабая активность Российской аудитории.
Контент на русском языке получает мало показов.
Без VPN в нем сидеть не получится.
TenChat
Что это: Российский Linkedin, платформа для блогов и статей, ориентированная на профессиональную аудиторию.
Плюсы:
Удобный редактор и интерфейс.
Лояльная и доброжелательная аудитория.
Большая целевая аудитория для юриста.
Хорошая рекомендательная система.
Минусы:
Сложно попасть под рекомендательную волну.
Большая конкуренция.
Нет возможности делать отложки.
Телеграм
Что это: Мессенджер с функцией создания каналов и групп.
Плюсы:
Отзывчивая аудитория.
Удобный редактор текста.
Минусы:
Сложно собрать аудиторию.
Аудиторию в свой канал приходиться гнать с других источников.
Огромная конкуренция.
Аудиторию необходимо постоянно подпитывать контентом.
9111 ru
Что это: Сайт консультаций от юристов, с возможностью публикации статей.
Плюсы:
Большая аудитория.
Хорошие позиции в поисковой выдаче.
Целевая аудитория для юриста.
Минусы:
80% статей на сайте - мусорный контент.
Интерфейс на любителя.
Большая конкуренция из-за мусорного контента.
Habr
Что это: Платформа для статей и новостей, ориентированная на IT, технологии и стартапы.
Плюсы:
Большая аудитория.
Хорошие показы.
Целевая аудитория для IT/IP/корпоративного юриста.
Минусы:
Большая конкуренция с техническими авторами.
Темы только сопряженные с IT, бизнесом и технологиями.
Долгая модерация и “душные” правила публикаций.
Токсичное комьюнити.
Т-Ж (Тинькофф Журнал)
Что это: Платформа для статей и блогов с широкой аудиторией.
Плюсы:
Большая база читателей.
Хорошие позиции в поисковой выдаче.
Целевая аудитория для юристов.
Минусы:
Высокая конкуренция.
“Душные” правила для публикуемого контента (никакой нативки, контент должен быть оригинальным, никакого кросспостинга).
Общие рекомендации по контенту
Чтобы ваш контент работал на вас, следуйте этим простым правилам:
Будьте экспертом. Пишите о том, в чем разбираетесь, и подкрепляйте слова кейсами из практики.
Думайте о SEO. Используйте ключевые слова вроде "юридические услуги" или "советы юриста", чтобы вас находили в поиске.
Общайтесь с аудиторией. Отвечайте на комментарии, задавайте вопросы, вовлекайте читателей.
Экспериментируйте с форматами. Чередуйте статьи с видео, инфографикой или короткими постами, юмором, кейсами. В общем, контент должен быть разнообразным.
Публикуйте регулярно. Составьте график и придерживайтесь его, чтобы поддерживать интерес.
Что дальше?
Это только начало! В ближайшее время я опубликую серию статей, где подробно разберу каждый канал продвижения. Я покажу цифры, поделюсь примерами и дам конкретные рекомендации, как использовать эти платформы на максимум. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!
Итог
Маркетинг для юристов в 2025 году — это про сочетание профессионализма и умения продвигать себя. Выбирайте подходящие каналы, создавайте качественный контент и будьте на связи с аудиторией. В следующих статьях я расскажу, как это делать пошагово. До скорого!
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