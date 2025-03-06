Егор Зинченко
Маркетинг

Маркетинг для юристов: как продвигаться в 2025 году

В 2025 году конкуренция среди юристов в России продолжает расти, и быть просто хорошим специалистом уже недостаточно. Чтобы привлекать клиентов и укреплять репутацию, нужно грамотно продвигать свои услуги. Эта статья станет вашим практическим гидом в мир маркетинга для юристов.

Сегодня мы кратко рассмотрим основные платформы, их плюсы и минусы, а в конце я дам общие рекомендации по созданию контента. Погнали!

Основные каналы продвижения для юристов в 2025 году

Ниже я расскажу о 12 платформах, которые помогут юристам заявить о себе и найти клиентов. Каждый канал имеет свои особенности, аудиторию и подходы к продвижению.

Zakon ru

Что это: Платформа для юристов и бизнесменов, где публикуются статьи и обсуждаются юридические вопросы.

Плюсы:
Целевая аудитория юристы и те кто интересуется юридическими вопросами.
Отличные позиции в поисковых системах.
Лояльное комьюнити.

Минусы:
Небольшая и узкоспециализированная аудитория аудитория.
Малые охваты (самая просматривая статья на сайте набрала 2791 просмотр).
Редактор текст на любителя.

Клерк.ру

Что это: Форум для бухгалтеров и юристов, где можно делиться опытом и знаниями.

Плюсы:
Большая и развивающаяся аудитория
Хорошие охваты статей
Целевая аудитория - бизнес, юристы, бухгалтеры.

Минусы:
Небольшая и узкоспециализированная аудитория аудитория.
Все же в большей степени канал предназначен для бухгалтеров.

Dzen

Что это: Платформа для публикации статей и блогов с широкой аудиторией.

Плюсы:
Большая аудитория.
Хорошая рекомендательная система.
Возможность настройки таргетной рекламы через рекламный кабинет VK.

Минусы:
Большая конкуренция.
Слабый интерес к контенту юристов не связанный с проблемами физических лиц.
Таргетная реклама с минимальным бюджетом 10 000 рублей (протестировать рекламу на минимальном бюджете не выйдет).

VC

Что это: интернет-издание о бизнесе, стартапах, инновациях, маркетинге и технологиях.

Плюсы:
Хорошие показы со старта.
Отличные позиции в поисковых системах.
Отзывчивое комьюнити и отличная целевая аудитория для юристов.

Минусы:
Большая конкуренция.
Платный рекламный кабинет сомнительный.

VK

Что это: Крупнейшая соцсеть в России, где можно создавать группы и публиковать контент.

Плюсы:
Огромная аудитория
Таргетная реклама от VK.

Минусы:
Мертвая рекомендательная система.
Мертвые группы.
Редактор постов никакой (ни гиперссылок, ни выделения текста, ни курсив).

Сетка

Что это: Новая социальная соц.сеть для профессиональной аудитории от HH ру.

Плюсы:
Постоянно растущая аудитория.
Активная рекламная компания социальной сети.
Постоянный обновления.
Статистика сегментирована.

Минусы:
Аудитория пока маловата.
Ограничение по количеству знаков в постах.
Отсутствие веб-версии и появляющиеся баги в приложении.

LinkedIn*

*(запрещен в РФ)

Что это: Иностранный TenChat, международная соцсеть для профессионалов.

Плюсы:
Иностранная аудитория - возможность выхода на международный рынок
Доброжелательное комьюнити.
Нетворкинг приветствуется.

Минусы:
Иностранная аудитория - если нет потребности в выходе на международный рынок, то бесполезная аудитория.
Слабая активность Российской аудитории.
Контент на русском языке получает мало показов.
Без VPN в нем сидеть не получится.

TenChat

Что это: Российский Linkedin, платформа для блогов и статей, ориентированная на профессиональную аудиторию.

Плюсы:
Удобный редактор и интерфейс.
Лояльная и доброжелательная аудитория.
Большая целевая аудитория для юриста.
Хорошая рекомендательная система.

Минусы:
Сложно попасть под рекомендательную волну.
Большая конкуренция.
Нет возможности делать отложки.

Телеграм

Что это: Мессенджер с функцией создания каналов и групп.

Плюсы:
Отзывчивая аудитория.
Удобный редактор текста.

Минусы:
Сложно собрать аудиторию.
Аудиторию в свой канал приходиться гнать с других источников.
Огромная конкуренция.
Аудиторию необходимо постоянно подпитывать контентом.

9111 ru

Что это: Сайт консультаций от юристов, с возможностью публикации статей.

Плюсы:
Большая аудитория.
Хорошие позиции в поисковой выдаче.
Целевая аудитория для юриста.

Минусы:
80% статей на сайте - мусорный контент.
Интерфейс на любителя.
Большая конкуренция из-за мусорного контента.

Habr

Что это: Платформа для статей и новостей, ориентированная на IT, технологии и стартапы.

Плюсы:
Большая аудитория.
Хорошие показы.
Целевая аудитория для IT/IP/корпоративного юриста.

Минусы:
Большая конкуренция с техническими авторами.
Темы только сопряженные с IT, бизнесом и технологиями.
Долгая модерация и “душные” правила публикаций.
Токсичное комьюнити.

Т-Ж (Тинькофф Журнал)

Что это: Платформа для статей и блогов с широкой аудиторией.

Плюсы:
Большая база читателей.
Хорошие позиции в поисковой выдаче.
Целевая аудитория для юристов.

Минусы:
Высокая конкуренция.
“Душные” правила для публикуемого контента (никакой нативки, контент должен быть оригинальным, никакого кросспостинга).

Общие рекомендации по контенту

Чтобы ваш контент работал на вас, следуйте этим простым правилам:

  • Будьте экспертом. Пишите о том, в чем разбираетесь, и подкрепляйте слова кейсами из практики.

  • Думайте о SEO. Используйте ключевые слова вроде "юридические услуги" или "советы юриста", чтобы вас находили в поиске.

  • Общайтесь с аудиторией. Отвечайте на комментарии, задавайте вопросы, вовлекайте читателей.

  • Экспериментируйте с форматами. Чередуйте статьи с видео, инфографикой или короткими постами, юмором, кейсами. В общем, контент должен быть разнообразным.

  • Публикуйте регулярно. Составьте график и придерживайтесь его, чтобы поддерживать интерес.

Что дальше?

Это только начало! В ближайшее время я опубликую серию статей, где подробно разберу каждый канал продвижения. Я покажу цифры, поделюсь примерами и дам конкретные рекомендации, как использовать эти платформы на максимум. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

Итог

Маркетинг для юристов в 2025 году — это про сочетание профессионализма и умения продвигать себя. Выбирайте подходящие каналы, создавайте качественный контент и будьте на связи с аудиторией. В следующих статьях я расскажу, как это делать пошагово. До скорого!

Информации об авторе

Егор Зинченко

Егор Зинченко

Юрист-методолог в Explain

1 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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