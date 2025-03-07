Как подготовиться к суду по делу нарушении авторского права: руководство для ответчиков

Статья 1301 ГК РФ: правовые последствия нарушения исключительных прав

Основой для защиты авторских прав в РФ служит статья 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Согласно этой норме, правообладатель вправе требовать:

Прекращения нарушения исключительных прав;

Выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей за каждое нарушение либо в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из рыночных условий.

Однако суд вправе снизить размер компенсации ниже минимального порога в 10 000 рублей, если нарушение признано незначительным или ответчик действовал добросовестно (например, удалил произведение после получения претензии). Этот аспект особенно важен в делах с завышенными требованиями истцов.

Статья 1252 ГК РФ: дополнительные меры защиты

Статья 1252 ГК РФ предоставляет правообладателю возможность требовать изъятия материальных носителей, содержащих спорное произведение, а также возмещения убытков. Однако на практике истцы выбирают компенсацию по статье 1301 ГК РФ, так как доказать убытки очень сложно, близко к нереальному.

Статья 1274 ГК РФ: свободное использование произведений

Если использование произведения было некоммерческим (например, для образовательных целей с указанием автора), ответчик может ссылаться на статью 1274 ГК РФ, которая допускает свободное использование в определенных случаях. Это может стать основой для полной или частичной защиты.