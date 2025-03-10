12 друзей юриста: TenChat — русская ставка на профи

В рамках серии статей о маркетинге для юристов я обещал сделать подробный разбор каждой социальной сети, которая может быть полезна для продвижения юридических услуг. Сегодня мы поговорим о TenChat — российской платформе, которую часто называют аналогом LinkedIn.

Что такое TenChat?

TenChat — это российская социальная сеть, запущенная в 2021 году, которая сочетает в себе функции блог-платформы и профессиональной сети. Она создана для тех, кто хочет делиться экспертным контентом, устанавливать деловые связи и продвигать свои услуги. Основной акцент платформы — на профессиональную аудиторию: юристов, предпринимателей, маркетологов, дизайнеров и других специалистов.

TenChat предлагает пользователям:

Возможность публиковать статьи, посты и кейсы.

Инструменты для нетворкинга и поиска деловых контактов.

Мини-приложения для бизнеса (например, проверка контрагентов).

Для юристов это особенно интересная площадка, так как она позволяет не только демонстрировать свою экспертизу через контент, но и находить потенциальных клиентов среди профессионалов и владельцев бизнеса. Теперь давайте разберем плюсы и минусы платформы более подробно.

✅ Плюсы TenChat для юристов

1. Удобный редактор и интерфейс

TenChat предлагает простой и интуитивно понятный редактор для создания постов и статей. Вы можете публиковать тексты объемом до 7000 символов, добавлять изображения, документы и форматировать текст с помощью заголовков и выделений. Это делает процесс создания контента доступным даже для тех, кто только начинает работать с блогами. Для юристов, которые хотят делиться кейсами или разъяснять сложные правовые вопросы, такой интерфейс — настоящий плюс.

2. Лояльная и доброжелательная аудитория

Одна из ключевых особенностей TenChat — это его сообщество. Пользователи здесь ориентированы на профессиональное общение и обмен опытом, что создает комфортную атмосферу. В отличие от многих других соцсетей, здесь редко встречается токсичность или агрессия. Для юристов это означает возможность получать конструктивную обратную связь и выстраивать диалог с коллегами и клиентами.

3. Большая целевая аудитория для юриста

TenChat привлекает профессионалов из разных сфер, но особенно интересен для юристов тем, что значительная часть его пользователей — предприниматели и владельцы бизнеса. Это идеальная аудитория для специалистов в области корпоративного права, налогообложения или сопровождения бизнеса. Публикуя экспертный контент, юристы могут привлекать клиентов, которым нужны их услуги.

4. Хорошая рекомендательная система

Про Зевса и Афину я думаю большинство и так знает, в подробности вдаваться не буду.

❌ Минусы TenChat для юристов

1. Сложно попасть под рекомендательную волну

Хотя рекомендательная система — это плюс, попасть в нее не так просто. Алгоритм "Зевса" требует активного взаимодействия с вашим контентом. Для новых пользователей или юристов без большой базы подписчиков это может стать проблемой. Чтобы ваш пост заметили, нужно сразу создавать что-то цепляющее и вызывающее реакцию аудитории.

Необъяснимое явление: часто вижу “позаимствованные” новости с ближайших ТГ каналов, которые формально не должны нравится Зевсу, но по факту…..

В общем, рекомендательная система крутая, не всегда работает как нада.

А вот Афине респект работает без нареканий.

2. Большая конкуренция

TenChat активно растет, и с этим ростом увеличивается конкуренция. На платформе уже много опытных юристов и экспертов, которые публикуют качественный контент. Чтобы выделиться, вам придется создавать уникальные материалы и тратить время на их продвижение. Для занятых юристов это может быть вызовом.

Также, хочу сказать, что последнее время юридический контент в классическом понимании в TenChat стагнирует, поэтому помимо конкуренции, приходится думать над оптимизацией контента, введением новых рубрик и тем, сопряженных с популярными темами.

3. Нет возможности делать отложенные публикации

Один из заметных недостатков TenChat — отсутствие функции отложенного постинга. Если вы хотите планировать публикации заранее, придется делать это вручную в реальном времени. Для юристов с плотным графиком это неудобно, так как систематическое ведение страницы требует дополнительной дисциплины.

Я привык, делать посты на выходных, дабы не сильно проседать в своем графике. Учитывая, что TenChat находится в тройке протагонистов моих социальных сетей, отсутствие такой важной функции, удручает.

4. Скудная статистика

TenChat предоставляет только базовые данные о просмотрах, лайках и комментариях. Более глубокая аналитика — например, демография аудитории или источники трафика — отсутствует. Это ограничивает возможности анализа: вы не сможете точно понять, кто читает ваши посты и как улучшить стратегию продвижения.

Единственное, что хоть чуть-чуть скрашивает (ложка меда в бочке дегтя), это то что TenChat делиться email рассылкой с ТОПАМИ в твоей категории. Но все же, хотелось бы хоть статистику по открытиям и дочитываниям.

Что по ЦИФРАМ?

В последнее время, статистика упала, но в среднем, за последний месяц, посты набирают:

350 - 500 просмотров

14 - 18 реакций

0 - 5 комментариев

Общий охват записей за неделю, держится в районе 3 тысяч, только на Афине.

Зевс меня игнорирует, к сожалению.

Как юристам использовать TenChat?

TenChat может стать полезным инструментом для юристов, если подойти к нему с умом. Вот несколько советов:

Публикуйте экспертный контент: Делитесь кейсами, разъясняйте сложные юридические вопросы простым языком, давайте практические советы.

Взаимодействуйте с аудиторией: Отвечайте на комментарии, участвуйте в дискуссиях — это повышает шансы попасть в рекомендации.

Сфокусируйтесь на качестве: Учитывая конкуренцию, делайте акцент на уникальность и пользу ваших материалов.

Платформа особенно подойдет тем, кто работает с бизнесом или хочет выстроить личный бренд как эксперта в своей нише.

Стоит ли юристам выбирать TenChat?

TenChat — это перспективная площадка для юристов, которые ищут российскую альтернативу LinkedIn (заблокирован на территории РФ за нарушение правил хранения персональных данных российских пользователей — прим. редактора). Удобный интерфейс, лояльная аудитория и большая целевая аудитория делают ее привлекательной для продвижения услуг и нетворкинга. Однако высокая конкуренция, сложности с рекомендациями и отсутствие отложенных публикаций требуют активного участия и времени.

Если вы готовы регулярно создавать качественный контент и взаимодействовать с подписчиками, TenChat может стать отличным инструментом для привлечения клиентов и профессионального роста. Если же времени на это нет, стоит рассмотреть другие платформы или использовать TenChat как дополнительный канал.



В следующих статьях я продолжу разбирать другие социальные сети и их возможности для юристов. Следите за обновлениями!

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В следующих статьях я продолжу разбирать другие социальные сети и их возможности для юристов. Следите за обновлениями!