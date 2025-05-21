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Евгений Костров
Маркетинг

Не все B2B-бизнесы устроены одинаково: как подобрать маркетинг под ваш средний чек и размер рынка

Многие предприниматели, выходя в B2B, сталкиваются с типичной ошибкой: берут «проверенные» маркетинговые инструменты и запускают их, не учитывая, чем именно отличается их бизнес от соседнего.

Недавно на бизнес-встрече я увидел простую, но очень наглядную схему: как делятся B2B-бизнесы по двум параметрам — среднему чеку и количеству потенциальных клиентов. В этой логике — ключ к выбору правильной стратегии продвижения.

Две оси, которые решают всё

  • По горизонтали — размер потенциального рынка: от 10–20 клиентов до сотен тысяч

  • По вертикали — средний чек сделки: от десятков тысяч до миллионов рублей

Если вы посмотрите на свой бизнес с этой точки зрения, станет понятно: кому нужно личное касание, а кому — массовый охват.

Примеры и подходы

1. Небольшой рынок, но высокий чек

Примеры: внедрение IT-систем, промышленная автоматизация, строительство объектов.

Решения:

  • Личный контакт, email-аутрич

  • Закрытые мероприятия

  • Публикации в деловых и отраслевых СМИ

  • Контент с высокой экспертизой (кейсы, аналитика)

Контекстная реклама здесь работает слабо — аудитория слишком узкая.

2. Средний чек и несколько тысяч потенциальных клиентов

Примеры: логистика, SaaS, консалтинг.

Подход:

  • Сочетание email-аутрича с контекстом

  • SEO и статьи, чтобы подогревать интерес

  • Вебинары и лид-магниты как точка входа

  • Личное сопровождение сделки

3. Массовый рынок и невысокий чек

Примеры: бухгалтерские онлайн-сервисы, CRM для ИП, готовые IT-решения.

Рабочие инструменты:

  • Таргетированная реклама

  • Автоматизированные воронки

  • Ретаргетинг и контент-маркетинг

  • Быстрые заявки, простые посадочные страницы

Почему это важно?

Одна из самых частых ошибок — применять шаблонные инструменты «как у всех». Например, запускать SEO и таргет на рынок, где всего 30 клиентов. Или пытаться «догреть» малый бизнес вручную, хотя проще автоматизировать.

В результате — сливаются бюджеты, а результат не появляется. Отсюда и фразы вроде «digital не работает».

Как избежать ошибок?

Если вы знаете три вещи:

  • ваш средний чек,

  • приблизительное количество клиентов на рынке,

  • и цель коммуникации (заявка, звонок, тест),

то уже можно выбрать, какие каналы подойдут, а какие — только потратят деньги.

Вывод

Эффективный маркетинг начинается не с запуска рекламы, а с анализа модели бизнеса. Чем лучше вы понимаете, какой у вас рынок и каковы ожидания клиента, тем проще будет подобрать правильный инструмент — и не потерять бюджет впустую.

Написать:

  • Евгений Костров - эксперт по Digital-маркетингу для компаний с B2B-рынками – более 500 постов в телеграм-канале – Костров B2B в ТГ

Информации об авторе

Евгений Костров

Евгений Костров

Руководитель в ИП

1 подписчик 12 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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