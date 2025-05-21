Не все B2B-бизнесы устроены одинаково: как подобрать маркетинг под ваш средний чек и размер рынка

Почему это важно?

Одна из самых частых ошибок — применять шаблонные инструменты «как у всех». Например, запускать SEO и таргет на рынок, где всего 30 клиентов. Или пытаться «догреть» малый бизнес вручную, хотя проще автоматизировать.

В результате — сливаются бюджеты, а результат не появляется. Отсюда и фразы вроде «digital не работает».