Систему контроля за применением кассовой техники будут реформировать?

Лед тронулся? Кто то из близкого окружения Мишустина проехался по России инкогнито и ему бросился в глаза налоговый нигилизм прямо начиная с момента повального отказа от выдачи кассовых чеков?

Видимо так! Потому что Михаил Владимирович Мишустин поручил Министерству Финансов разработать поправки в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на совершенствование системы привлечения к ответственности лиц, нарушивших закон о ККТ (контрольно-кассовой технике). Соответствующее уведомление размещено на портале проектов НПА.

Существующие сейчас механизмы видимо (вот это новость!) оказались недостаточно эффективным инструментом обеспечения дисциплины среди участников хозяйственных отношений, использующих ККТ.

Можно предположить, что штрафы, имеющиеся на сегодняшний день, недостаточны для сдерживания нежелательного поведения предпринимателей, стремящихся минимизировать издержки за счет сокрытия выручки.

Оно и понятно - выгода при отказе от применения ККТ превышает возможные штрафы, что делает недостаточным эффект существующих механизмов наказания.

Но кроме повышения штрафов - их размеры, к слову, еще не известны - необходимо реформировать и саму систему контроля за применением ККТ!

Также неплохо было бы ввести работающую и простую в использовании систему «раннего предупреждения» о фактах неприменения ККМ - например, в форме приложения, возможно с начислением вознаграждения за сообщения о неприменении ККТ, проверка по результатам которых привела к выявлению совершенного правонарушения!

Все этапы прохождения законопроектом процедур согласования и обсуждения можно отслеживать на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов по следующей ссылке: https://regulation.gov.ru/projects/158452.