Заполнение книг покупок и продаж в 1С Бухгалтерия (НДС на УСН)

Как формируются книги покупок и продаж при НДС на УСН, и как это реализовано в 1С Бухгалтерия 8.3

Рассмотрим, по какому принципу формируются книги покупок и продаж при НДС на УСН, что в какой момент мы включаем в эти книги, и как это реализовано в 1С Бухгалтерия 8.3 (при условии, что мы применяем пункт 13 Методических рекомендаций по НДС для УСН, выпущенных ФНС в письме от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@, т.е. не выставляем счета-фактуры на авансы, которые будут закрыты отгрузками до конца квартала).

1. Книга продаж формируется из следующих записей:

1.1. продажи (реализации и розничные продажи в 1С);

1.2. авансы покупателей, не закрытые отгрузками на конец квартала.

1.3. выполненные СМР для собственного потребления - строительным организациям нужно помнить, что они также являются основанием для начисления НДС.

2. Книга покупок формируется из следующих записей:

2.1. «входной» НДС от поставщиков - но только в том случае, если вы применяете общую ставку 20%. Если вы на пониженных ставках 5 и 7%, то НДС из счетов-фактур от поставщиков вы не имеете право принимать к вычету, вы его включаете в расход для УСН.

2.2. авансовые счета-фактуры по предоплатам, которые получены в прошлом квартале, а в текущем квартале по ним произведена отгрузка товаров/услуг;

2.3. авансовые счета-фактуры по суммам, которые были получены от покупателей, и в текущем квартале возвращены как излишне уплаченные;

2.4. корректировочные счета-фактуры в том случае, когда произошло снижение стоимости отгрузки.

Таким образом, у «упрощенцев», которые только с этого года начали работать с НДС, может оказаться, что книга покупок за 1 квартал 2025 года будет пустой. Это произойдет в том случае, если не было уменьшении цены отгрузки, и не было возвратов покупателям или вы не делали на них счета-фактуры в пределах квартала (мы это обсуждали в статье «НДС с авансов).

Алгоритм заполнения книг покупок и продаж в 1С Бухгалтерия 8.3:

1. Книга продаж:

1.1. При проведении документа «Реализация» независимо от того, УПД это или Акт, НДС напрямую встает в книгу продаж, даже в том случае, если не создан счет-фактура. И сразу формируются проводки по начислению НДС Д 90.03 – К 68.02:

Также при проведении документа «Розничная продажа» НДС напрямую встает в книгу продаж и формируются проводки по начислению НДС Д 90.03 – К 68.02:

Для того, чтобы в книге продаж не делать множество записей о розничных продажах, можно сформировать сводную справку за квартал, и тогда в книге она отразится одной строкой: раздел «Продажи» – Блок «Продажи» - «Счета-фактуры выданные» - Создать – «Сводная справка по розничным продажам» - Заполнить документы-основания – Записать (проводок не формирует, только запись книги продаж):

1.2. НДС с авансов покупателей, не закрытых отгрузкам, попадает в книгу продаж с документа «Счет-фактура на аванс» после того, как мы их сформировали групповой обработкой в конце квартала (как это делается, мы разбирали в статье «НДС с авансов»). Формируются проводки по начислению НДС Д 76.АВ – К 68.02:

1.3. НДС с СМР для собственного потребления начисляется из раздела «Операции» – Блок «Закрытие периода» - «Регламентные операции НДС» - Создать – «Начисление НДС по СМР хозспособом», при проведении документа НДС отражается в книге продаж. Формируются проводки: Д 19.08 – К 68.02 (для применяющих общую ставку 20%) или Д 91.02 – К 68.02 (для применяющих пониженные ставки, т.к. этот НДС нельзя принять к вычету):

2. Книга покупок:

Книга покупок, в отличие от книги продаж, не формируется напрямую с документов. Для того, чтобы она заполнилась, нам необходимо сделать специальную регламентную операцию из раздела «Операции» – Блок «Закрытие периода» - «Регламентные операции НДС» - Создать – «Формирование записей книги покупок». Такой алгоритм реализован в связи с тем, что принимать НДС к вычету - это право, а не обязанность покупателя. Также какие-то документы можно перенести на другие налоговые периоды, то есть налогоплательщик при формировании книги покупок может выбирать, какие документы включать в нее в текущем периоде.

По кнопке «Заполнить» документа «Формирование записей книги покупок» вы увидите, какие счет-фактуры предлагает вам программа поставить к вычету. Виды вычетов распределены по вкладкам документа:

2.1. «входной» НДС от поставщиков – вкладка «Приобретенные ценности»;

2.2., 2.3. авансовые счета-фактуры - вкладка «Полученные авансы»;

2.4. корректировочные счета-фактуры - вкладка «Уменьшение стоимости реализации».

При проведении документа формируются проводки Д 68.02 – К 76.АВ (19.09):

После этого появляются записи в книге покупок, которую мы формируем из раздела «Отчеты» - блок «НДС» - Книга покупок – Сформировать:

В программе 1С «Бухгалтерия» предусмотрен механизм закрытия квартала в целях расчета НДС, где все эти регламентные операции, которые мы делали выше, выстроены по порядку:

Раздел «Отчеты» - блок «НДС» - Отчетность по НДС - выбрать отчетный квартал. Если галочка «Рассчитывать налог автоматически» снята, мы увидим список операций, которые необходимо выполнить для расчета НДС.

Если поставить галочку «Рассчитать налог автоматически», то программа сделает эти операции без вашего участия. Но, мне кажется, любому главному бухгалтеру важно проверить корректность заполнения сумм на стадии формирования документов. О том, как можно проверить правильность начисления НДС и дохода УСН по аналитике бухгалтерских счетов, у меня будет отдельная статья.