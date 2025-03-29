Сводный метод учета НДС при УСН в 1С «Бухгалтерия» 3.0

Используется: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1560), Бухгалтерия редакция 3.0 (3.0.172.24). В примере Организация (ООО) на УСН «Доходы минус расходы» и применяет пониженную ставку НДС 5% с 01.01.2025г.

Как мы уже рассматривали ранее в статьях Почему может неправильно выделяться НДС при УСН при получении оплаты от покупателей на расчетный счет (в банковских выписках) и Почему может неправильно выделяться НДС при УСН при получении оплаты по картам в 1С Бухгалтерия стандартными инструментами 1С Бухгалтерия удобно пользоваться тем организациям, у которых небольшое количество операций в журналах банковских выписок и оплат по картам, и есть возможность отследить корректность выделения НДС вручную.

Если в вашем учете платежи идут потоком, без привязки к счетам, и их значительное количество, не подлежащее обработке руками; есть много переходящих (длящихся) договоров с 2024 на 2025 год; или вам нужно посчитать налоги в чужой базе 1С, и вы не уверены, что там верно разнесен НДС во всех документах поступления денежных средств;

тогда рациональнее применить сводный метод подсчета НДС на УСН: он не зависит от внимательности рядовых исполнителей и программных недоработок, позволяет быть уверенным в правильном расчете налогов и экономит ваше время.

Условие для использования данного метода - применение вашей организацией с 01.01.2025г. единой ставки НДС на все товары/услуги (отсутствие льготных товаров и ставки 0%).

Итак, напомню, какие суммы и когда должны попасть в Книгу продаж и Книгу учета доходов и расходов по УСН (далее - КУДиР) в целях расчета НДС и налога по УСН:

В чем суть сводного метода

В документах поступления денежных средств принудительно убираем выделение НДС, вопреки заложенному алгоритму, т.е. включаем сумму поступления в доход в полном объеме, включая НДС. Затем высчитываем правильную сумму НДС с поступлений по аналитике бухгалтерских счетов, и ставим в КУДиР одной строкой за квартал с минусом, т.е. уменьшаем полученный доход для УСН на сумму предъявленного покупателям НДС.

Подробнее этапы выполнения:

1 Этап: В документах поступления денежных средств от покупателей на расчетный счет и в кассу с помощью групповой обработки реквизитов принудительно проставим нужную ставку НДС, но при этом нулевую (т.е. пустую) сумму НДС. В банковских выписках с видом операции «Поступление по платежным картам» изменим время документа на «раньше», чем соответствующая оплата по карте. Что при этом произойдет:

- положительное: Все платежи за товары/услуги, отгруженные в 2024 году, в полном объеме попадут в КУДиР. Будет обеспечено 100%-ое попадание в книгу продаж авансов, поступивших в 2025 году, независимо от правильности разнесения ставки НДС в документе оплаты.

- отрицательное: Все авансовые поступления за 2025 год в полном объеме, то есть включая НДС, попадут в КУДиР. И оплаты по картам не только авансовые, а и за отгрузки 2025 года, также попадут в КУДиР в полном объеме, включая НДС.

2 Этап: Чтобы убрать из дохода УСН лишнюю сумму содержащегося в нем НДС, высчитываем правильную сумму НДС с поступлений о покупателей по аналитике бухгалтерских счетов, и делаем одну сводную запись строки КУДиР на общую за квартал сумму НДС, с минусом.

Далее привожу поэтапно техническую реализацию сводного метода в 1С "Бухгалтерия 8.3":

1 этап: Групповое изменение реквизитов необходимо сделать по следующим видам документов:

А) Банковские выписки с видом операции «Оплата от покупателя»

Б) Банковские выписки с видом операции «Возврат покупателю»

В) Кассовые документы с видом операции «Оплата от покупателя»

Г) Кассовые документы с видом операции «Возврат покупателю»

Д) Банковские выписки с видом операции «Поступления по платежным картам»



А-Г) Групповое изменение реквизитов можно сделать двумя путями, как вам привычнее: через Администрирование - сервис «Групповое изменение реквизитов», или прямо из журнала банковских выписок правой клавишей мыши «Изменить выделенные». Единственное, я рекомендую для данной операции запустить еще одну базу 1С под своим пользователем, т.к. обработка большого количества документов занимает много времени, а так вы в это время сможете работать в другой базе.



Вариант через Администрирование:

Администрирование – Обслуживание – Корректировка данных - Групповое изменение реквизитов – Выбрать «Поступление на расчетный счет» - Нажать «Все элементы» - «Добавить условие»: Дата = Больше или равно = Начало прошлого квартала (или Начало этого квартала, если делаете до окончания квартала),

- Добавить условие: Вид операции = Равно = Оплата от покупателя,

- Добавить условие: Проведен = Равно = Да,

- Добавить условие: Организация = Равно = выбрать нужную - ОК.

Далее на вкладке «Расшифровка платежа» выбрать «Ставка НДС = 5%», «Сумма НДС = 0 или пусто» (обратите внимание, напротив суммы должна стоять зеленая галочка, при этом поле справа будет пустое) – Изменить реквизиты.



Вариант «Из журнала банковских выписок»:

Выбрать нужную организацию на панели вверху – далее Кнопка «Еще» в правом верхнем углу - Установить период – Выбрать нужный квартал – Проставить галочку «Запомнить выбранный период» - Выбрать. Снова «Еще» - Настроить список – Вкладка «Отбор» - С левого окна перетащить мышкой в правое окно «Вид операции» и «Проведен». Настроить фильтр по виду операции: Вид операции = Виды операций поступления денежных средств - ОК - Оплата от покупателя – Выбрать. Настроить «Проведен» = Да. Завершить редактирование.



Сделать так со всеми перечисленными в пунктах А – Г документах.

Д) Мы знаем, что, если в программе сделана настройка автоматической установки времени проведения документов, то в документах «Оплата по платежной карте» и «Платеж по реестру» время всегда будет 16:00:00, в документе «Отчет о розничных продажах» - 14:00:00, в выписке банка по поступлению этих денежных средств на расчетный счет - 17:00:00.

Нам нужно поменять время документа «Банковская выписка с видом операции «Поступления по платежным картам» так, чтобы оно стало раньше 14:00:00, но, к сожалению, именно такой реквизит, как время документа (не дата!), отсутствует в стандартной обработке группового изменения реквизитов в Администрировании.

- Если документов не так много за квартал, это можно сделать вручную (еще раз, меняем время не во всех документах оплаты по картам, а только в банковской выписке с видом операции «Поступления по платежным картам»!).

- Если документов очень много, придется воспользоваться функцией «Выполнить произвольный алгоритм» обработки «Групповое изменение реквизитов», только нужно помнить, что это прямое вмешательство в документы, даже в закрытом для редактирования периоде, и пользоваться ей очень осторожно!

Первое, это очень важно, нужно отобрать документы для редактирования через «Все элементы» - «Выбор элементов для изменения»:

Второе, перейти на вкладку «Выполнить произвольный алгоритм» и слева в окне после уже имеющихся слов «// Доступные переменные: // Объект - обрабатываемый объект», следующей строкой вставить:

Объект.Дата = НачалоДня( Объект.Дата );

и кнопку "Выполнить". У документов установится время 0:00:00.

После группового изменения реквизитов необходимо перепровести все документы оплаты и реализации за проверяемый квартал.

2 этап: Расчет правильной суммы НДС с поступлений денежных средств по аналитике бухгалтерских счетов.

А) Проверяем, совпадает ли сумма оборотов (Д 51 – К 57.03) и (Д 91.02 – К 57.03) с оборотом (Д 57.03 – К 62).

Сумма может не совпасть, если операции по платежным картам и банковская выписка по ним разнесены в разные дни. В доход УСН попадает именно зачисление на р/с по банковской выписке, а не операция по платежной карте, поэтому нужно выделить и запомнить сумму платежей по карте на счете 57.03, переходящих из одного квартала в другой.

Б) Делаем анализ счета 62 по субсчетам за проверяемый квартал и выгружаем его в Excel. Напротив соответствующих поступлений построчно подписываем суть операции: как включается в КУДиР – «с НДС или без» после проведенных нами манипуляций с документами, и может ли содержать в себе оплаты за товары/услуги, отгруженные до 01.01.2025г.

Далее заполняем суммы, с которых нужно убрать НДС, в таблицу справа, не забывая убирать/добавлять переходящие операции по платежным картам из пункта «А», если они есть.

В) Затем по тем строкам, которые могут содержать оплаты 2024 года, из анализа счета в 1С двойным щелчком раскрываем Отчет по проводкам и также выгружаем его в Excel для анализа. С помощью фильтра ищем в документах-основаниях 2024 год и ранее, суммируем итоги и заносим их в основную таблицу.

Если у вас ведется учет по договорам, то дата договора будет попадать в фильтр и искажать данные, ее нужно удалить: выделить столбец, где содержатся договор и документ-основание, вверху на панели «Главная» - «Найти и выделить» - «Заменить…» - и с помощью символов, как на скриншоте ниже, убрать весь текст до номера и даты документа-основания.

Г) По итогу таблицы вычисляем НДС по расчетной ставке, т.е. 5/105 (7/107, 20/120):

Д) На сумму выделенного НДС делаем сторнирующую запись дохода в КУДиР: Раздел «Операции» – блок «УСН» - Записи книги доходов и расходов УСН – Создать:

Все, НДС и УСН будут посчитаны корректно, что можно сверить с аналитикой по бух. счетам (подробнее об этом будут статьи «Проверка правильности расчета НДС и УСН»).

Применяя данный способ, мы не нарушаем никакое законодательство в части оформления документов, т.к. счета-фактуры будут сформированы автоматически в программе в соответствии с утвержденным форматом, а порядок выделения в КУДиР предъявленного покупателю НДС подробно нигде не урегулирован: Приказ ФНС России от 07.11.2023 N ЕА-7-3/816@ "Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов..." не изменился с 2023 года, письмо Минфина от 15.11.2024 № 03-11-11/113457 о невключении в доход для УСН суммы НДС не содержит подробностей о заполнении КУДиР, т.е. организация на свое усмотрение вполне может делать это сторнирующей записью.

Все вышеизложенное в виде pdf-файла находится в моем телеграм-канале в свободном доступе: https://t.me/Anisovabuh/28