Почему может неправильно выделяться НДС при УСН при получении оплаты по картам в 1С Бухгалтерия

Как в 1С «Бухгалтерия» 3.0 реализован механизм учета НДС при УСН при получении оплаты от покупателей по платежным картам («Операция по платежной карте», «Платежи по реестру» и «Отчет о розничных продажах»).

На примере ООО на УСН, применяющего пониженную ставку НДС 5% с 01.01.2025г., используется: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1560), Бухгалтерия редакция 3.0 (3.0.172.24).

В 1С «Бухгалтерия» реализован одинаковый механизм учета НДС и УСН для «Операций по платежной карте», «Платежей по реестру» и «Отчета о розничных продажах» - далее будем называть все эти документы обобщенно «Оплата по карте». Рассмотрим его.

При проведении документа «Оплата по карте» сумма оплаты не попадает напрямую на счет 51 «Расчетные счета», а используется промежуточный счет 57.03 «Продажи по платежным картам». Когда денежные средства поступают на расчетный счет организации, разносится банковская выписка с видом операции «Поступление по платежным картам» - далее будем называть ее просто «Банковская выписка», и тогда происходит списание со счета 57 и зачисление на счет 51 за минусом комиссии банка, но которая в целях расчета УСН встает одновременно и в доход, и в расход:

Выделение НДС и включение в доход для УСН происходит не из документов оплаты по карте, а из банковской выписки. Причем, корректные суммы будут только при соблюдении следующих условий:

1. Время проведения банковской выписки должно быть позднее, чем время проведения документа оплаты. Этот алгоритм одинаков для всех документов: «Оплата по платежной карте», «Платеж по реестру» и «Отчет о розничных продажах». В программе есть настройка автоматической установки времени проведения документов, т.е. чтобы реализации были раньше оплат от покупателя, списание материалов позже поступления поставщика, и тому подобное, и чтобы банковская выписка была позднее, чем оплата по карте. Конечно, для ведения учета лучше, чтобы эта настройка в программе была сделана: Раздел «Администрирование» - блок «Настройки программы» - «Проведение документов» - галочка «Время документов устанавливать автоматически».

Если стоит вышеуказанная настройка, то в документах «Оплата по платежной карте» и «Платеж по реестру» время всегда будет 16:00:00, а в документе «Отчет о розничных продажах» - 14:00:00. А в выписке банка по поступлению этих денежных средств на р/с, - время 17:00:00, то есть позднее самих документов оплаты. В таком случае программа видит документы-основания платежа и подтягивает из них НДС.

2. В документе оплаты по карте должна быть проставлена верная ставка НДС, иначе в банковской выписке, соответствующей этому документу оплаты, будет неправильно выделяться НДС:

Если документы загружаются и разносятся автоматически, вероятнее всего, ставка там правильная – заложенная в алгоритм в соответствии с учетной политикой. А вот в документах, которые заносятся вручную (платежи по терминалу, отчеты о розничных продажах), могут быть ошибки, их необходимо проверить перед закрытием квартала.

3. Ваша программа 1С Бухгалтерия должна быть обновлена как минимум до версии 3.0.172.24, т.к. в более ранних релизах существовала программная ошибка, а именно: когда оплата по карте разносится одновременно на счета 62.01 и 62.02, НДС в выписке банка выделялся неверно. На данный момент ошибка исправлена разработчиками 1С.

После любого этапа исправления ошибок или обновления программы необходимо перепроводить не только документы оплаты по карте и выписки банка, но и возвраты покупателям, и все документы реализации, т.к. в них находятся важные регистры.

4. У вас не должно быть ошибок в регистре "Прочие расходы", о нем подробнее:

Чтобы сделать «связку» через счет 57.03 между оплатами по карте и выпиской банка, используется регистр «Прочие расчеты». В нем хранятся документы-основания, которые проставляются программой при разнесении проводок по счетам 62.01. и 62.02 при проведении документа оплаты по карте. Этот регистр используется в банковской выписке именно для того, чтобы видеть, по какому документу пришла оплата, и нужно ли в нем выделять НДС.

Ранее на эти регистры мы не обращали внимание, т.к. они не влияли на включение суммы оплаты в доход по УСН, а корректность разнесения платежей по видам (эквайринг, платежи по реестрам, биллинг) мы контролировали с помощью оборотки по счету 57.03 в разрезе договоров, и этого было достаточно. Теперь же, в рабочей базе организации, у которой активное движение оплат по картам, мы увидим, например, такую картину: платеж по карте вчера принят от контрагента Иванова, а в банковской выписке, которая соответствует этому платежу, на вкладке «Прочие расчеты» стоят документы-основания совсем других контрагентов. То есть когда-то этот список «поехал», но мы об этом даже не узнали, т.к. в стандартных отчетах этот регистр не отображается, и во всех последующих выписках банка проставились неверные документы-основания, которые являются источником некорректного отражения НДС и дохода УСН.

Документ оплаты по карте: в Регистре "Прочие расчеты" одна реализация...

Документ выписки банка: в Регистре "Прочие расчеты" совсем другие реализации...

Откуда могли пойти такие ошибки? Возможно, когда-то при разнесении банка перепутали договор эквайринга с договором биллинга, или где-то оказалось расхождение по сумме между оплатой по карте и теми деньгами, которые пришли на расчетный счет - и такое бывает, или в отчете о розничных продажах забыли отразить данные на всех вкладках, если его разносят вручную, и тому подобное. Потом бухгалтер в ОСВ по счету 57.03 увидел некорректное сальдо, зашел и поправил, но в регистрах движения так и остались неверные документы-основания. Также не всегда корректно отражаются в программе возвраты покупателям на банковскую карту (именно в части документов-оснований).

Для правильного отражения НДС и УСН нам придется выяснить причину расхождений в регистре «Прочие расчеты» и поправить вручную данный регистр в соответствующем документе «Банковская выписка»: Открыть «Движения документа» (кнопка ДтКт), на вкладке «Прочие расчеты» поставить галочку «Ручная корректировка», вручную добавить строки с теми документами, которые не должны отражаться в последующих документах, «Записать и закрыть».

Конечно, в поиске расхождений очень помогла бы возможность раскрывать оборотно-сальдовую ведомость по счету 57.03 в разрезе «Расчетных документов» из регистра «Прочие расчеты», но увы…

Пожелание разработчикам 1С Бухгалтерия: раз уж вы сделали такой алгоритм расчета НДС, завязанный на регистр «Прочие расчеты», сделайте и возможность смотреть хоть какую-то аналитику по этому регистру.

На данный момент информацию о регистрах можно получить только с помощью универсального отчета: Раздел «Отчеты» - блок «Стандартные отчеты» - Универсальный отчет – «Тип объекта = Регистр накопления», «Имя объекта = Прочие расчеты». Если все документы движения разнесены правильно, то «Количество записей» напротив каждой строки будет = 2, то есть один и тот же документ движения находится в основании оплаты по карте и в банковской выписке. Обратить внимание нужно на те записи, где «Количество записей» = 1.

Если двойным щелчком раскрыть ячейку суммы и выбрать поле «Регистратор», то мы увидим перечень документов, в которых используется данная строка регистра:

После того, как вы найдете и исправите документы движения в регистре «Прочие расчеты» в банковских выписках, нужно перепровести все последующие документы оплаты и реализации, и проверить выделение НДС и УСН в последнем документе квартала, если все верно, значит, вы восстановили последовательность.

Если же у вас тысячи документов движения оплат по карте, и так и не получилось разобраться с тем, почему НДС выделяется некорректно, остается единственный способ, чтобы посчитать правильно НДС и УСН, и быть хоть как-то уверенным в получившихся суммах: сводно по аналитике бухгалтерских счетов, но об этом в другой статье «Сводный метод учета НДС на УСН».