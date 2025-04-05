Покупатель неверно указал НДС в платежке: налоговые последствия.

Нужно ли требовать письмо от покупателя об уточнении платежа, если он указал неверную ставку НДС?

Вариант 1.

Продавец товаров (поставщик услуг) является плательщиком НДС, неважно, на общем режиме или на УСН. Покупатель указал в платежке неверную ставку НДС, например, 20% вместо 5%, или вообще «Без НДС».

Налоговых последствий для продавца не будет никаких. Обязанность уплаты НДС установлена налоговым кодексом, условия освобождения от уплаты НДС перечислены в статьях 145, 146, 149 НК РФ, и там совершенно ничего не сказано о выделении НДС в платежном документе покупателем. Порядок применения ставки НДС (0%, 10%, 20%, 5%, 7% и т.д.) также установлен ст.164 НК РФ, а не выбором покупателя. Завышение/занижение ставки НДС в назначении платежа, как и наличие/отсутствие уточняющих писем от покупателя по этому поводу, никак не влияет на обязанность продавца выделить НДС и уплатить его в бюджет, если он является плательщиком НДС в соответствии с налоговым кодексом РФ. Так и незачем загружать бухгалтерию ненужной работой.

А вот последствия в учете, если вы его ведете с помощью программы 1С «Бухгалтерия», могут быть: об этом я подробно писала в статье «Почему может неправильно выделяться НДС при УСН при получении оплаты от покупателей на расчетный счет (в банковских выписках)». Вкратце: алгоритм программы подставляет неверную ставку из назначения платежа в документ банковской выписки, и, если вручную не изменить ставку на верную, аванс покупателя не попадет в автоматическое заполнение авансовых счетов-фактур. Но ведь это технический момент, по сути, недоработка программы 1С, который мы не должны перекладывать на покупателя. Вообще, призывать покупателей внимательнее относиться к заполнению платежек – занятие абсолютно бессмысленное, т.к. добиться 100%-ого правильного заполнения документов невозможно в силу человеческого фактора, здесь скорее нужно задавать вопросы разработчикам бухгалтерских программ на предмет корректности автоматизации процесса выделения НДС из платежей.

Налоговые последствия для покупателя, применяющего ставку 20%, могут возникнуть в том случае, если он при перечислении аванса поставщику в платежке занизил сумму НДС, например, написал «Без НДС» или 5% вместо 20%, а потом данную сумму решил принять к вычету. В соответствии с п.9 ст.172 НК РФ для получения такого вычета необходимо подтвердить фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, при отсутствии в платежке выделенной суммы НДС есть риск отказа в вычете. Если покупатель в такой ситуации захочет себя обезопасить, он сам напишет заявление об уточнении платежа, т.е. продавцу, опять же, ничего делать не нужно.

Вариант 2.

Продавец товаров (поставщик услуг) не является плательщиком НДС, например, применяет УСН и выручка менее 60 млн. руб. Покупатель указал в платежке ставку НДС 20% или 5% вместо «Без НДС».

Налоговых последствий ни для продавца, ни для покупателя не будет никаких. В интернете до сих пор висят статьи с пугающими историями о получении требования об уплате НДС и блокировке расчетного счета налоговым органом после получения «упрощенцем» платежа с выделенным НДС, - это истории давно минувших дней, если они вообще правдивы. Еще в 2018 году Минфин и ФНС проявили единодушие в следующем вопросе:

«Обязанность по уплате НДС в бюджет возлагается на продавца, применяющего упрощенную систему налогообложения, только в случае выставления таким продавцом покупателю товаров (работ, услуг) счета-фактуры с выделением суммы НДС. В этой связи при невыставлении счета-фактуры продавцом, применяющим упрощенную систему налогообложения, обязанности по уплате НДС в бюджет не возникает и в том случае, если в договоре стоимость реализуемых товаров (работ, услуг) указана «с НДС» и при оплате этих товаров (работ, услуг) заказчиком в платежном поручении выделена сумма НДС» (Письмо Министерство финансов Российской Федерации № 03-07-14/9470 15.02.2018, Письмо ФНС России от 08.02.2018 N СД-2 3/203@).

Никаких уточняющих писем не требуется ни получателю платежа, ни отправителю (т.к. авансовый НДС к вычету он все равно принять не может – продавец не является плательщиком НДС).

Подытожим: не тратьте зря свое время.