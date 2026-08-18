Как не надо оформлять аренду транспорта у сотрудников

Суть спора:
Автошкола наряду с заработной платы выплачивала водителям вознаграждение по договору аренды без экипажа, обязав их для заключения договора регистрировать ИП.
Налоговый орган посчитал, что договорами аренды замаскирована переменная часть заработной платы, суд встал на сторону проверяющих. Предприятию предъявлены НДФЛ и страховые взносы, плюс штрафы, на общую сумму 2 728 847 руб.
Признаки фиктивности аренды:
- договором закреплена обязанность арендодателя, а не арендатора, поддерживать надлежащее состояние арендованного транспортного средства в нарушение статьи 646 ГК РФ;
- расходы на ГСМ, содержание и эксплуатацию транспортных средств оплачивались самими работниками (арендодателями) за счет личных средств и не компенсировались Учреждением;
- закреплено право арендодателя на использование транспортного средства в нерабочее время в личных целях;
- стоимость арендной платы не фиксированная, а зависит от количества отработанных часов;
- в полисах ОСАГО работниками указывалась цель использования транспортного средства не "учебная езда", а "личная езда";
- транспортные средства не передавались Учреждению во временное владение и пользование, оставаясь в исключительном пользовании работников;
- трудовые договоры с ИП ничем не отличались от договоров с остальными сотрудниками.
Защита налогоплательщика:
Налогоплательщик заявил, что спорные (арендные) выплаты по сути являлись компенсацией за использование работниками принадлежащего им имущества (автомобилей). Но, при этом, им не были представлены первичные документы, подтверждающие затраты работников, подлежащие компенсации, а именно: оплату работниками ГСМ, осуществление других расходов с указанием сумм, позволяющих установить связь выплат Учреждения (работодателя) с фактически понесенными работниками затратами. Естественно, данный довод не был принят судом.
Вывод:
- Самое обидное, что у автошколы была реальная законная необходимость в привлечении и использовании авто, т.к. предприятие обязано обеспечить сотрудников, производящих обучение вождению, транспортными средствами в силу ТК РФ. Если нет своих автомобилей, взять в аренду (или использовать авто работника с компенсацией затрат). То есть, все правовые обоснования для аренды у предприятия были, но оно не смогло ими воспользоваться из-за некорректного оформления документов и смешения аренды со сдельной заработной платой.
- Предприятию нужно с самого начала определиться с правовой природой выплат: либо договор аренды (с ИП или физлицом, с экипажем или без), либо компенсация затрат работникам за использование личного транспорта в служебных целях, ведь у них совершенно разный документооборот и налогообложение.
- Распределение обязанностей в договоре по несению затрат на содержание и эксплуатацию автомобиля должно полностью соответствовать нормам законодательства, иначе это довод проверяющих о фиктивности сделки.
- Первичные документы – основа основ и доказательства налогоплательщика.
Это судебное дело – яркий пример того, насколько важно грамотно оформлять документы, тем более, когда речь идет о попытке оптимизировать затраты. Каждое слово в договоре или приказе может иметь налоговые последствия.
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