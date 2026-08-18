Как не надо оформлять аренду транспорта у сотрудников

Признаки фиктивности аренды:

- договором закреплена обязанность арендодателя, а не арендатора, поддерживать надлежащее состояние арендованного транспортного средства в нарушение статьи 646 ГК РФ;

- расходы на ГСМ, содержание и эксплуатацию транспортных средств оплачивались самими работниками (арендодателями) за счет личных средств и не компенсировались Учреждением;

- закреплено право арендодателя на использование транспортного средства в нерабочее время в личных целях;

- стоимость арендной платы не фиксированная, а зависит от количества отработанных часов;

- в полисах ОСАГО работниками указывалась цель использования транспортного средства не "учебная езда", а "личная езда";

- транспортные средства не передавались Учреждению во временное владение и пользование, оставаясь в исключительном пользовании работников;

- трудовые договоры с ИП ничем не отличались от договоров с остальными сотрудниками.