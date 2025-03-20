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Елена Демина
Управление финансами

Финансовый шторм: твой бизнес готов? 🌊📉

Недавно ко мне пришел предприниматель с интересным запросом. Говорит: «Хочу не просто понять, как делать стресс-тесты, но и научиться этому сам. Ну, чтобы в будущем без паники разбираться в долгосрочном планировании, инструментах и технологиях».

Отличная идея! Потому что если не проверять бизнес на прочность, можно неожиданно угодить в финансовую яму. Вроде всё нормально, а потом – раз, и лавина проблем.

Что такое стресс-тест?

Это как краш-тест для бизнеса. Берем вашу финансовую модель и начинаем "бросать" в неё разные неприятные сценарии: продажи падают, курс скачет, клиенты задерживают платежи. Если после всех этих "испытаний" компания остается на плаву – значит, всё продумано грамотно.

Кто помогает делать стресс-тест?

1️⃣ Финансовые аналитики и консультанты – те, кто умеет предсказывать возможные риски и знает, где бизнесу может прилететь неожиданный удар.

2️⃣ Финансисты внутри компании – если есть специалист, который ведет деньги, его можно обучить этим методам. Это очень полезно, особенно если планируете рост.

3️⃣ Ты сам! Да-да, при желании можно самому разобраться, как это работает. Я помогу с инструментами и объясню, что к чему.

А если человек без экономического образования?

Можно ли научить стресс-тестированию сотрудника, который не учился на финансиста? Да! Главное – умение работать с цифрами, логика и немного здравого смысла. Придется разобраться с такими штуками, как денежный поток, рентабельность и маржинальность, но это реально. Всё объясняю простым языком.

Как научиться стресс-тестированию?

📌 Прогоняем сценарии: от "всё супер" до "всё пропало!"

📌 Разбираемся в ключевых показателях: какие цифры отслеживать в первую очередь

📌 Осваиваем инструменты: Excel, Гугл и крутые финмодели

📌 Учимся стратегически думать: как заранее предусмотреть риски и подготовиться к ним

📌 Выдыхаем: стресс-тест – это не страшно, а наоборот, полезно. Ты получаешь контроль над ситуацией и не впадаешь в панику при первых признаках шторма.

Если хочешь научиться управлять будущим своего бизнеса и быть готовым ко всему – пиши мне! Разберемся вместе 😉

Мои контакты @elenademina_findoctor

Информации об авторе

Елена Демина

Елена Демина

Финансовый директор в самозанятый

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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