Финансовый шторм: твой бизнес готов? 🌊📉

1️⃣ Финансовые аналитики и консультанты – те, кто умеет предсказывать возможные риски и знает, где бизнесу может прилететь неожиданный удар.

2️⃣ Финансисты внутри компании – если есть специалист, который ведет деньги, его можно обучить этим методам. Это очень полезно, особенно если планируете рост.

3️⃣ Ты сам! Да-да, при желании можно самому разобраться, как это работает. Я помогу с инструментами и объясню, что к чему.

А если человек без экономического образования?

Можно ли научить стресс-тестированию сотрудника, который не учился на финансиста? Да! Главное – умение работать с цифрами, логика и немного здравого смысла. Придется разобраться с такими штуками, как денежный поток, рентабельность и маржинальность, но это реально. Всё объясняю простым языком.