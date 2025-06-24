Минтруд сократил сроки хранения пенсионных дел: что делать, чтобы не остаться без доказательств стажа

📜 Почему это важно? Чем грозит сокращение сроков хранения?

Казалось бы, какая разница, сколько лет лежат бумажки в архиве? Разница огромна, если вам или вашим наследникам понадобится:

Оспорить размер пенсии: Доказать стаж, зарплату, особые условия труда.

Восстановить пенсию: Если выплату ошибочно прекратили давно.

Получить компенсацию: Например, за недоплаты прошлых лет.

Оформить наследство: Подтвердить факт получения пенсии умершим родственником.

Доказать льготный стаж: Для перерасчета пенсии ("северный", вредный стаж и т.д.).

Риск №1: Если дело уничтожено, восстановить документы из него будет крайне сложно, а часто — невозможно. Работодатели тоже не хранят документы вечно (обычно 75 лет по ст. 22.1 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в РФ", но это не гарантия).

Риск №2: Ошибки в цифровой платформе (ЕЦПС). Если там нет полных данных об инвалидности, а бумажное дело уже уничтожили через 3 года, доказать что-либо будет нереально.