Налог от продажи квартиры

Как рассчитать налог с продажи квартиры в 2025 году: новые ставки!

Главное изменение 2025 года: Введена прогрессивная ставка НДФЛ для доходов от продажи имущества (Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Теперь не просто 13%:

13% уплачивается с части дохода, не превышающей 2 400 000 рублей .

15% уплачивается с части дохода, превышающей 2 400 000 рублей.

Но! Налог берется не со всей суммы продажи, а с налогооблагаемой базы. Вот как ее определить:

Сравните две суммы: Цену продажи по договору.

70% от кадастровой стоимости квартиры на 1 января года продажи (узнать можно на сайте Росреестра). Налогооблагаемая база = Большая из этих двух сумм. Государство страхуется от занижения цены в договоре.

Теперь уменьшаем базу (ваша главная задача!):

Вы можете выбрать один из двух способов (какой выгоднее — считайте):

Вычет в размере расходов на покупку (Доходы минус Расходы): Формула: Налог = (Налогооблагаемая база - Фактические расходы на покупку этой квартиры) x Ставка (13%/15%)

Требуется подтвердить расходы: Договор купли-продажи, расписка продавца, банковская выписка о переводе денег, акт приема-передачи. Без документов вычет не дадут!

Идеально подходит, если вы купили квартиру недавно и продаете с небольшой прибылью или даже в убыток. Имущественный налоговый вычет (Фиксированный 1 млн рублей): Формула: Налог = (Налогооблагаемая база - 1 000 000 руб.) x Ставка (13%/15%)

Не требует подтверждения расходов. Дается автоматически.

Идеально подходит, если: Квартира досталась бесплатно (наследство, дарение) и расходов нет. Расходы на покупку были маленькими или подтвердить их невозможно. Продали квартиру дешево, но дороже 1 млн руб. (налог будет с небольшой суммы).

Важно: Этот вычет применяется один раз в год ко всем проданным объектам недвижимости вместе взятым 61113. Если продали две квартиры, вычет 1 млн делится между ними.

Как применить прогрессивную ставку (примеры):