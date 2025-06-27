Сколько реально стоит банкротство в 2025? Разбираем по копейкам

📝 Шаблон ходатайства о рассрочке платежа финуправляющему

В Арбитражный суд г. __________ От: ФИО, адрес, телефон ХОДАТАЙСТВО о рассрочке уплаты вознаграждения финансовому управляющему В рамках дела № __________ о банкротстве ФИО прошу предоставить рассрочку уплаты депозита для финансового управляющего в размере 25 000 ₽ на следующих условиях: - 12 500 ₽ вношу при подаче заявления; - 12 500 ₽ — в течение 30 дней после первого заседания. Причина: тяжелое материальное положение (справка о доходах прилагается). На основании ст. 213.4 ФЗ №127 «О банкротстве», Прошу удовлетворить ходатайство. Дата, подпись.

💎 Итог: 5 правил для экономного банкротства