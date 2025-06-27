Сколько реально стоит банкротство в 2025? Разбираем по копейкам

✅ Вариант 1: Бесплатное банкротство через МФЦ (для 15% должников)
Условия по ст. 223.1 ФЗ №127:
Долг ≤ 1 000 000 ₽;
Нет имущества (кроме единственного жилья, бытовых вещей);
Закрыто исполнительное производство (приставы подтвердили: взыскивать нечего).
Как проходит:
Подаете заявление в МФЦ + паспорт + справку ФССП о невозможности взыскания.
Через 6 месяцев долги аннулируются автоматически.
Плюсы: 0 расходов, не нужен управляющий, не надо ездить в суд.
Минусы: не подходит, если есть машина, дача, вклад > 10 000 ₽.
💡 Пример: Пенсионерка из Омска списала 890 000 ₽ за коммуналку через МФЦ. Собрала документы за 2 дня — результат через 5 месяцев.
⚖️ Вариант 2: Судебное банкротство (для 85% должников)
Порог долга: от 300 000 ₽ (ниже — суд часто отказывает). Обязательно! Просрочка ≥ 3 месяцев.
📊 Таблица 1: Обязательные расходы (без юристов)
Статья
Сумма (₽)
Детали
Финуправляющий
25 000
Фикс-плата за процедуру (ст. 20.6 ФЗ №127). Важно: если суд введет реструктуризацию, а потом реализацию — платите 25 000 ₽ за каждую!
Публикации в «Коммерсанте»
6 000–15 000
317,65 ₽/см². Минимум 20 см² (≈6 353 ₽). При реструктуризации + продаже имущества — две публикации!
Публикации на Федресурсе
3 000–10 000
484,74 ₽ за сообщение. Нужно 6-10 шт. (о начале процедуры, торгах, итогах)
Почтовые расходы
2 000–8 000
Уведомления кредиторам (≈85 ₽/письмо). Чем больше банков — тем дороже
Прочее (банк, спецсчет)
1 500–5 000
Комиссии за открытие счета, переводы
Итого минимум
48 000
Если нет имущества и споров.
⚠️ Совет: Оплату финуправляющего (25 000 ₽) можно разбить: 12 500 ₽ при подаче иска + 12 500 ₽ через месяц через ходатайство.
📌 Что удорожает процедуру до 300 000+ ₽:
А) Наличие имущества (квартира, авто, бизнес):
Оценка квартиры: 8 000–25 000 ₽;
Торги: 15 000–50 000 ₽ (организатор + комиссия ЭТП);
Хранение авто: 3 000 ₽/мес.
Б) Юридическое сопровождение:
Услуга
Цена (₽)
Консультация
0–5 000
Сбор документов
15 000–30 000
Полное сопровождение «под ключ»
69 000–300 000
Когда выгодно брать юриста:
Есть имущество, которое хочется сохранить;
Кредиторов > 5;
Были подозрительные сделки (дарение квартиры родственнику за последние 3 года).
В) Скрытые ловушки (из практики 2025):
«Двойная оплата» за управляющего: Если суд сначала вводит реструктуризацию, а потом продажу имущества — платите 2 × 25 000 ₽. Как избежать: сразу пишите ходатайство о переходе к реализации имущества.
Проценты от продажи активов: Управляющий получит 7% от суммы проданной квартиры/машины. Если квартира за 3 млн ₽ — +210 000 ₽ из конкурсной массы.
Оспаривание сделок: Если дарили имущество перед банкротством, кредиторы потребуют экспертизу документов (+20 000–100 000 ₽).
💸 Кейс: Дмитрий из Краснодара подал на банкротство с долгом 2,1 млн ₽. В процессе выяснилось, что 2 года назад он переоформил квартиру на брата. Суд аннулировал сделку, квартиру продали, а Дмитрий заплатил 63 000 ₽ за оценку и 12 000 ₽ за доп. публикации.
📉 Как сэкономить 45%: инструкция
Собирайте документы сами:
Выписка из ЕГРН — бесплатно через Росреестр;
Справка об отсутствии ИП — 0 ₽ на сайте ФНС.
Выбирайте управляющего через СРО: Их тарифы на 15% ниже рыночных.
Откажитесь от реструктуризации: Пишите в заявлении: «Прошу ввести процедуру реализации имущества» — минус 25 000 ₽.
Рассрочка у юристов:
«КредитаНет»: от 8 460 ₽/мес;
«Долгам.Нет»: первый платёж после списания долгов.
📝 Шаблон ходатайства о рассрочке платежа финуправляющему
В Арбитражный суд г. __________ От: ФИО, адрес, телефон ХОДАТАЙСТВО о рассрочке уплаты вознаграждения финансовому управляющему В рамках дела № __________ о банкротстве ФИО прошу предоставить рассрочку уплаты депозита для финансового управляющего в размере 25 000 ₽ на следующих условиях: - 12 500 ₽ вношу при подаче заявления; - 12 500 ₽ — в течение 30 дней после первого заседания. Причина: тяжелое материальное положение (справка о доходах прилагается). На основании ст. 213.4 ФЗ №127 «О банкротстве», Прошу удовлетворить ходатайство. Дата, подпись.
💎 Итог: 5 правил для экономного банкротства
Пробуйте МФЦ — если долг ≤ 1 млн ₽ и нет активов, это 0 ₽.
Избегайте реструктуризации — она почти всегда проигрышная (+25 000 ₽).
Торгуйтесь с юристами — средняя цена «под ключ» в 2025 — 89 000 ₽, а не 300 000 ₽.
Подавайте ходатайство о рассрочке — даже если суд частично откажет, сэкономите 30%.
Не скрывайте имущество! Расходы на оспаривание сделок съедят до 70% его стоимости.
Комментарии1
Здорово, что теперь банкротом можно стать без танцев с бубном и ритуалов в суде, но, по-моему, легче уж купить ковер-самолет для эмиграции от долгов, чем соблюдать все эти "плюшевые" условия!