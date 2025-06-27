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Васильева Яна
Банкротство

Сколько реально стоит банкротство в 2025? Разбираем по копейкам

«Хочу списать долги, но боюсь разориться на процедуре» — знакомая мысль? Вы не одиноки: 68% должников откладывают банкротство из-за страха перед тратами. Развеиваю мифы: минимум — 0 ₽, максимум — 300 000+ ₽. Готовлю полную смету, чтобы вы не переплатили ни копейки!

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Вариант 1: Бесплатное банкротство через МФЦ (для 15% должников)

Условия по ст. 223.1 ФЗ №127:

  • Долг ≤ 1 000 000 ₽;

  • Нет имущества (кроме единственного жилья, бытовых вещей);

  • Закрыто исполнительное производство (приставы подтвердили: взыскивать нечего).

Как проходит:

  1. Подаете заявление в МФЦ + паспорт + справку ФССП о невозможности взыскания.

  2. Через 6 месяцев долги аннулируются автоматически.

  3. Плюсы: 0 расходов, не нужен управляющий, не надо ездить в суд.

  4. Минусы: не подходит, если есть машина, дача, вклад > 10 000 ₽.

💡 Пример: Пенсионерка из Омска списала 890 000 ₽ за коммуналку через МФЦ. Собрала документы за 2 дня — результат через 5 месяцев.

⚖️ Вариант 2: Судебное банкротство (для 85% должников)

Порог долга: от 300 000 ₽ (ниже — суд часто отказывает). Обязательно! Просрочка ≥ 3 месяцев.

📊 Таблица 1: Обязательные расходы (без юристов)

Статья

Сумма (₽)

Детали

Финуправляющий

25 000

Фикс-плата за процедуру (ст. 20.6 ФЗ №127). Важно: если суд введет реструктуризацию, а потом реализацию — платите 25 000 ₽ за каждую!

Публикации в «Коммерсанте»

6 000–15 000

317,65 ₽/см². Минимум 20 см² (≈6 353 ₽). При реструктуризации + продаже имущества — две публикации!

Публикации на Федресурсе

3 000–10 000

484,74 ₽ за сообщение. Нужно 6-10 шт. (о начале процедуры, торгах, итогах)

Почтовые расходы

2 000–8 000

Уведомления кредиторам (≈85 ₽/письмо). Чем больше банков — тем дороже

Прочее (банк, спецсчет)

1 500–5 000

Комиссии за открытие счета, переводы

Итого минимум

48 000

Если нет имущества и споров.

⚠️ Совет: Оплату финуправляющего (25 000 ₽) можно разбить: 12 500 ₽ при подаче иска + 12 500 ₽ через месяц через ходатайство.

📌 Что удорожает процедуру до 300 000+ ₽:

А) Наличие имущества (квартира, авто, бизнес):

  • Оценка квартиры: 8 000–25 000 ₽;

  • Торги: 15 000–50 000 ₽ (организатор + комиссия ЭТП);

  • Хранение авто: 3 000 ₽/мес.

Б) Юридическое сопровождение:

Услуга

Цена (₽)

Консультация

0–5 000

Сбор документов

15 000–30 000

Полное сопровождение «под ключ»

69 000–300 000

Когда выгодно брать юриста:

  • Есть имущество, которое хочется сохранить;

  • Кредиторов > 5;

  • Были подозрительные сделки (дарение квартиры родственнику за последние 3 года).

В) Скрытые ловушки (из практики 2025):

  1. «Двойная оплата» за управляющего: Если суд сначала вводит реструктуризацию, а потом продажу имущества — платите 2 × 25 000 ₽. Как избежать: сразу пишите ходатайство о переходе к реализации имущества.

  2. Проценты от продажи активов: Управляющий получит 7% от суммы проданной квартиры/машины. Если квартира за 3 млн ₽ — +210 000 ₽ из конкурсной массы.

  3. Оспаривание сделок: Если дарили имущество перед банкротством, кредиторы потребуют экспертизу документов (+20 000–100 000 ₽).

💸 Кейс: Дмитрий из Краснодара подал на банкротство с долгом 2,1 млн ₽. В процессе выяснилось, что 2 года назад он переоформил квартиру на брата. Суд аннулировал сделку, квартиру продали, а Дмитрий заплатил 63 000 ₽ за оценку и 12 000 ₽ за доп. публикации.

📉 Как сэкономить 45%: инструкция

  1. Собирайте документы сами:

    • Выписка из ЕГРН — бесплатно через Росреестр;

    • Справка об отсутствии ИП — 0 ₽ на сайте ФНС.

  2. Выбирайте управляющего через СРО: Их тарифы на 15% ниже рыночных.

  3. Откажитесь от реструктуризации: Пишите в заявлении: «Прошу ввести процедуру реализации имущества» — минус 25 000 ₽.

  4. Рассрочка у юристов:

    • «КредитаНет»: от 8 460 ₽/мес;

    • «Долгам.Нет»: первый платёж после списания долгов.

📝 Шаблон ходатайства о рассрочке платежа финуправляющему

В Арбитражный суд г. __________ От: ФИО, адрес, телефон ХОДАТАЙСТВО о рассрочке уплаты вознаграждения финансовому управляющему В рамках дела № __________ о банкротстве ФИО прошу предоставить рассрочку уплаты депозита для финансового управляющего в размере 25 000 ₽ на следующих условиях: - 12 500 ₽ вношу при подаче заявления; - 12 500 ₽ — в течение 30 дней после первого заседания. Причина: тяжелое материальное положение (справка о доходах прилагается). На основании ст. 213.4 ФЗ №127 «О банкротстве», Прошу удовлетворить ходатайство. Дата, подпись.

💎 Итог: 5 правил для экономного банкротства

  1. Пробуйте МФЦ — если долг ≤ 1 млн ₽ и нет активов, это 0 ₽.

  2. Избегайте реструктуризации — она почти всегда проигрышная (+25 000 ₽).

  3. Торгуйтесь с юристами — средняя цена «под ключ» в 2025 — 89 000 ₽, а не 300 000 ₽.

  4. Подавайте ходатайство о рассрочке — даже если суд частично откажет, сэкономите 30%.

  5. Не скрывайте имущество! Расходы на оспаривание сделок съедят до 70% его стоимости.

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

6 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
  • Ольга Сидорова
    Индивидуальный предприниматель

    Здорово, что теперь банкротом можно стать без танцев с бубном и ритуалов в суде, но, по-моему, легче уж купить ковер-самолет для эмиграции от долгов, чем соблюдать все эти "плюшевые" условия!

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