Подарил дом сожительнице, а она не отдала?

Что пошло не так: Разбор "авантюры" с дарением дома

Давайте честно: герой нашей истории попал в ловушку из-за незнания законов и слепого доверия. Вот как это работало в его голове (и почему не сработало в реальности):

Проблема: В доме прописаны родственники (допустим, бывшая жена или брат). Они давно не живут там, но выписать их против воли сложно — нужно решение суда (ст. 31 ЖК РФ). Квартплата может капать, а продать дом с "мертвыми душами" проблематично. "Гениальное" решение сожительницы: "Дарите мне дом! Как новый собственник, я легко выпишу твоих родственников через суд (ведь они не члены моей семьи!). Потом я подарю дом обратно тебе. Просто формальность!". Крах плана: Получив право собственности (ст. 223 ГК РФ), женщина выселяет родню... и благополучно забывает о "обратном дарении". Мужчина остается у разбитого корыта. Его иск о признании дарственной недействительной суд отклоняет. Почему?

Судья смотрит только на документы (ст. 168, 178 ГК РФ):

Договор дарения оформлен правильно? Да. Зарегистрирован в Росреестре? Да.

Даритель был дееспособен? Да. Действовал добровольно? Формально — да, сам подписал.

Был ли обман, угрозы, заблуждение? Мужчина утверждает, что его ввели в заблуждение насчет необходимости дарения для выселения. НО! Суд говорит: "Заблуждение касалось мотивов сделки ("я дарю, чтобы она потом отдала"), а не ее сути (безвозмездная передача дома). Мотивы не делают сделку недействительной!" (Постановление Пленума ВС РФ № 25).

Главная ошибка: Мужчина мог выселить родственников САМ, не теряя права собственности! Дарение было абсолютно лишним и рискованным.