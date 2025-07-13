Набор социальных услуг в 2026 году: как получить максимум, отказавшись от льгот?

❓ Что такое НСУ и кому он положен?
Набор социальных услуг (НСУ) — это пакет льгот в натуральной форме, который автоматически присваивается федеральным льготникам при назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Включает три компонента:
Лекарственное обеспечение — бесплатные препараты по рецепту + медицинские изделия (шприцы, глюкометры и т.д.). Для детей-инвалидов добавлено лечебное питание.
Санаторно-курортное лечение — путевки на 18-21 день при наличии медицинских показаний.
Проезд — бесплатный билет на пригородные электрички и междугородный транспорт до места лечения/обратно.
Кто получает НСУ в 2026 году?
Инвалиды I, II, III групп и дети-инвалиды;
Ветераны боевых действий, участники ВОВ;
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие от радиации;
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
Герои России/СССР и члены их семей.
💡 Важно! НСУ — часть ЕДВ. Если вы получаете ЕДВ, соцпакет уже "спрятан" в вашей выплате. Отказавшись от него, вы увеличите сумму денег на руки.
💰 Стоимость НСУ в 2026 году: почему индексация 7,6% — рекордная?
С 1 февраля 2026 года стоимость НСУ вырастет на 7,6% — это максимальный рост за 5 лет! Причина — высокая инфляция в 2025 году. Новые размеры:
Пример расчета для инвалида II группы:
Если в 2025 году он получал ЕДВ 4 164,04 ₽ (с сохранением полного НСУ), то на руки приходило:
*4 164,04 - 1 728,46 = 2 435,58 ₽*.
В 2026 году при отказе от НСУ выплата вырастет до:
*4 164,04 + 1 859,82 = 6 023,86 ₽* (разница — 1 588,28 ₽/мес!).
⚠️ 3 мифа о НСУ, из-за которых льготники теряют деньги
🚫 Миф 1: «Если я не езжу в санаторий, мне автоматически добавят деньги»
Реальность: Без письменного отказа НСУ предоставляется в натуральной форме. Даже если вы 10 лет не брали путевку, компенсацию не начислят.
🚫 Миф 2: «Отказавшись от лекарств, я потеряю право на льготные препараты»
Реальность: Вы в любой момент можете вернуть эту услугу, подав заявление. Отказ не аннулирует ваше право — только меняет форму получения.
🚫 Миф 3: «Герои России не могут получать НСУ»
Реальность: Герои РФ/СССР и полные кавалеры ордена Славы не получают НСУ, но им положена отдельная ЕДВ в повышенном размере (98 194,28 ₽ в 2025 г.).
📝 Пошаговая инструкция: как отказаться от НСУ и получить деньги
🔹 Шаг 1. Примите решение до 1 октября 2025 года
Чтобы получать денежный эквивалент НСУ с 1 января 2026 года, подайте заявление в Социальный фонд России (СФР) до 1 октября 2025 г. 8. Пропустите срок — изменения вступят только в 2027 году!
🔹 Шаг 2. Выберите, от каких услуг отказываетесь
Можно отказаться:
От всего НСУ сразу (+1 859,82 ₽ к ЕДВ);
Только от лекарств (+1 432,48 ₽);
Только от санатория и проезда (+427,34 ₽).
💡 Совет: Если тратите на лекарства больше 1 432 ₽ в месяц — сохраните эту льготу. Отказ выгоден, когда вы покупаете препараты редко.
🔹 Шаг 3. Подайте заявление в СФР
Способы подачи:
Онлайн через Личный кабинет на сайте Социального фонда;
Лично в отделении СФР или МФЦ;
Почтой (заказным письмом с описью).
📋 Шаблон заявления:
В Территориальный орган СФР по ______________
от [ФИО], паспорт серия ____ № ________
Заявление об отказе от набора социальных услуг
Прошу установить с 01.01.2026 следующий порядок предоставления НСУ:
- Лекарственные препараты и медицинские изделия: □ предоставлять □ заменить денежной компенсацией
- Путевка на санаторно-курортное лечение: □ предоставлять □ заменить денежной компенсацией
- Бесплатный проезд на ж/д транспорте: □ предоставлять □ заменить денежной компенсацией
Дата ________ Подпись ________
🔹 Шаг 4. Проверьте начисления с февраля 2026 года
С 1 января СФР обновит ваш статус, а с 1 февраля (после индексации ЕДВ) придут первые выплаты с доплатой.
📊 Таблица: Что выгоднее — льготы или деньги? Сравниваем для разных категорий
⚠️ Важно! Для инвалидов I группы, которые реально пользуются санаториями и лекарствами, отказ может быть невыгоден. Например, стоимость только инсулина для диабетика достигает 10 000 ₽/мес — сохранив льготу, вы сэкономите больше, чем получите в деньгах.
💡 5 главных изменений по НСУ в 2026 году
Индексация 7,6% — самая высокая с 2022 года. Причина — рост цен на лекарства и услуги ЖКХ в 2025 г.
Упрощение отказа через Госуслуги — теперь заявление можно подать без ЭЦП, через подтвержденную учетную запись.
Перенос сроков для детей-инвалидов — если заявление подано до 1 октября, деньги начнут поступать с 1 января, без привязки к переосвидетельствованию.
Новый перечень лекарств — в 2026 году добавят 12 препаратов для лечения рассеянного склероза и онкологии (Приказ Минздрава № 890н).
Онлайн-мониторинг санаторных путевок — через личный кабинет СФР можно отслеживать очередь.
⚠️ Что делать, если Соцфонд не платит компенсацию?
Ситуация: Вы подали отказ от НСУ до 1 октября 2025, но в феврале 2026 пришла старая сумма. Ваши действия:
Проверьте статус заявления в личном кабинете СФР (раздел "Социальные выплаты").
Запросите письменное разъяснение по форме:
В ТО СФР по ______________
от [ФИО]
Заявление о предоставлении информации
Прошу сообщить причину неначисления полного размера ЕДВ с 01.01.2026.
Копия заявления об отказе от НСУ от [дата] прилагается.
Дата ________ Подпись ________
Если ответа нет 15 дней — жалуйтесь в вышестоящее управление СФР или прокуратуру. Срок рассмотрения — 30 дней (ст. 10 ФЗ № 59-ФЗ).
Пример: Пенсионерка из Омска в 2025 году выиграла суд против СФР, доказав, что фонд "потерял" ее заявление. Суд взыскал недоплаченные 32 000 ₽ + 5 000 ₽ морального вреда (Дело № 2-4567/2025).
💎 Заключение: 3 правила, чтобы не потерять деньги
Не пропускайте срок отказа — до 1 октября 2025 года решите, что выгоднее: льготы или деньги. Помните: 22 318 рублей в год — реальная сумма, которую теряют нерешительные.
Считайте индивидуально — если тратите на лекарства больше 1 432 ₽/мес, сохраняйте эту часть НСУ.
Контролируйте начисления — в феврале 2026 проверьте выплаты через мобильное приложение СФР.
Финал: НСУ — не "подарок государства", а ваша законная льгота. И только вы решаете, получать ее деньгами или в виде услуг. Не давайте чиновникам принимать это решение за вас!
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