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Набор социальных услуг в 2026 году: как получить максимум, отказавшись от льгот?

Представьте: вы теряете 32 000 рублей в год, просто потому что не подали одну бумажку. Звучит нереально? Увы, именно так происходит с тысячами льготников, не знающих тонкостей набора социальных услуг (НСУ). Разбираем, как превратить "бесплатные" путевки и лекарства в реальные деньги, и почему в 2026 году это станет выгоднее!