ЦОК ОК Изменение по зп 16.07 Мобильный
🎁 Мастер-класс: финансовая сторона бухаутсорсинга
Васильева Яна
Пенсии

Трудовой договор или ГПХ: Что выбрать, чтобы не остаться без пенсии в 2025?

Если вам предлагают работать «по договору подряда» вместо трудового — стоп! Неправильный выбор лишит вас пенсии, больничных и отпусков. Разбираем на пальцах, чем отличаются эти договоры, как защитить стаж и не попасть на уловки работодателей.

🔥 Реальный случай из Самары (2025):
Мария 2 года работала дизайнером по ГПХ. При оформлении пенсии ПФР отказал во включении стажа — заказчик не платил взносы. Суд длился 8 месяцев...

❗ Главное отличие: Гарантии vs Риски

💡 Важно! С 2025 года ПФР требует акты выполненных работ + платежки по взносам для включения ГПХ в стаж (п. 4.1 ст. 11 ФЗ №400-ФЗ).

📌 Когда ГПХ лишает пенсии: 3 смертельных риска

  1. Заказчик не платит взносы в ПФР
    Итог: Стаж не засчитают. Доказать его можно только через суд.

  2. Нет актов приемки работ
    Пример: Вы выполнили заказ, но документ не подписали — ПФР аннулирует период.

  3. Договор переквалифицируют в трудовой
    Чем грозит: Налоговая оштрафует заказчика, а ваши взносы «потеряются».

📝 Как проверить, идет ли стаж при работе по ГПХ

Шаг 1: Зарегистрируйтесь на Госуслугах.
Шаг 2: Откройте раздел "Пенсионные накопления""Сведения о стаже".
Шаг 3: Найдите периоды работы по ГПХ — они должны быть с пометкой "Страховые взносы уплачены".

⚠️ Если данных нет — требуйте от заказчика:
Копии платежек в ПФР;
Подписанные акты работ.

✅ Законные схемы работы по ГПХ (без потери стажа)

Вариант 1. Заказчик — ИП или юрлицо

  • Обязан: Платить взносы в ПФР (22% от суммы договора).

  • Ваши действия:
    Прописать в договоре:
    "Заказчик уплачивает страховые взносы на ОПС в размере 22% от вознаграждения".

Вариант 2. Заказчик — физлицо (не ИП)

  • Проблема: Он не может платить взносы за вас!

  • Решение:
    Заключите договор.
    Сами заплатите взносы через "Мой налог" (≈ 32 448 руб./год за минимальный стаж).

📑 Шаблоны документов

1. Образец ГПХ с гарантией стажа

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ___
г. Москва «__» ______ 2025 г.

Заказчик: ООО «Ромашка» (ИНН 7701234567),
Исполнитель: [Ваше ФИО], паспорт ______.

Суть:

Разработка дизайна сайта.
Срок: 01.02.2025–30.04.2025.
Вознаграждение: 60 000 руб.П. 4.1: Заказчик уплачивает страховые взносы на ОПС в размере 22% от суммы договора.
П. 5.2: Акт приемки услуг подписывается ежемесячно.Подписи: _______ / _______

2. Претензия к заказчику о неуплате взносов

Директору ООО «Ромашка»
От [Ваше ФИО]
ПРЕТЕНЗИЯ

По договору № ___ от __.02.2025 мной выполнены услуги, но:
В личном кабинете ПФР отсутствуют взносы за февраль-апрель 2025 г.
Не представлены акты работ.

Требую:
Уплатить взносы до 01.06.2025.
Подписать акты.В противном случае обращусь в суд (ст. 395 ГК РФ).

💰 Сколько стоит "неофициальный" стаж

💸 Расчет: При зарплате 40 000 руб./мес по ТД работодатель заплатит за вас 105 600 руб. взносов за год. По ГПХ эти расходы лягут на вас.

❓ Вопросы, которые задают в суде

  1. «Можно ли включить ГПХ в стаж через 10 лет?»
    Да, но нужны:
    Оригинал договора;
    Акты выполненных работ;
    Платежки в ПФР.

  2. «Заказчик исчез — как доказать стаж?»
    Через суд с привлечением свидетелей (ст. 62 ГПК РФ).

  3. «Сколько ГПХ-договоров в год нужно для стажа?»
    Неважно! Главное — уплата взносов за периоды работы.

  4. «Может ли ИП работать по ГПХ за себя?»
    Нет! ИП платит взносы самостоятельно — дополнительный договор не нужен.

⚠️ 5 признаков "поддельного" ГПХ

Если в договоре есть это — суд переквалифицирует его в трудовой:

  1. Фиксированная зарплата ("ежемесячно 40 000 руб.").

  2. Подчинение правилам внутреннего распорядка.

  3. Обеспечение рабочим местом/инструментом заказчиком.

  4. Соцпакет ("отпуск 28 дней").

  5. Штрафы за опоздание.

💡 Совет: Даже по ГПХ вы вправе требовать безопасные условия труда (ст. 210 ТК РФ).

💎 Заключение: Главное, что нужно запомнить

  1. Трудовой договор = защита. Гарантирует стаж, больничные и пенсию.

  2. ГПХ без взносов = пустой стаж. Требуйте платежки в ПФР!

  3. Проверяйте стаж онлайн 1 раз в год — через Госуслуги.

  4. Самозанятость не заменяет трудовые отношения. Вы не платите взносы в ПФР!

⚖️ Мнение юриста: «80% "ГПХ-договоров" в 2025 году — незаконная схема уклонения от гарантий. Если вы работаете по графику заказчика — требуйте трудовой договор. Иначе останетесь без пенсии, как Мария из Самары».

Не рискуйте будущим! Перед подписанием договора:
☑️ Скачайте наш шаблон с гарантией взносов;
☑️ Проверьте заказчика через ФНС;
☑️ Рассчитайте потери пенсии в калькуляторе ПФР.

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

4 подписчика16 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяКонференцияПремиум