Трудовой договор или ГПХ: Что выбрать, чтобы не остаться без пенсии в 2025?

Если вам предлагают работать «по договору подряда» вместо трудового — стоп! Неправильный выбор лишит вас пенсии, больничных и отпусков. Разбираем на пальцах, чем отличаются эти договоры, как защитить стаж и не попасть на уловки работодателей.

🔥 Реальный случай из Самары (2025):

Мария 2 года работала дизайнером по ГПХ. При оформлении пенсии ПФР отказал во включении стажа — заказчик не платил взносы. Суд длился 8 месяцев...

❗ Главное отличие: Гарантии vs Риски

💡 Важно! С 2025 года ПФР требует акты выполненных работ + платежки по взносам для включения ГПХ в стаж (п. 4.1 ст. 11 ФЗ №400-ФЗ).

📌 Когда ГПХ лишает пенсии: 3 смертельных риска

Заказчик не платит взносы в ПФР

Итог: Стаж не засчитают. Доказать его можно только через суд. Нет актов приемки работ

Пример: Вы выполнили заказ, но документ не подписали — ПФР аннулирует период. Договор переквалифицируют в трудовой

Чем грозит: Налоговая оштрафует заказчика, а ваши взносы «потеряются».

📝 Как проверить, идет ли стаж при работе по ГПХ

Шаг 1: Зарегистрируйтесь на Госуслугах.

Шаг 2: Откройте раздел "Пенсионные накопления" → "Сведения о стаже".

Шаг 3: Найдите периоды работы по ГПХ — они должны быть с пометкой "Страховые взносы уплачены".

⚠️ Если данных нет — требуйте от заказчика:

Копии платежек в ПФР;

Подписанные акты работ.

✅ Законные схемы работы по ГПХ (без потери стажа)

Вариант 1. Заказчик — ИП или юрлицо

Обязан: Платить взносы в ПФР (22% от суммы договора).

Ваши действия:

Прописать в договоре:

"Заказчик уплачивает страховые взносы на ОПС в размере 22% от вознаграждения".

Вариант 2. Заказчик — физлицо (не ИП)

Проблема: Он не может платить взносы за вас!

Решение:

Заключите договор.

Сами заплатите взносы через "Мой налог" (≈ 32 448 руб./год за минимальный стаж).

📑 Шаблоны документов

1. Образец ГПХ с гарантией стажа

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ___

г. Москва «__» ______ 2025 г.

Заказчик: ООО «Ромашка» (ИНН 7701234567),

Исполнитель: [Ваше ФИО], паспорт ______.

Суть:

Разработка дизайна сайта.

Срок: 01.02.2025–30.04.2025.

Вознаграждение: 60 000 руб.П. 4.1: Заказчик уплачивает страховые взносы на ОПС в размере 22% от суммы договора.

П. 5.2: Акт приемки услуг подписывается ежемесячно.Подписи: _______ / _______

2. Претензия к заказчику о неуплате взносов

Директору ООО «Ромашка»

От [Ваше ФИО]

ПРЕТЕНЗИЯ

По договору № ___ от __.02.2025 мной выполнены услуги, но:

В личном кабинете ПФР отсутствуют взносы за февраль-апрель 2025 г.

Не представлены акты работ.

Требую:

Уплатить взносы до 01.06.2025.

Подписать акты.В противном случае обращусь в суд (ст. 395 ГК РФ).

💰 Сколько стоит "неофициальный" стаж

💸 Расчет: При зарплате 40 000 руб./мес по ТД работодатель заплатит за вас 105 600 руб. взносов за год. По ГПХ эти расходы лягут на вас.

❓ Вопросы, которые задают в суде

«Можно ли включить ГПХ в стаж через 10 лет?»

Да, но нужны:

Оригинал договора;

Акты выполненных работ;

Платежки в ПФР. «Заказчик исчез — как доказать стаж?»

Через суд с привлечением свидетелей (ст. 62 ГПК РФ). «Сколько ГПХ-договоров в год нужно для стажа?»

Неважно! Главное — уплата взносов за периоды работы. «Может ли ИП работать по ГПХ за себя?»

Нет! ИП платит взносы самостоятельно — дополнительный договор не нужен.

⚠️ 5 признаков "поддельного" ГПХ

Если в договоре есть это — суд переквалифицирует его в трудовой:

Фиксированная зарплата ("ежемесячно 40 000 руб."). Подчинение правилам внутреннего распорядка. Обеспечение рабочим местом/инструментом заказчиком. Соцпакет ("отпуск 28 дней"). Штрафы за опоздание.

💡 Совет: Даже по ГПХ вы вправе требовать безопасные условия труда (ст. 210 ТК РФ).

💎 Заключение: Главное, что нужно запомнить

Трудовой договор = защита. Гарантирует стаж, больничные и пенсию. ГПХ без взносов = пустой стаж. Требуйте платежки в ПФР! Проверяйте стаж онлайн 1 раз в год — через Госуслуги. Самозанятость не заменяет трудовые отношения. Вы не платите взносы в ПФР!

⚖️ Мнение юриста: «80% "ГПХ-договоров" в 2025 году — незаконная схема уклонения от гарантий. Если вы работаете по графику заказчика — требуйте трудовой договор. Иначе останетесь без пенсии, как Мария из Самары».

Не рискуйте будущим! Перед подписанием договора:

☑️ Скачайте наш шаблон с гарантией взносов;

☑️ Проверьте заказчика через ФНС;

☑️ Рассчитайте потери пенсии в калькуляторе ПФР.