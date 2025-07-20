Трудовой договор или ГПХ: Что выбрать, чтобы не остаться без пенсии в 2025?
🔥 Реальный случай из Самары (2025):
Мария 2 года работала дизайнером по ГПХ. При оформлении пенсии ПФР отказал во включении стажа — заказчик не платил взносы. Суд длился 8 месяцев...
❗ Главное отличие: Гарантии vs Риски
💡 Важно! С 2025 года ПФР требует акты выполненных работ + платежки по взносам для включения ГПХ в стаж (п. 4.1 ст. 11 ФЗ №400-ФЗ).
📌 Когда ГПХ лишает пенсии: 3 смертельных риска
Заказчик не платит взносы в ПФР
Итог: Стаж не засчитают. Доказать его можно только через суд.
Нет актов приемки работ
Пример: Вы выполнили заказ, но документ не подписали — ПФР аннулирует период.
Договор переквалифицируют в трудовой
Чем грозит: Налоговая оштрафует заказчика, а ваши взносы «потеряются».
📝 Как проверить, идет ли стаж при работе по ГПХ
Шаг 1: Зарегистрируйтесь на Госуслугах.
Шаг 2: Откройте раздел "Пенсионные накопления" → "Сведения о стаже".
Шаг 3: Найдите периоды работы по ГПХ — они должны быть с пометкой "Страховые взносы уплачены".
⚠️ Если данных нет — требуйте от заказчика:
Копии платежек в ПФР;
Подписанные акты работ.
✅ Законные схемы работы по ГПХ (без потери стажа)
Вариант 1. Заказчик — ИП или юрлицо
Обязан: Платить взносы в ПФР (22% от суммы договора).
Ваши действия:
Прописать в договоре:
"Заказчик уплачивает страховые взносы на ОПС в размере 22% от вознаграждения".
Вариант 2. Заказчик — физлицо (не ИП)
Проблема: Он не может платить взносы за вас!
Решение:
Заключите договор.
Сами заплатите взносы через "Мой налог" (≈ 32 448 руб./год за минимальный стаж).
📑 Шаблоны документов
1. Образец ГПХ с гарантией стажа
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ___
г. Москва «__» ______ 2025 г.
Заказчик: ООО «Ромашка» (ИНН 7701234567),
Исполнитель: [Ваше ФИО], паспорт ______.
Суть:
Разработка дизайна сайта.
Срок: 01.02.2025–30.04.2025.
Вознаграждение: 60 000 руб.П. 4.1: Заказчик уплачивает страховые взносы на ОПС в размере 22% от суммы договора.
П. 5.2: Акт приемки услуг подписывается ежемесячно.Подписи: _______ / _______
2. Претензия к заказчику о неуплате взносов
Директору ООО «Ромашка»
От [Ваше ФИО]
ПРЕТЕНЗИЯ
По договору № ___ от __.02.2025 мной выполнены услуги, но:
В личном кабинете ПФР отсутствуют взносы за февраль-апрель 2025 г.
Не представлены акты работ.
Требую:
Уплатить взносы до 01.06.2025.
Подписать акты.В противном случае обращусь в суд (ст. 395 ГК РФ).
💰 Сколько стоит "неофициальный" стаж
💸 Расчет: При зарплате 40 000 руб./мес по ТД работодатель заплатит за вас 105 600 руб. взносов за год. По ГПХ эти расходы лягут на вас.
❓ Вопросы, которые задают в суде
«Можно ли включить ГПХ в стаж через 10 лет?»
Да, но нужны:
Оригинал договора;
Акты выполненных работ;
Платежки в ПФР.
«Заказчик исчез — как доказать стаж?»
Через суд с привлечением свидетелей (ст. 62 ГПК РФ).
«Сколько ГПХ-договоров в год нужно для стажа?»
Неважно! Главное — уплата взносов за периоды работы.
«Может ли ИП работать по ГПХ за себя?»
Нет! ИП платит взносы самостоятельно — дополнительный договор не нужен.
⚠️ 5 признаков "поддельного" ГПХ
Если в договоре есть это — суд переквалифицирует его в трудовой:
Фиксированная зарплата ("ежемесячно 40 000 руб.").
Подчинение правилам внутреннего распорядка.
Обеспечение рабочим местом/инструментом заказчиком.
Соцпакет ("отпуск 28 дней").
Штрафы за опоздание.
💡 Совет: Даже по ГПХ вы вправе требовать безопасные условия труда (ст. 210 ТК РФ).
💎 Заключение: Главное, что нужно запомнить
Трудовой договор = защита. Гарантирует стаж, больничные и пенсию.
ГПХ без взносов = пустой стаж. Требуйте платежки в ПФР!
Проверяйте стаж онлайн 1 раз в год — через Госуслуги.
Самозанятость не заменяет трудовые отношения. Вы не платите взносы в ПФР!
⚖️ Мнение юриста: «80% "ГПХ-договоров" в 2025 году — незаконная схема уклонения от гарантий. Если вы работаете по графику заказчика — требуйте трудовой договор. Иначе останетесь без пенсии, как Мария из Самары».
Не рискуйте будущим! Перед подписанием договора:
☑️ Скачайте наш шаблон с гарантией взносов;
☑️ Проверьте заказчика через ФНС;
☑️ Рассчитайте потери пенсии в калькуляторе ПФР.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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