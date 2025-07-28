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Куда исчезли ваши пенсии: Как «Почта России» зарабатывала на задержках выплат

Представьте: ваша пенсия лежит на счету 10 дней, а «Почта» в это время получает проценты с этих денег. Шокирует? Именно так, по данным Счетной палаты, происходило с 1.5 млрд рублей в 2020-2025 гг.! Давайте разберем, как вернуть свои деньги, куда жаловаться на задержки и почему новогодние праздники — любимое алиби почтового оператора.