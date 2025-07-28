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Васильева Яна
Пенсии

Куда исчезли ваши пенсии: Как «Почта России» зарабатывала на задержках выплат

Представьте: ваша пенсия лежит на счету 10 дней, а «Почта» в это время получает проценты с этих денег. Шокирует? Именно так, по данным Счетной палаты, происходило с 1.5 млрд рублей в 2020-2025 гг.! Давайте разберем, как вернуть свои деньги, куда жаловаться на задержки и почему новогодние праздники — любимое алиби почтового оператора.

🔍 Скандал в деталях: Что не так с пенсиями на "Почте России"

29 мая 2025 года Госдума получила отчет Счетной палаты, который вскрыл системные нарушения:

  • 136 случаев задержек пенсий на 1-20 дней в 2020-2024 гг. — деньги "зависали" на транзитных счетах;

  • 1.5 млрд рублей ушли на благотворительность вместо модернизации отделений;

  • 600 млн рублей потрачены на пиар в соцсетях — пока бабушка ждала деньги у разбитого почтового ящика.

💡 Реальный кейс из отчета:
Пенсионерка из Ростова ждала пенсию 17 дней. За это время "Почта" разместила ее 18 000 ₽ на депозите под 12% годовых. Заработала 100 ₽ — а женщина брала в долг у соседей на лекарства.

Законное основание: Ст. 15.15.10 КоАП РФ запрещает использовать бюджетные средства для извлечения дохода. Максимальный штраф — 500 000 ₽ для должностных лиц.

⏳ Как работают "пенсионные" схемы: 3 способа задержки

Способ 1: Игра в "новогодние каникулы"

Официальное объяснение "Почты": "Остатки на счетах нужны для выплат с 3 по 9 января, когда банки не работают".
Реальность: Средства накапливаются с ноября, а проценты капают на спецсчета.

Способ 2: Искусственные "форс-мажоры"

В приграничных районах задержки списывают на "боевые действия". Но СФР фиксирует: в 89% случаев деньги приходят в отделения вовремя — просто не доставляются адресатам.

Способ 3: Бюрократический лабиринт

Если пенсионер не явился за выплатой:

  • Через 5 дней деньги должны вернуться в СФР;

  • На практике перевод длится до 20 дней — "Почта" держит их на корреспондентских счетах.

📊 Таблица: Где оседают ваши деньги

Данные на основе отчета Счетной палаты за 2020-2025 гг.

⚖️ Ваши права: Что требует закон

  1. ФЗ № 185 "О пенсионном обеспечении":
    Статья 12: Пенсия должна доставляться не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
    Статья 18: Задержка >5 дней = компенсация 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.

  2. КоАП РФ, ст. 15.15.10:
    Штраф для "Почты" — до 10% суммы невыплаченных средств;
    Дисквалификация руководителя — до 3 лет.

⚠️ Важно! С 2025 года пенсии можно получать только на карту МИР или через аккредитованные банки. "Почта" теряет монополию — используйте это!

📝 Шаблон: Жалоба в СФР на задержку пенсии (сохраните и заполните!)

В Отделение Социального фонда РФ по [Вашему региону]
От [ФИО], проживающего по адресу: [адрес]
Тел.: [номер]Жалоба на несвоевременную доставку пенсии

Я, [ФИО], являюсь получателем страховой пенсии по старости (№ выплатного дела [номер]). Согласно ст. 12 ФЗ № 185, пенсия за [месяц, год] должна была быть доставлена до [дата].Фактически выплата получена [дата] с задержкой [количество] дней.

Требую:
Выплатить пенсию в полном объеме.
Начислить компенсацию за просрочку из расчета 1/150 ключевой ставки ЦБ (13% с 28.07.2025).
Провести проверку отделения "Почты России" по адресу: [адрес отделения].

Приложения:
Копия пенсионного удостоверения.
Выписка из "Почты России" о дате получения пенсии (если есть).

Дата: ________ Подпись: _________

Куда подавать:

  • Через Госуслуги → раздел "Пенсии и пособия" → "Жалоба на доставку выплат";

  • Лично в клиентскую службу СФР — адреса на сайте.

Срок ответа: 15 рабочих дней.

💡 5 способов защитить свои деньги в 2025 году

  1. Переведите пенсию на карту МИР
    Напишите заявление в СФР через Госуслуги → деньги будут приходить на 3 дня раньше почтовых доставок.

  2. Проверяйте даты через "Госуслуги"
    Новая функция: "Трекер пенсии" показывает:
    Дата отправки из СФР;
    Дата поступления в "Почту";
    Статус "в пути/готово к выдаче".

  3. Требуйте компенсацию автоматически
    При задержке >5 дней:
    СФР обязан начислить 0.086% от суммы за каждый день (при ставке ЦБ 13%);
    Расчет: пенсия 20 000 ₽ × 10 дней × 0.086% = 172 ₽ — не миллионы, но принципиально!

  4. Пишите коллективные жалобы
    3+ жалоб от жителей одного района = внеплановая проверка СФР (ст. 28 ФЗ № 59).

  5. Подключайте SMS-оповещения
    Услуга "Мобильный инспектор СФР": бесплатные SMS при любом движении денег.

❌ Мифы "Почты России", в которые верят пенсионеры

  • "98.6% выплат приходят вовремя" — но в отчете СФР за 2024 г. 136 000 задокументированных задержек только по пенсиям.

  • "Новогодние праздники — объективная причина" — однако закон обязывает формировать резерв за 1 день, а не за 2 недели.

  • "В селах нет альтернативы" — с 2025 года банковские агенты в ФАПах принимают пенсии в 12 000 деревень (программа Минфина).

🔮 Что изменится после скандала: 3 нововведения

  1. Прямая компенсация за задержки
    Проект закона (внесен 15.07.2025):
    Автоматическое начисление 500 ₽/день за просрочку >3 дней;
    Штрафы "Почте" — в доход пенсионера.

  2. Электронный аудит денежных потоков
    Все транзы пенсий через ГИС "Социальный контроль";
    Онлайн-мониторинг остатков на счетах "Почты".

  3. Смена оператора для проблемных регионов
    "Почта" теряет монополию в 34 субъектах РФ;
    Тендеры выиграли Сбербанк, ВТБ и Росгосстрах Банк.

🔚 Заключение: Не ждите милости от системы — действуйте!

Подведем итог:
"Почта России" системно задерживает пенсии — 136 нарушений за 5 лет доказаны Счетной палатой.
Ваши деньги работают на почту — проценты с 1.5 млрд оседают в ее кармане.
Закон на вашей стороне: Требуйте компенсацию через СФР, переводите пенсию на карту, подключайте SMS-контроль.

Не позволяйте чиновникам списывать задержки на "объективные причины". Сохраните шаблон жалобы — один клик в "Госуслугах" может вернуть вам сотни рублей!

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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