🔍 Скандал в деталях: Что не так с пенсиями на "Почте России"
29 мая 2025 года Госдума получила отчет Счетной палаты, который вскрыл системные нарушения:
136 случаев задержек пенсий на 1-20 дней в 2020-2024 гг. — деньги "зависали" на транзитных счетах;
1.5 млрд рублей ушли на благотворительность вместо модернизации отделений;
600 млн рублей потрачены на пиар в соцсетях — пока бабушка ждала деньги у разбитого почтового ящика.
💡 Реальный кейс из отчета:
Пенсионерка из Ростова ждала пенсию 17 дней. За это время "Почта" разместила ее 18 000 ₽ на депозите под 12% годовых. Заработала 100 ₽ — а женщина брала в долг у соседей на лекарства.
Законное основание: Ст. 15.15.10 КоАП РФ запрещает использовать бюджетные средства для извлечения дохода. Максимальный штраф — 500 000 ₽ для должностных лиц.
⏳ Как работают "пенсионные" схемы: 3 способа задержки
Способ 1: Игра в "новогодние каникулы"
Официальное объяснение "Почты": "Остатки на счетах нужны для выплат с 3 по 9 января, когда банки не работают".
Реальность: Средства накапливаются с ноября, а проценты капают на спецсчета.
Способ 2: Искусственные "форс-мажоры"
В приграничных районах задержки списывают на "боевые действия". Но СФР фиксирует: в 89% случаев деньги приходят в отделения вовремя — просто не доставляются адресатам.
Способ 3: Бюрократический лабиринт
Если пенсионер не явился за выплатой:
Через 5 дней деньги должны вернуться в СФР;
На практике перевод длится до 20 дней — "Почта" держит их на корреспондентских счетах.
📊 Таблица: Где оседают ваши деньги
Данные на основе отчета Счетной палаты за 2020-2025 гг.
⚖️ Ваши права: Что требует закон
ФЗ № 185 "О пенсионном обеспечении":
Статья 12: Пенсия должна доставляться не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
Статья 18: Задержка >5 дней = компенсация 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.
КоАП РФ, ст. 15.15.10:
Штраф для "Почты" — до 10% суммы невыплаченных средств;
Дисквалификация руководителя — до 3 лет.
⚠️ Важно! С 2025 года пенсии можно получать только на карту МИР или через аккредитованные банки. "Почта" теряет монополию — используйте это!
📝 Шаблон: Жалоба в СФР на задержку пенсии (сохраните и заполните!)
В Отделение Социального фонда РФ по [Вашему региону]
От [ФИО], проживающего по адресу: [адрес]
Тел.: [номер]Жалоба на несвоевременную доставку пенсии
Я, [ФИО], являюсь получателем страховой пенсии по старости (№ выплатного дела [номер]). Согласно ст. 12 ФЗ № 185, пенсия за [месяц, год] должна была быть доставлена до [дата].Фактически выплата получена [дата] с задержкой [количество] дней.
Требую:
Выплатить пенсию в полном объеме.
Начислить компенсацию за просрочку из расчета 1/150 ключевой ставки ЦБ (13% с 28.07.2025).
Провести проверку отделения "Почты России" по адресу: [адрес отделения].
Приложения:
Копия пенсионного удостоверения.
Выписка из "Почты России" о дате получения пенсии (если есть).
Дата: ________ Подпись: _________
Куда подавать:
Через Госуслуги → раздел "Пенсии и пособия" → "Жалоба на доставку выплат";
Лично в клиентскую службу СФР — адреса на сайте.
Срок ответа: 15 рабочих дней.
💡 5 способов защитить свои деньги в 2025 году
Переведите пенсию на карту МИР
Напишите заявление в СФР через Госуслуги → деньги будут приходить на 3 дня раньше почтовых доставок.
Проверяйте даты через "Госуслуги"
Новая функция: "Трекер пенсии" показывает:
Дата отправки из СФР;
Дата поступления в "Почту";
Статус "в пути/готово к выдаче".
Требуйте компенсацию автоматически
При задержке >5 дней:
СФР обязан начислить 0.086% от суммы за каждый день (при ставке ЦБ 13%);
Расчет: пенсия 20 000 ₽ × 10 дней × 0.086% = 172 ₽ — не миллионы, но принципиально!
Пишите коллективные жалобы
3+ жалоб от жителей одного района = внеплановая проверка СФР (ст. 28 ФЗ № 59).
Подключайте SMS-оповещения
Услуга "Мобильный инспектор СФР": бесплатные SMS при любом движении денег.
❌ Мифы "Почты России", в которые верят пенсионеры
"98.6% выплат приходят вовремя" — но в отчете СФР за 2024 г. 136 000 задокументированных задержек только по пенсиям.
"Новогодние праздники — объективная причина" — однако закон обязывает формировать резерв за 1 день, а не за 2 недели.
"В селах нет альтернативы" — с 2025 года банковские агенты в ФАПах принимают пенсии в 12 000 деревень (программа Минфина).
🔮 Что изменится после скандала: 3 нововведения
Прямая компенсация за задержки
Проект закона (внесен 15.07.2025):
Автоматическое начисление 500 ₽/день за просрочку >3 дней;
Штрафы "Почте" — в доход пенсионера.
Электронный аудит денежных потоков
Все транзы пенсий через ГИС "Социальный контроль";
Онлайн-мониторинг остатков на счетах "Почты".
Смена оператора для проблемных регионов
"Почта" теряет монополию в 34 субъектах РФ;
Тендеры выиграли Сбербанк, ВТБ и Росгосстрах Банк.
🔚 Заключение: Не ждите милости от системы — действуйте!
Подведем итог:
✅ "Почта России" системно задерживает пенсии — 136 нарушений за 5 лет доказаны Счетной палатой.
✅ Ваши деньги работают на почту — проценты с 1.5 млрд оседают в ее кармане.
✅ Закон на вашей стороне: Требуйте компенсацию через СФР, переводите пенсию на карту, подключайте SMS-контроль.
Не позволяйте чиновникам списывать задержки на "объективные причины". Сохраните шаблон жалобы — один клик в "Госуслугах" может вернуть вам сотни рублей!
Начать дискуссию