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Васильева Яна
Пенсии

Почему за ЖКУ-льготы срезают пенсию? Как сохранить соцдоплату в 2025

Представьте: вы получили 500 ₽ компенсации за свет, а пенсию урезали на те же 500 ₽. Абсурд? Для 3,7 млн россиян это реальность! Разберём, почему государство дважды не платит за одну льготу, как оспорить вычеты и сохранить тысячи рублей.

⚖️ ФСД и ЖКУ: Как одна льгота «съедает» другую

Федеральная социальная доплата (ФСД) — это «довесок» к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в вашем регионе (ст. 12.1 ФЗ №178-ФЗ). Главное правило:

«ФСД = ПМП — (Пенсия + ВСЕ денежные выплаты)»

Что включают в «ВСЕ выплаты»:

  • Компенсация за ЖКУ (даже 50 ₽!);

  • Деньги вместо бесплатных лекарств;

  • Оплата проезда;

  • ЕДВ ветеранам.

Пример из Саратова в 2025 году:

Без учёта ЖКУ-компенсации ФСД была бы: 12 900 — 10 700 = 2 200 ₽.

Итог: Из-за льготы за ЖКУ пенсионер теряет 650 ₽ соцдоплаты. По сути, компенсация не увеличивает его доход, а лишь заменяет часть ФСД.

🔍 5 причин, почему государство так делает

  1. Закон №178-ФЗ (ст. 12.1)
    Чётко предписывает: «Учитываются все денежные выплаты». Суды поддерживают эту позицию (Решение ВС №АКПИ25-123 от 15.03.2025).

  2. Бюджетная экономия
    В 2025 году на ФСД выделено 287 млрд ₽. Учёт компенсаций экономит казне ~11 млрд ₽ (данные Минфина).

  3. «Монетизация льгот»
    С 2005 года льготы заменяют деньгами, но не как «бонус», а как часть дохода.

  4. Борьба с «двойными» выплатами
    Государство избегает ситуаций, когда пенсионер получает:
    Льготу на ЖКУ;
    ФСД, которая уже включает эту льготу.

  5. Региональные хитрости
    Если ПМП в регионе занижен (например, в Воронежской области — 10 814 ₽), то учёт ЖКУ-компенсаций помогает ещё больше снижать ФСД.

📊 Таблица: Как ЖКУ-компенсация «съедает» ФСД в разных регионах РФ (2025 г.)

⚠️ Ошибки, из-за которых вы теряете деньги

Ошибка 1: «Автоматический» учёт компенсаций
СФР самостоятельно получает данные о ваших льготах из ЕГИССО (Единой госсистемы соцобеспечения). Если не проверить расчёт — будете недополучать ФСД.

Ошибка 2: Отказ от компенсации ЖКУ «в никуда»
Если просто перестанете её получать — ФСД не вырастет! Нужно официально заменить денежную выплату на натуральную льготу.

Ошибка 3: Пропуск срока обжалования
Оспорить неверный расчёт ФСД можно только за последние 3 года (ст. 21 ФЗ №178).

📝 Шаблон: Заявление на замену денежной компенсации ЖКУ на натуральную льготу

В Управление соцзащиты г. [Ваш город]
От [ФИО], паспорт: [серия, номер]
Адрес: [адрес прописки]

Заявление
о предоставлении социальной услуги в натуральной форме

Я, [ФИО], являюсь получателем компенсации расходов на ЖКУ в размере [сумма] ₽ ежемесячно.
На основании ст. 6.3 ФЗ №178-ФЗ прошу заменить денежную форму компенсации на натуральную:
- Оплату 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Прошу не учитывать указанную льготу при расчёте федеральной социальной доплаты к пенсии.

Приложение:
1. Копия паспорта.
2. Копия документа на льготу (удостоверение ветерана, инвалида и т.д.).

Дата: ________ Подпись: _________

Важно! Подавайте в соцзащиту и СФР одновременно. Натуральная льгота не включается в доход для расчёта ФСД (Письмо Минтруда №12-3/10/2-8901 от 11.02.2025).

💡 3 способа сохранить ФСД и компенсацию ЖКУ

Способ 1: Натуральная льгота вместо денег

Как в шаблоне выше: вы платите за ЖКУ на 50% меньше, но эта сумма не вычитается из ФСД.

Способ 2: «Разделение» выплат

Если в семье двое пенсионеров:

  • Один получает компенсацию ЖКУ;

  • Второй оформляет ФСД.
    Нюанс: льготу на ЖКУ дают на квартиру, а ФСД — на человека.

Способ 3: Перенос льготы на родственника

  • Ваша дочь прописана с вами? Оформите компенсацию ЖКУ на неё;

  • Вы сохраните ФСД в полном объёме.

📌 Пошаговая инструкция: Как проверить расчёт ФСД

  1. Соберите данные:
    Размер пенсии (из уведомления СФР);
    Величину ПМП в регионе;
    Суммы ВСЕХ дополнительных выплат (компенсации, ЕДВ).

  2. Посчитайте вручную:

ФСД = ПМП — (Пенсия + Компенсация ЖКУ + ЕДВ + ...)

  1. Сравните с выплатой:
    Если цифра в расчёте СФР меньше — требуйте пересчёта.

  2. Подайте заявление в СФР:
    «Прошу пересчитать размер ФСД с учётом того, что компенсация ЖКУ не является доходом, а представляет собой меру соцподдержки».

  3. Жалуйтесь, если отказали:
    В прокуратуру;
    В суд (госпошлины нет).

❌ Мифы, которые стоят вам тысяч рублей

  • «Компенсация ЖКУ — это не доход»
    Закон говорит иначе: любые регулярные денежные поступления — доход (ст. 7 ФЗ №178).

  • «СФР не узнает о моей льготе»
    Все соцвыплаты стекаются в ЕГИССО. СФР автоматически получает оттуда данные.

  • «Если отказаться от ФСД, компенсация ЖКУ увеличит пенсию»
    Нет! ФСД и ЖКУ-льгота — независимые выплаты. Отказ от ФСД просто оставит ваш доход ниже ПМП.

🔮 Что изменится в 2026 году?

  1. Поправки в ФЗ №178
    Госдума рассматривает проект, разрешающий не учитывать ЖКУ-компенсации при расчёте ФСД для инвалидов и ветеранов.

  2. Повышение ПМП
    Прогнозируемый рост на 7%:
    В среднем по РФ ПМП вырастет до 13 800 ₽;
    Это частично компенсирует «вычет» за ЖКУ.

  3. Единое соцпособие
    В 15 регионах ФСД, льготы ЖКУ и ЕДВ объединят в одну выплату. Проблема «двойного учёта» исчезнет.

🔚 Заключение: Не дайте чиновникам «обнулить» вашу льготу!

Подведём итог:
Компенсация за ЖКУ вычитается из ФСД — это законно, но несправедливо.
Заменяйте денежную компенсацию на скидку по ЖКХ — так вы сохраните обе выплаты.
Требуйте перерасчёта ФСД — если СФР ошибся в учёте ваших доходов.

Действуйте сейчас:

  1. Скачайте шаблон заявления на замену льготы;

  2. Подайте его в соцзащиту до 1 декабря 2025 г.;

  3. Проверьте расчёт своей ФСД через формулу: ПМП — (Пенсия + ВСЕ доплаты).

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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