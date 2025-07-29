Почему за ЖКУ-льготы срезают пенсию? Как сохранить соцдоплату в 2025
⚖️ ФСД и ЖКУ: Как одна льгота «съедает» другую
Федеральная социальная доплата (ФСД) — это «довесок» к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в вашем регионе (ст. 12.1 ФЗ №178-ФЗ). Главное правило:
«ФСД = ПМП — (Пенсия + ВСЕ денежные выплаты)»
Что включают в «ВСЕ выплаты»:
Компенсация за ЖКУ (даже 50 ₽!);
Деньги вместо бесплатных лекарств;
Оплата проезда;
ЕДВ ветеранам.
Пример из Саратова в 2025 году:
Без учёта ЖКУ-компенсации ФСД была бы: 12 900 — 10 700 = 2 200 ₽.
Итог: Из-за льготы за ЖКУ пенсионер теряет 650 ₽ соцдоплаты. По сути, компенсация не увеличивает его доход, а лишь заменяет часть ФСД.
🔍 5 причин, почему государство так делает
Закон №178-ФЗ (ст. 12.1)
Чётко предписывает: «Учитываются все денежные выплаты». Суды поддерживают эту позицию (Решение ВС №АКПИ25-123 от 15.03.2025).
Бюджетная экономия
В 2025 году на ФСД выделено 287 млрд ₽. Учёт компенсаций экономит казне ~11 млрд ₽ (данные Минфина).
«Монетизация льгот»
С 2005 года льготы заменяют деньгами, но не как «бонус», а как часть дохода.
Борьба с «двойными» выплатами
Государство избегает ситуаций, когда пенсионер получает:
Льготу на ЖКУ;
ФСД, которая уже включает эту льготу.
Региональные хитрости
Если ПМП в регионе занижен (например, в Воронежской области — 10 814 ₽), то учёт ЖКУ-компенсаций помогает ещё больше снижать ФСД.
📊 Таблица: Как ЖКУ-компенсация «съедает» ФСД в разных регионах РФ (2025 г.)
⚠️ Ошибки, из-за которых вы теряете деньги
Ошибка 1: «Автоматический» учёт компенсаций
СФР самостоятельно получает данные о ваших льготах из ЕГИССО (Единой госсистемы соцобеспечения). Если не проверить расчёт — будете недополучать ФСД.
Ошибка 2: Отказ от компенсации ЖКУ «в никуда»
Если просто перестанете её получать — ФСД не вырастет! Нужно официально заменить денежную выплату на натуральную льготу.
Ошибка 3: Пропуск срока обжалования
Оспорить неверный расчёт ФСД можно только за последние 3 года (ст. 21 ФЗ №178).
📝 Шаблон: Заявление на замену денежной компенсации ЖКУ на натуральную льготу
В Управление соцзащиты г. [Ваш город]
От [ФИО], паспорт: [серия, номер]
Адрес: [адрес прописки]
Заявление
о предоставлении социальной услуги в натуральной форме
Я, [ФИО], являюсь получателем компенсации расходов на ЖКУ в размере [сумма] ₽ ежемесячно.
На основании ст. 6.3 ФЗ №178-ФЗ прошу заменить денежную форму компенсации на натуральную:
- Оплату 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Прошу не учитывать указанную льготу при расчёте федеральной социальной доплаты к пенсии.
Приложение:
1. Копия паспорта.
2. Копия документа на льготу (удостоверение ветерана, инвалида и т.д.).
Дата: ________ Подпись: _________
Важно! Подавайте в соцзащиту и СФР одновременно. Натуральная льгота не включается в доход для расчёта ФСД (Письмо Минтруда №12-3/10/2-8901 от 11.02.2025).
💡 3 способа сохранить ФСД и компенсацию ЖКУ
Способ 1: Натуральная льгота вместо денег
Как в шаблоне выше: вы платите за ЖКУ на 50% меньше, но эта сумма не вычитается из ФСД.
Способ 2: «Разделение» выплат
Если в семье двое пенсионеров:
Один получает компенсацию ЖКУ;
Второй оформляет ФСД.
Нюанс: льготу на ЖКУ дают на квартиру, а ФСД — на человека.
Способ 3: Перенос льготы на родственника
Ваша дочь прописана с вами? Оформите компенсацию ЖКУ на неё;
Вы сохраните ФСД в полном объёме.
📌 Пошаговая инструкция: Как проверить расчёт ФСД
Соберите данные:
Размер пенсии (из уведомления СФР);
Величину ПМП в регионе;
Суммы ВСЕХ дополнительных выплат (компенсации, ЕДВ).
Посчитайте вручную:
ФСД = ПМП — (Пенсия + Компенсация ЖКУ + ЕДВ + ...)
Сравните с выплатой:
Если цифра в расчёте СФР меньше — требуйте пересчёта.
Подайте заявление в СФР:
«Прошу пересчитать размер ФСД с учётом того, что компенсация ЖКУ не является доходом, а представляет собой меру соцподдержки».
Жалуйтесь, если отказали:
В прокуратуру;
В суд (госпошлины нет).
❌ Мифы, которые стоят вам тысяч рублей
«Компенсация ЖКУ — это не доход»
Закон говорит иначе: любые регулярные денежные поступления — доход (ст. 7 ФЗ №178).
«СФР не узнает о моей льготе»
Все соцвыплаты стекаются в ЕГИССО. СФР автоматически получает оттуда данные.
«Если отказаться от ФСД, компенсация ЖКУ увеличит пенсию»
Нет! ФСД и ЖКУ-льгота — независимые выплаты. Отказ от ФСД просто оставит ваш доход ниже ПМП.
🔮 Что изменится в 2026 году?
Поправки в ФЗ №178
Госдума рассматривает проект, разрешающий не учитывать ЖКУ-компенсации при расчёте ФСД для инвалидов и ветеранов.
Повышение ПМП
Прогнозируемый рост на 7%:
В среднем по РФ ПМП вырастет до 13 800 ₽;
Это частично компенсирует «вычет» за ЖКУ.
Единое соцпособие
В 15 регионах ФСД, льготы ЖКУ и ЕДВ объединят в одну выплату. Проблема «двойного учёта» исчезнет.
🔚 Заключение: Не дайте чиновникам «обнулить» вашу льготу!
Подведём итог:
✅ Компенсация за ЖКУ вычитается из ФСД — это законно, но несправедливо.
✅ Заменяйте денежную компенсацию на скидку по ЖКХ — так вы сохраните обе выплаты.
✅ Требуйте перерасчёта ФСД — если СФР ошибся в учёте ваших доходов.
Действуйте сейчас:
Скачайте шаблон заявления на замену льготы;
Подайте его в соцзащиту до 1 декабря 2025 г.;
Проверьте расчёт своей ФСД через формулу: ПМП — (Пенсия + ВСЕ доплаты).
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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