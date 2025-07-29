Почему за ЖКУ-льготы срезают пенсию? Как сохранить соцдоплату в 2025

Представьте: вы получили 500 ₽ компенсации за свет, а пенсию урезали на те же 500 ₽. Абсурд? Для 3,7 млн россиян это реальность! Разберём, почему государство дважды не платит за одну льготу, как оспорить вычеты и сохранить тысячи рублей.

⚖️ ФСД и ЖКУ: Как одна льгота «съедает» другую

Федеральная социальная доплата (ФСД) — это «довесок» к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в вашем регионе (ст. 12.1 ФЗ №178-ФЗ). Главное правило:

«ФСД = ПМП — (Пенсия + ВСЕ денежные выплаты)»

Что включают в «ВСЕ выплаты»:

Компенсация за ЖКУ (даже 50 ₽!);

Деньги вместо бесплатных лекарств;

Оплата проезда;

ЕДВ ветеранам.

Пример из Саратова в 2025 году:

Без учёта ЖКУ-компенсации ФСД была бы: 12 900 — 10 700 = 2 200 ₽.

Итог: Из-за льготы за ЖКУ пенсионер теряет 650 ₽ соцдоплаты. По сути, компенсация не увеличивает его доход, а лишь заменяет часть ФСД.

🔍 5 причин, почему государство так делает

Закон №178-ФЗ (ст. 12.1)

Чётко предписывает: «Учитываются все денежные выплаты». Суды поддерживают эту позицию (Решение ВС №АКПИ25-123 от 15.03.2025). Бюджетная экономия

В 2025 году на ФСД выделено 287 млрд ₽. Учёт компенсаций экономит казне ~11 млрд ₽ (данные Минфина). «Монетизация льгот»

С 2005 года льготы заменяют деньгами, но не как «бонус», а как часть дохода. Борьба с «двойными» выплатами

Государство избегает ситуаций, когда пенсионер получает:

Льготу на ЖКУ;

ФСД, которая уже включает эту льготу. Региональные хитрости

Если ПМП в регионе занижен (например, в Воронежской области — 10 814 ₽), то учёт ЖКУ-компенсаций помогает ещё больше снижать ФСД.

📊 Таблица: Как ЖКУ-компенсация «съедает» ФСД в разных регионах РФ (2025 г.)

⚠️ Ошибки, из-за которых вы теряете деньги

Ошибка 1: «Автоматический» учёт компенсаций

СФР самостоятельно получает данные о ваших льготах из ЕГИССО (Единой госсистемы соцобеспечения). Если не проверить расчёт — будете недополучать ФСД.

Ошибка 2: Отказ от компенсации ЖКУ «в никуда»

Если просто перестанете её получать — ФСД не вырастет! Нужно официально заменить денежную выплату на натуральную льготу.

Ошибка 3: Пропуск срока обжалования

Оспорить неверный расчёт ФСД можно только за последние 3 года (ст. 21 ФЗ №178).

📝 Шаблон: Заявление на замену денежной компенсации ЖКУ на натуральную льготу

В Управление соцзащиты г. [Ваш город]

От [ФИО], паспорт: [серия, номер]

Адрес: [адрес прописки]



Заявление

о предоставлении социальной услуги в натуральной форме



Я, [ФИО], являюсь получателем компенсации расходов на ЖКУ в размере [сумма] ₽ ежемесячно.

На основании ст. 6.3 ФЗ №178-ФЗ прошу заменить денежную форму компенсации на натуральную:

- Оплату 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг.



Прошу не учитывать указанную льготу при расчёте федеральной социальной доплаты к пенсии.



Приложение:

1. Копия паспорта.

2. Копия документа на льготу (удостоверение ветерана, инвалида и т.д.).



Дата: ________ Подпись: _________

Важно! Подавайте в соцзащиту и СФР одновременно. Натуральная льгота не включается в доход для расчёта ФСД (Письмо Минтруда №12-3/10/2-8901 от 11.02.2025).

💡 3 способа сохранить ФСД и компенсацию ЖКУ

Способ 1: Натуральная льгота вместо денег

Как в шаблоне выше: вы платите за ЖКУ на 50% меньше, но эта сумма не вычитается из ФСД.

Способ 2: «Разделение» выплат

Если в семье двое пенсионеров:

Один получает компенсацию ЖКУ;

Второй оформляет ФСД.

Нюанс: льготу на ЖКУ дают на квартиру, а ФСД — на человека.

Способ 3: Перенос льготы на родственника

Ваша дочь прописана с вами? Оформите компенсацию ЖКУ на неё ;

Вы сохраните ФСД в полном объёме.

📌 Пошаговая инструкция: Как проверить расчёт ФСД

Соберите данные:

Размер пенсии (из уведомления СФР);

Величину ПМП в регионе;

Суммы ВСЕХ дополнительных выплат (компенсации, ЕДВ). Посчитайте вручную:

ФСД = ПМП — (Пенсия + Компенсация ЖКУ + ЕДВ + ...)

Сравните с выплатой:

Если цифра в расчёте СФР меньше — требуйте пересчёта. Подайте заявление в СФР:

«Прошу пересчитать размер ФСД с учётом того, что компенсация ЖКУ не является доходом, а представляет собой меру соцподдержки». Жалуйтесь, если отказали:

В прокуратуру;

В суд (госпошлины нет).

❌ Мифы, которые стоят вам тысяч рублей

«Компенсация ЖКУ — это не доход»

Закон говорит иначе: любые регулярные денежные поступления — доход (ст. 7 ФЗ №178).

«СФР не узнает о моей льготе»

Все соцвыплаты стекаются в ЕГИССО . СФР автоматически получает оттуда данные.

«Если отказаться от ФСД, компенсация ЖКУ увеличит пенсию»

Нет! ФСД и ЖКУ-льгота — независимые выплаты. Отказ от ФСД просто оставит ваш доход ниже ПМП.

🔮 Что изменится в 2026 году?

Поправки в ФЗ №178

Госдума рассматривает проект, разрешающий не учитывать ЖКУ-компенсации при расчёте ФСД для инвалидов и ветеранов. Повышение ПМП

Прогнозируемый рост на 7%:

В среднем по РФ ПМП вырастет до 13 800 ₽;

Это частично компенсирует «вычет» за ЖКУ. Единое соцпособие

В 15 регионах ФСД, льготы ЖКУ и ЕДВ объединят в одну выплату. Проблема «двойного учёта» исчезнет.

🔚 Заключение: Не дайте чиновникам «обнулить» вашу льготу!

Подведём итог:

✅ Компенсация за ЖКУ вычитается из ФСД — это законно, но несправедливо.

✅ Заменяйте денежную компенсацию на скидку по ЖКХ — так вы сохраните обе выплаты.

✅ Требуйте перерасчёта ФСД — если СФР ошибся в учёте ваших доходов.

Действуйте сейчас: